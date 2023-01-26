Мерзни, мерзни волчий хвост". Не замерз. Как Путин проигрывает газовую войну

Що у мирний час викликає занепокоєння, а у воєнний – радість та полегшення? Правильна відповідь: аномально тепла зима.

Після повномасштабного вторгнення в Росії в Україну Євросоюз поставив перед собою завдання – зменшити споживання російського газу на дві третини, тобто 100 млрд кубометрів на рік.

Ідея здавалась утопічною, адже кожен третій кубометр газу в ЄС був російським. Протягом року Росія самотужки скоротила постачання блакитного палива, намагаючись викликати економічну кризу у своїх європейських опонентів.

Однак ніякого "холодомору" не сталося. Тепла і вітряна погода допомогла європейцям успішно пройти перші два місяці зими.

Європейський Союз витримав перший удар Росії в енергетичній битві цього року, але попереду ще купа проблем. Тож війна за енергонезалежність тільки починається.

Успіхи західних країн є важливими і для України, адже її майбутнє саме на енергетичному ринку ЄС.

Сотні мільярдів на підготовку до зими

Весь 2022 рік Російська Федерація маленькими кроками скорочувала обсяги постачання блакитного палива в Європейський Союз. У підсумку, починаючи з минулого березня щоденний обсяг прокачування газу до ЄС впав на 80% – 340 млн кубометрів до 63 млн кубометрів.

Для чого це робилося? Скорочуючи постачання блакитного палива Кремль прагнув дестабілізувати енергосистему Європейського Союзу та зробити підтримку України невигідною та руйнівною для його економіки.

Мало не кожна новина про зменшення обсягів прокачування російського газу провокувала в ЄС чергові стрибки цін на блакитне паливо. Витівки Москви загрожували сильним дефіцитом, тому європейські лідери вирішили ґрунтовно підготуватись до холодів та зменшити свою залежність від Кремля.

Спочатку країни домовились заповнити газосховища щонайменше на 80%. Вони закачували газ із Норвегії, США, Алжиру. Скуповували й російський газ, поки він ще був доступним на ринку. Блакитне паливо знаходили навіть у Китаї, який закрившись на карантин продавав надлишки скрапленого газу.

Проте у цього була своя ціна. Ажіотажна закупівля газу на світовому ринку відбувалась за цінами в 5-7 разів вищими, ніж у 2021-му році. Аби не сильно шокувати внутрішніх споживачів, країнам ЄС довелось компенсувати високі ціни на блакитне паливо для бізнесу та домогосподарств з державних бюджетів.

За даними бельгійського аналітичного центру Bruegel, з вересня 2021 року субсидування цін на газ, електрику та бензин обійшлося ЄС у 600 млрд євро. Тільки Німеччина витратила на підтримку споживачів 246 млрд євро, що становить 7% від ВВП найбільшої економіки Євросоюзу.

Через дорогий газ дорожчає й електроенергія. Аби наситити ринок електрики, країни розконсервували вугільні електростанції, продовжили термін служби атомних енергоблоків та додатково інвестували у відновлювальні джерела.

Для отримання більшої кількості газу з різних країн у Євросоюзі активно будують нову газову інфраструктуру: великі трубопроводи, інтерконектори та СПГ-термінали.

Але цього виявилось замало, щоб компенсувати втрату російського палива. Тому у ЄС вирішили зменшувати споживання газу. Багатьом країнам довелось зупиняти великі підприємства з виробництва металів та добрив.

У Німеччині встановили так звані "цінові гальма", коли домогосподарства, малий та середній бізнес змусили скоротити споживання газу та електрики на 20%, порівнянні з минулим роком. Якщо хтось цього не зробить, то буде змушений купувати енергію за непідйомними ринковими цінами в 4-5 разів дорожче, ніж у 2021-му.

І навіть ці заходи та витрачені мільярди євро не гарантували, що ЄС пройде опалювальний сезон без проблем. В найгіршому сценарії у Євросоюзі під кінець зими міг статися жорсткий дефіцит, а найбільші економіки ризикували зануритись у рецесію.

