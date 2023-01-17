JPMorgan заплатил за фейковых клиентов 175 миллионов? История большого скандала в США со стартапом Frank

Крупнейший банковский холдинг США обвинил в мошенничестве основательницу образовательного стартапа. В чем ошиблись обе стороны и что будет дальше? (укр)

Наприкінці 2022 року найбільший банківський холдинг Сполучених Штатів JPMorgan Chase подав позов до суду на засновницю фінтех-стартапу Frank Чарлі Джейвіс, звинувативши її в шахрайстві.

Банк, який купив Frank за 175 млн дол, стверджує, що заявленні під час представлення проєкту інвесторам 4 мільйони реальних користувачів, в реальності не перевищують 10%.

Чарлі Джейвіс завжди публічно заявляла, що головною місією її стартапу є збільшити можливість для молодих американців потрапити до університету. Проте хороший чек від JPMorgan та потрапляння у список Forbes "30 до 30", ймовірно, виявились більш привабливими для 30-ти річної бізнесменки.

Amazon для вищої освіти

"Уявіть собі ринок з реальною ціною на навчання в коледжі до того, як ви подасте заяву, який гарантує найнижчу ціну і дозволяє вам потім її зафіксувати ціну та заплатити онлайн", – розповідала в інтерв’ю Crunchbase News Чарлі Джейвіс на початку 2018 року.

Випускниця університету Пенсільванії Джейвіс добре розуміла важливість отримання вищої освіти, а особливо всю складність вступу в американські університети. Тому у 2017 році вона створила стартап Frank, ідея якого полягала в допомозі мільйонам середньостатистичних американців потрапити до закладу вищої освіти.

Forbes Завдяки стартапу Чарлі Джейвіс потрапила у список"30 до 30" джерело: youtube

Оскільки вартість навчання в США досить висока, більшість американців змушені шукати додаткові джерела фінансування для здобуття освіти. Найпопулярнішим варіантом для абітурієнтів є подання безплатної заявки на отримання федеральної студентської допомоги (FAFSA). Проте її оформлення настільки важке, що близько 25% форм щороку просто не заповнюються до кінця.

Сервіс Frank мав зробити процес подання заявки до FAFSA більш зрозумілим та збільшити шанси абітурієнтів отримати додаткове фінансування.

Загалом стартап, який створила Джейвіс, надавав цілу низку послуг, зокрема допомога з подання апеляції, фінансові консультації вже під час навчання, пошук курсів коледжів зі знижками для перезарахування кредитів та підтримка у розпал пандемії.

Ідея була успішною і вже на першому раунді інвестицій отримала 5,5 млн дол. У Frank повірило багато інвесторів, таких як мільярдер і генеральний директор Apollo Global Management Марк Рован та низка венчурних фірм, таких як Aleph, Chegg та GingerGread Capital. До угоди з JPMorgan Chase стартап встиг зібрати понад 20 млн дол інвестицій.

Джейвіс часто підкреслювала успіх Frank постійно зростаючою кількістю користувачів, яким зміг допомогти сервіс. Так, вже за рік після старту, у пресрелізі Frank стверджувалося, що фінтех-стартапом скористались близько 200 тисяч сімей, а розмір наданої допомоги студентам становить 5,5 млрд дол.

Сама Джейвіс говорила про те, що щодня її стартап допомагає 2000 користувачам. Здавалось, Frank невпинно рухається до своєї мети – стати "Amazon для вищої освіти".

Золотий квиток на JPMorgan

Успіх Frank помітив фінансовий гігант JPMorgan Chase, який у вересні 2021 року повністю придбав сервіс за 175 млн дол. Для JP, які ще з 2013 року припинили видавати кредити студентам, цей стартап розглядався як потенційна база своїх майбутніх клієнтів.

На момент укладання угоди Джейвіс у своєму LinkedIn вказала, що понад 4 мільйонів осіб скористались Frank для отримання федеральної фінансової допомоги для навчання.

Тож JPMorgan Chase в рамках угоди отримував би всі дані про абітурієнтів та їх родичів, що давало банку можливість краще розуміти фінансові спроможності своїх потенційних клієнтів.

