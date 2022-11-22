Быть онлайн при отключении света: возможные решения для Украины

Иметь доступ в интернет при отключении света непросто. Однако есть способы, позволяющие оставаться в сети и быть в курсе последних новостей даже без электрики.(укр)

У сучасному світі інформацію часто називають джерелом життя. Неодноразово доведено: будь-яке блокування інформаційних каналів створює ризики економічних втрат і призводить навіть до смертельних випадків.

Відключення електроенергії, які за останній місяць вже стали нормою для більшості українців, викликають дискомфорт не лише з точки зору роботи та побуту, а й в інформаційному сенсі. Річ у тім, що від живлення залежить доступ до інтернету – чи не єдиного вікна, через яке всі отримають інформацію.

Та будь-яка проблема, має рішення. Які саме рішення дозволять залишатися онлайн навіть без доступу до електроенергії?

Кабельний інтернет

Зрозуміло, що за відсутності живлення електричні прилади, в тому числі wi-fi роутер, не працюють. Проте це ще не означає, що абоненти не мають доступу до інтернету. Спосіб залишатися в онлайні досить простий.

Мова про кабель, який під'єднано до wi-fi роутера, і яким власне передаються та отримуються дані з інтернету. Якщо штекер (так звана "собачка") кабелю приєднати в спеціальний роз’єм в бічній панелі ноутбука (передбачено в більшості моделей), налаштувати "дротове з'єднання", то можна вільно користуватися інтернетом.

Це навіть краще ніж бездротовий інтернет по wi-fi. Завдяки прямому з'єднанню швидкість такого інтернету відчутно більша – в залежності від провайдера до 1 Гбіт/секунду, тоді як середня швидкість через wi-fi-з’єднання становить 25 Мбіт/секунду.

За наявності в ноутбуці функції "мобільний хот-спот" він може виступати в якості wi-fi роутера, тобто роздавати інтернет іншим приладам, наприклад мобільним телефонам. Тривалість користування таким інтернетом залежить від одного – запасу акумулятора ноутбука.

Про що слід подбати заздалегідь? Оскільки, зазвичай, інтернет-кабель прокладено лише до місяця де знаходиться wi-fi роутер, то для реалізації такого способу потрібно лише придбати аналогічний кабель довжиною, необхідною для його підведення до місця де стоятиме ноутбук.

На кожному з кінців кабелю потрібно закріпити вже згадані штекери, а для з'єднання з мережевим кабелем спеціальний перехідник – "з'єднувач мережевих роз'ємів".

Спроби під'єднати кабелі через роз'єми wi-fi роутера за відсутності світла не дадуть бажаного результату – навіть в середині себе пристрій може передавати сигнал лише за наявності електричного живлення.

Наостанок, варто знати що такий спосіб забезпечення доступу до інтернету можливий лише за умови, якщо у провайдера, який надає відповідні послуги є електроенергія. В іншому випадку сигнал від нього просто не надходитиме.

Супутниковий інтернет

Супутниковий інтернет вважається найнадійнішим рішенням з точки зору забезпечення зв'язку при повному блекауті. Тобто, якщо електроенергія буде відсутня днями чи навіть тижнями.

На українському ринку працюють кілька провайдерів супутникового інтернету: DataGroup, Iridium, Inmarsat і Starlink. Проте, як виявляється, далеко не всі з них можуть працювати без електроенергії.

Наприклад, DataGroup обіцяє мінімальну швидкість інтернету у 56 Кбіт/секунду, проте вказує що єдиною умовою для роботи є "стабільне джерело електричного живлення".

Те саме стосується і рішення компанії Ілона Маска. При швидкості в 50-200 Мбіт/секунду Starlink все одно споживає до 100 Вт на годину. Це не багато, але в умовах повної відсутності світла, цінність пристрою рівна фактично нулю.

Ціна самого пристрою Starlink – приблизно 45 000 грн. Водночас, ціна з доставкою з тієї ж самої Польщі – приблизно 24 000 грн. Якщо на момент оформлення замовлення на сайті www.starlink.com пристрою немає в наявності для замовлення з Польщі, можна його замовити в інших країнах – Чехії, Німеччині або Італії.

