"Трехсотые" многоэтажки. Как восстанавливают поврежденные россиянами дома в Киеве

197 житлових будинків у Києві отримали пошкодження внаслідок бойових дій у російсько-українській війні. 11 з них зазнали критичних руйнувань. Міська влада та уряд виділили на відновлення споруд 800 млн грн.

Перші роботи з обстеження обʼєктів почали у квітні після відступу росіян з Київської області.

Ступінь пошкоджень будинків різний, але їх можна відновити до початку опалювального сезону. Принаймні, так обіцяє міський голова Віталій Кличко.

ЕП відвідала найбільш постраждалий від війни житловий обʼєкт столиці, поговорила з будівельниками і дізналася, як відновлюють житлові будинки Києва.

Фактор газу

15 березня о 4:15 ранку мешканці 16-поверхівки на столичних Біличах прокинулися від потужного вибуху. Уламки російської ракети, збитої військами протиповітряної оборони, упали біля дверей під'їзду.

Цей дім на вулиці Чорнобильській, 9А побудували за типовим для столиці проєктом БПС-6. Таких будинків у 1970-1980-х роках звели понад 250.

За сучасними державними будівельними нормами, проводити газ у будинки висотою понад десять поверхів заборонено. У Радянському Союзі, коли споруджувалася 16-типоверхівка на Чорнобильській, такого обмеження не існувало. Фактор газу став фатальним для мешканців "панельки" на Біличах.

Уламки ракети пошкодили трубу газопостачання на фасаді будинку та спровокували займання газу. Від вибухової хвилі вікна на південно-східній стороні споруди вибило майже до 16 поверху. Вогонь із жовтої труби миттєво поширився в більшість квартир і спричинив масштабну пожежу.

"Наявність газу стала ключовою причиною пожежі. Якби не витік блакитного палива, пошкодження будинку обмежились би руйнацією конструкцій на першому та другому поверхах", – каже Денис Тітов, представник компанії-підрядника "Аскон", яка займається відновленням будинку.

Фото kyivcity.gov.ua

Першою приїхала пожежна машина з драбиною, яка дістає лише до п'ятого поверху. Рятувальники, техніка яких діставала до 16 поверху, приїхала лише через півтори години, розповідають мешканці будинку.

За словами керівника комунального підприємства "Житлоінвестбуд-УКБ" Олександра Акімова, унаслідок пожежі вигоріли 76 квартир із 126.

Квартири на вищих поверхах, які не постраждали від пожежі, були затоплені водою. Під час екскурсії будинком представники генпідрядника показують журналісту кіптяву на плитці та кухонних меблях у квартирі на 16 поверсі.

Встигнути до зими

Відповідно до розпорядження Київської міської військової адміністрації, замовником відновлення пошкоджених росіянами будинків у столиці став комунальний забудовник "Житлоінвестбуд-УКБ".

Роботи проводилися без застосування процедури відкритих торгів, каже Акімов. Підрядника обирали за принципом пропозиції нижчої ціни та наявності досвіду.

Після огляду квартир та місць загального користування спеціалісти науково-дослідного інституту дозволили відновлення 16-типоверхівки. Несучі конструкції будівлі уціліли завдяки конструктивним особливостям споруди.

"По-перше, у будинку подвійні панельні стіни. По-друге, плити не просто стикуються, а заходять у пази. По-третє, панелі виготовлялися на заводі з болтами, що дозволяло з'єднувати їх шарнірами. Будинок цікавий і це його врятувало. Сучасна "панелька" склалася б, як картковий будинок", – каже Тітов.

Демонтажні та підготовчі роботи тривали півтора місяця. Міжкімнатні гіпсоблокові стіни у квартирах або згоріли, або набрали вологи. Сміття з будинку вивозили 40-тонними вантажівками тричі на тиждень.

Той самий будинок на Чорнобильській зараз фото олександра колесніченка

Вартість відновлювальних робіт на Чорнобильській, 9А становить 100 млн грн або 15 тис грн за кв м. У вартість робіт входять ремонт, меблі та побутова техніка. Побажання власників залишити вцілілі меблі чи плитку враховуються.

На ремонт усіх пошкоджених об'єктів міська влада виділила з резервного фонду 600 млн грн. Ще 200 млн грн виділив уряд з держбюджету. Усіх мешканців багатоповерхівки розселили в сусідній школі. Хтось тимчасово винаймає житло, хтось тимчасово переселився до родичів. Одна з мешканок живе на вокзалі.

Влада вимагає від генпідрядника завершити роботи до початку опалювального сезону. Тітов каже, що встигнуть: "У нас нема іншого вибору. За умови стабільного фінансування встигнемо зробити ремонти до перших холодів".

"Фасад, вікна та периметр будинку зробимо до початку опалювального сезону. Будинок зможе приймати теплоносій. Окремі роботи у квартирах та благоустрій навколо будинків закінчуватимемо пізніше", – додає Акімов.

Реновація

Чим відрізнятиметься оновлена 16-поверхівка від інших будинків цієї серії? Підрядник встановлює енергоефективні вікна та балконні двері. Мешканці отримають мідну електричну проводку замість алюмінієвої та утеплений фасад.

У шахтах змонтують нові ліфти. Серед новацій – пожежна сигналізація та система пожежогасіння. Шахти димовидалення ремонтують. Зробити в будинку горизонтальну розводку опалення замість вертикальної немає можливості. Також не вдасться поставити індивідуальні лічильники тепла.

Газ на електроенергію вирішили не міняти. Це економічно недоцільно, бо потребуватиме будівництва трансформаторної підстанції. "Ми займаємося швидким відновленням будинку, а не модернізацією. Замість переведення будинку на електроенергію краще вкластися в меблі", – вважає Тітов.

На Чорнобильській, 9А до робіт залучені 120 будівельників. "Аскон" має в підпорядкуванні ще чотири будинки, які постраждали від російської агресії.

"У будинках за адресами Котельникова, 80 та 89, проспект Свободи уламки ракети незначно пошкодили фасади та квартири. Ці будинки отримали менше пошкоджень, ніж на Чорнобильській. Ми там робимо точкові ремонти і незабаром заселятимемо людей у квартири", – каже будівельник.

Складніша ситуація на Ірпінській, 74. Там не було сильного вибуху, але ступінь руйнувань потребує ремонту фасаду, заміни вікон та ремонту у квартирах.

Фото ДСНС

У травні мешканці 25-поверхівки на проспекті Лобановського, 6А почали самостійно збирати кошти на відновлення будинку – ще до того, як стало відомо про фінансування робіт з міського бюджету. Зібрали 1,5 млн грн. За словами Акімова, вартість робіт на об'єкті становить близько 50 млн грн.

Як повідомила очільниця ініціативної групи з відновлення будинку Олена Чумакова, залишок зібраних коштів (з 1,5 млн грн витратили 900 тис грн) планують передати мешканцям квартир, які зазнали найбільших руйнувань.