Крім того, за власними даними JPMorgan, близько чверті клієнтів банку мають дітей віком від 6 до 17 років, які з часом можуть отримати користь від використання Frank. І в JP сподівалися на розширення співпраці з ними.

Після закриття угоди JPMorgan найняв Чарлі Джейвіс, головного директора зі зростання Frank Олівʼє Амара та інших працівників стартапу. Сама Джейвіс одразу отримала майже 10 млн дол. Ще 20 млн дол їй би виплатили у разі успішної роботи стартапу.

У JPMorgan Chase 30-тилітня бізнесменка отримала посаду керуючого директора і відповідала за продукти для студентів.

Олівʼє Амара отримав скромнішу суму – 5 млн дол з можливим бонусом у 3 млн дол. У банку він отримав посаду виконавчого директора рішень для студентів.

Стартап Frank і його засновників можна було б вже після угоди з JPMorgan зарахувати до класичної історії про успіх технологічного проєкту, проте все змінилось, коли банк почав розсилати перші маркетингові листи.

"Мертві душі" Frank

"З першого дня наш підхід був чітким: студенти завжди на першому місці", – написала Чарлі Джейвіс у своєму LinkedIn 21 вересня 2021 року – в день підписання угоди з JPMorgan.

Придбавши Frank, банк вирішив перевірити дані тепер вже своїх клієнтів, з яким збирався будувати більш тісну співпрацю. Однак Джейвіс відхилила прохання банку, аргументуючи своє рішення тим, що вона не може поділитися своїм списком клієнтів з міркувань конфіденційності.

Пізніше вона таки надала необхідні дані новим власникам. Однак коли банк провів першу тестову маркетингову розсилку для 400 тис користувачів Frank, то отримав надзвичайно погані результати.

Лише 25% відправлених листів дістались до свого адресата, і тільки 1% взагалі відкривався. Це стало причиною перевірки банком того, що насправді ховається за стартапом, який допомагає мільйонам молодих людей.

У судовому позові JPMorgan стверджує що на момент укладання угод щодо придбання фінтех-стартапу Frank насправді не було ніяких 4 мільйонів користувачі. Джейвіс нібито свідомо завищувала їх кількість для перебільшення успіху власного стартапу.

Згідно з проведеним розслідуванням банку, на момент підписання угоди у Frank насправді було менше 300 тисяч клієнтських рахунків.

Головний виконавчий директор JPMorgan Chase Джеймі Дімон. Банк провів власне розслідування і тепер судиться із засновницею Frank. джерело: getyy images

У позові також згадується Олівʼє Амар. Банк стверджує, що він разом із Джейвіс попросили головного інженера Frank створити список неіснуючих клієнтів, але той відмовився. JPMorgan продовжив тиснути на засновників стартапу, вимагаючи від них дані клієнтів.

Тому Амар, за версією банку, звернувся до ASL Marketing, фірми яка є однією з головних постачальників даних про молодь, для купівлі окремого набору даних про 4,5 мільйона студентів. У позові JPMorgan вказує, що Амар на купівлю даних витратив 105 тис дол.

Паралельно Джейвіс звернулась до професора одного з коледжів Нью-Йорка, який спеціалізується на роботі з даними. Він на основі даних осіб, котрі вже скористались Frank, створив понад 4 млн облікових записів. За свою роботу професор нібито отримав 18 тис дол.

У жовтні 2022 року JPMorgan звільнив Амара, а ще через місяць і Джейвіс. Наразі користувачам послуги Frank недоступні.

Одразу після подачі позову банком Джевіс подала зустрічний, звинувачуючи JPMorgan в безпідставних розслідуваннях, які відбулися навесні 2022 року, та фабрикуванні підстав щодо її звільнення.

На думку тепер вже колишньої генеральної директорки Frank банк свідомо працював над тим, щоб змусити її піти з організації, щоб відмовити їй у виплаті багатомільйонної компенсації.

Адвокат Джевіс стверджує, що банк поквапився з покупкою Frank, і нібито JPMorgan зіштовхнувся з проблемою, яка обмежує його дії через закон про конфіденційність даних. Саме тому банк нібито вдався до неправомірних дій, щоб скасувати угоду.