Деякі українські поштові сервіси навіть підготували покрокову інструкцію, як найвигідніше придбати Starlink з України.

Крім придбання самого пристрою не варто забувати, що користувачу доведеться сплачувати кожного місяця абонентську плату. Є два варіанти. Якщо обрати з прив’язкою до місця знаходження, в Україні – 60 дол на місяць, але треба платити регулярно, і паузи не передбачені.

Другий варіант передбачений для подорожуючих – від 69 дол на місяць для різних країн, але можна ставити на паузу, і не платити, наприклад, кожного місяця. Проте для пристроїв, придбаних в Україні, другий тариф наразі недоступний. Це тільки стосується обладнання, придбаного за кордоном. І цим варіантом українець може скористатись, якщо придбає, наприклад, пристрій з-за крдону.

Що стосується продукції компаній Iridium та Inmarsat, то вони дійсно забезпечують доступ до інтернету в будь-якій точці країни без необхідності доступу до електроенергії. Річ у тім, що пристрої для супутникового зв'язку, по суті wi-fi роутери, обладнані акумуляторами. Тривалість їх роботи без підзарядки в режимі активного використання починається від 2,5 годин.

Слабких сторін у пристроях компаній, насправді два. По-перше, це швидкість інтернету. За найкращих обставин мобільні супутникові термінали забезпечуватимуть швидкість у 240-380 Кбіт/секунду.

По-друге, вразлива їх сторона – ціна. Річ у тому, що один такий пристрій коштує в середньому 1500-1700 дол. Досить висока ціна, за не дуже швидкий, хоча і доступний інтернет.

GSM-інтернет

Рішення GSM використовує мережу мобільних базових станцій, тобто це по суті мобільний інтернет від одного з операторів. Це рішення менш схильне до відключень електроенергії, хоча і має деякі застереження.

Річ у тім, що усі базові станції оснащені акумуляторними батареями. Однак, якщо відключення електроенергії триває достатньо довго, то станції, що живляться від батарей, вимкнуться.

На щастя, є базові станції, що працюють від дизель-генераторів. На жаль, їх мало і вони розташовані лише в великих містах, а запасів палива вистачить на кілька днів.

Найпростішим прикладом рішення для використання GSM інтернету є смартфон з увімкненою персональною точкою доступу. Таким чином, для живлення ноутбука інтернетом не потрібно додаткове обладнання.

Однак якщо найближчі базові станції мобільного зв’язку не працюють, смартфон не отримуватиме жодного сигналу. Тому потрібен модем або повторювач з антеною для посилення сигналу.

GSM-модем чи GSM-повторювач

Апаратне забезпечення для цього рішення доступне у двох варіантах: модем і повторювач.

GSM-модем працює як смартфон, але із зовнішньою антеною. На відміну від точки доступу на смартфоні, цей пристрій може одночасно обслуговувати кілька користувачів інтернету, наприклад, ноутбук, смартфон, смарт-телевізор, POS-термінал тощо.

Важливо, що для роботи модема потрібна SIM-картка з інтернет планом будь-якого мобільного оператора. Деякі оператори за невелику додаткову плату пропонують отримати копію SIM-картки клієнта для використання в GSM-модемі.

Кілька слів про зовнішню антену: спрямована антена краща, якщо відомо місце розташування вишки стільникового зв'язку, а різнонаправлена – для інших ситуацій.

Існує відкрита база даних веж стільникового зв'язку. На жаль, база даних містить невелику частину веж стільникового зв’язку.

Вартість GSM-модема починається від 800 грн.

GSM-повторювач приймає GSM сигнал і передає на смартфони посилений сигнал.

Для передачі даних у технології 4G українські мобільні оператори використовують діапазони частот 900 МГц, 1800 МГц і 2600 МГц. Чим вища частота, тим вища швидкість передачі даних, але менша відстань поширення сигналу.

На ринку присутні однодіапазонні або багатодіапазонні повторювачі. Слід зазначити, що діапазони 1800 МГц і 2500 МГц краще працюють у густонаселених районах, тоді як діапазон 900 МГц підходить для рівнинної сільської місцевості.

Більше підтримуваних діапазонів означає дорожче обладнання. Базовий комплект однодіапазонного повторювача коштує 4000 грн. SIM-карта не потрібна.