Погода врятувала

Всі найгірші сценарії відпали самі по собі, коли на європейському континенті почались погодні аномалії. У січні синоптики фіксували тисячі побитих температурних рекордів. Наприклад, у французькому Вердені зафіксували 24 градуси тепла за Цельсієм, у Берліні – 16, Варшаві – 19.

Екстремально високі температури пройшли, але холоди так і не настали. Майже по всій Європі до кінця місяця очікуються помірні зимові температури, тому січневе споживання газу і близько не на тих рівнях, які звичні для зимового періоду.

Ба більше, своєчасні інвестиції у відновлювальні джерела та вітряна погода дозволили отримати більше електрики з вітряків. Німеччина та Велика Британія у січні встановили рекорди з вироблення вітряної електроенергії та відповідно зменшили свої потреби в природному газі.

Європейцям пощастило ще й з тим, що китайська промисловість у 2022 році сиділа на карантині. Це гальмувало споживання скрапленого газу в Азії, і танкери повернули в бік Європи. Торік Євросоюз став найбільшим у світі покупцем СПГ, вперше обігнавши Китай та Японію.

На тлі всіх цих подій ціни на газ зменшились до рівня серпня 2021 року – до 700 дол за тис кубометрів.

Зменшення споживання дозволило країнам ЄС підтримувати запаси на найвищому за останні роки рівні. З початку зими заповненість газосховищ майже не змінилась і зараз становить близько 80%, тобто понад 90 млрд кубометрів.

Найбільші ризики цієї зими були пов’язані із Німеччиною, яка найбільш залежна від російського газу. Голова німецького енергетичного регулятора Клаус Мюллер ще влітку попереджав, що без російського газу навіть повних запасів країні вистачить максимум на 2,5 місяці холодів.

Однак зараз німецькі газосховища заповнені на понад 90%, тож цю зиму вона гарантовано пройде без сильного дефіциту, навіть якщо в лютому станеться різке похолодання.

Через високі ціни на енергоносії уряд Німеччини очікував рецесію у 2023-му році, але сприятлива ситуація в енергетиці змусила місцеве Мінекономіки скорегувати прогноз на невелике зростання 0,2% ВВП замість прогнозованого раніше падіння на 0,4%.

Загалом економіка ЄС все більше подає ознаки життя. Річне зростання цін на енергоносії у грудні скоротилось з 34,9% до 25,5%. Через це падає загальний рівень інфляції й зменшує тиск на споживачів та центральний банк.

Індекс ділової активності (PMI) у єврозоні в січні попередньо становитиме 50,2. Вважається, що активність бізнесу зростає, коли цей індекс перевищує рівень 50, тож це позитивний сигнал для союзників України. PMI у ЄС на послуги та виробництво стабільно зростає з жовтня.

Фото (джерело: EPA-EFE) Підпис: Через температурні аномалії у 2022 році іспанці зустрічали Різдво зовсім не по зимному

Росія досі намагається чинити тиск, скорочуючи постачання газу. У січні 2023 року "Газпром" зменшив прокачування блакитного палива у Євросоюз ще на 22%. Щоправда, сенсу від цього не було – ціни майже не змінилися. Це означає, що Кремль втратив свою монополію на європейському ринку.

Газова війна тільки починається

Тепла та вітряна погода виграли час для Євросоюзу, однак до закінчення енергокризи ще далеко. Європа виграла битву, але не війну, і далі на країни блоку чекає чимало випробувань.

Перше – Китай знову відкривається після локдаунів. Попит на скраплений газ від китайських компаній зростає, і танкери поступово тягнуться в Піднебесну.

Водночас Японія подумує над створенням стратегічного резерву СПГ. Тож між Європою та Азією може знову загостритись цінова конкуренція, як минулої зим. В такому випадку ціни знову підуть угору.

І якщо ціни дійдуть до 2000 тис дол за тис кубометрів, то Євросоюз не зможе приймати танкери з СПГ через обмеження вартості блакитного палива, яке сам встановив ще у грудні.

Друге – енергонезалежність уже дорого коштує для ЄС, адже країни блоку змушені продовжувати субсидування високих цін, щоб пом’якшити удар по бізнесу та громадянам.

Ціни на газ досі залишаються аномально високими, і назад вони навряд чи повернуться у найближчі роки. Це означає, що й у 2023 році сотні мільярдів євро знову спрямують на субсидії. Через це зростатиме дефіцит і боргове навантаження на державні бюджети.

Водночас великі енергоємні підприємства ЄС досі не працюють на повну силу та змушені економити, отримувати менше прибутків та відповідно сплачувати менше податків. Скорочення виробництва майже неминуче, адже країни фізично отримують менше газу, ніж у попередні роки. Одна лише Німеччина у 2022 році втратила 12% обсягів.

Бізнесу та урядам буде важко планувати нові проєкти та відновлення виробництва, адже під час перебудови енергосистеми ситуація залишатиметься нестабільною.

Наприклад, шторми біля газифікаційних терміналів у США, ремонт на французьких ядерних енергоблоках та зміна швидкості вітру вже змушують ціни на електрику непередбачувано коливатись.

Третє – проблемою залишається заповнення газосховищ на наступну зиму. Євросоюзу дуже пощастить, якщо решта зими буде теплою й у квітні газосховища залишаться на високому рівні. Якщо ні, то можливостей відносно дешево запастись газом на наступну зиму залишається не багато.

Наступного сезону російського газу буде значно менше, адже газопровід "Північний потік" восени підірвали, а прокачувати іншими трубами Росія не бажає. На додачу Нідерланди у жовтні планують закрити своє найбільше родовище газу в Гронінгені, з якого зараз качають 2,8 млрд кубометрів на рік.

Щоб отримати можливість купувати більше газу, ЄС будує додаткові потужності з регазифікації СПГ. Нові термінали та розширені старі нададуть можливість імпортувати ще на 50 млрд кубометрів більше, ніж у 2022 році.

Однак цього не вистачить, якщо Росія продовжить скорочувати постачання. Раніше країна-агресор щороку прокачувала 155 млрд кубометрів, і знайти заміну для них – дуже складне завдання.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що якщо Росія повністю припинить постачання газу, то Євросоюз у 2023 році може мати дефіцит у 30 млрд кубометрів.

Але в цьому випадку ЄС можуть врятувати економічні проблеми в самій Росії. Санкції тільки починають діяти в повну силу і Кремль буде змушений продавати свій газ, щоб закрити дірки у бюджеті.

Четверте – ціни блакитного палива для домогосподарств у ЄС залишається високою, порівняно з минулими роками, і вона буде надалі виснажувати населення. Навіть субсидії від уряду не можуть повернути ціни за комунальні послуги до рівня 2021 року.

"Зростання витрат на опалення є важким для німецьких сімей. У 2022 році газ, яким опалюють 50% німецьких квартир, коштував 13 євроцентів за кіловат-годину, в той час, як у 2021-му році ціна була більш ніж удвічі меншою.

Подібна ситуація й з мазутом, яким опалюють чверть німецьких квартир. Якщо ви щорічно використовуєте 3000 літрів, то ваші витрати становитимуть 4500 євро на рік. У 2021-му році вони становили б 2000 євро, а у 2020-му – 1500 євро.

Зростають ціни на транспорт і бензин. Все це б’є по сім’ях з низьким та середнім доходом", – сказав ЕП німецький журналіст Маріус Ельбрахт з міста Ахен.

Боротьба за енергонезалежність Євросоюзу є зокрема питанням безпеки України. "Нафтогаз" купує блакитне паливо саме на європейському спотовому ринку, й успіхи ЄС прямо впливатимуть на тепло в українських оселях.