Почти 100% украинцев получают теперь газ от "Нафтогаза": как платить по новым правилам

9 мільйонів абонентів сплачуватимуть за газ державному "Нафтогазу". Втім дехто продовжує перераховувати кошти колишнім постачальникам палива. Як вберегтись?

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На початку травня мільйони українців по всій країні, самі того не бажаючи, змінили постачальника газу.

Річ у тім, що попередні компанії, які займалися доставкою блакитного палива не змогли домовитися з "Нафтогазом" про пільговий газ для населення і втратили можливість обслуговувати громадян.

Тож відтепер майже всі побутові споживачі – 97,6% – отримують газ від газопостачальної компанії (ГК) "Нафтогаз України". І за доставку мають платити саме цій компанії.

Утім, непоодинокими є випадки, коли в перехідний період українці отримують платіжки від старих постачальників і багато хто встиг помилково відправити їм кошти.

Як не заплатити "не тому" постачальнику?

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Не потрібно. З 1 травня майже усі споживачі блакитного палива переведені на обслуговування до газопостачальної компанії (ГК) "Нафтогаз України" автоматично.

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Для всіх домогосподарств, які обслуговуються в "Нафтогаз України" встановлений універсальний тарифний план "Фіксований". Інших варіантів для вибору вартості придбання газу в компанії немає.

Відповідно до вже згаданого тарифу, один кубометр блакитного палива коштує 7,96 грн. Щоправда, ця сума не враховує сплати за доставку газу, яка формується окремо.

Тариф діє з 1 травня 2022 року по 30 квітня 2023-го.

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За доставку газу як і раніше треба платити оператору газорозподільчих мереж або так званому облгазу.

Саме облгазу з 1 по 5 число кожного місяця передаються показники газового лічильника. Отримані дані передаються далі – до газопостачальної компанії, яка і виставляє рахунок за фактично спожитий газ.

Сам тариф на розподіл в кожній області різний. Наприклад, у Дніпропетровській – 1,26 грн за кубометр, а на Закарпатті ця ж послуга коштує вже 1,99 грн.

Актуальну інформацію про тариф можна знайти на сайті кожного облгазу.

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Перші паперові платіжки на оплату послуг з доставки газу "Нафтогаз України" розіслав "Укрпоштою" 25 червня. Проте отримали їх далеко не всі.

В профільних групах у соцмережах непоодинокими є скарги від споживачів, які отримали квитанції від старих постачальників і вже навіть встигли їх сплатити. Так робити не треба. Як повернути свої кошти в такому випадку – пояснимо трохи нижче.

Дочекавшись паперової платіжки від "Нафтогазу" клієнти можуть сплатити за паливо через термінали самообслуговування, в касі банку або у відділені на пошті.

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Можна сплатити за газ онлайн, але для початку вам треба дізнатися свій новий номер особового рахунку. Він складається з 9 цифр.

Зробити це можна в чатботі GasUa у Telegram, Viber або NaftogasGasSupply у месенджері Facebook або звернувшись до контакт-центру ГК "Нафтогаз України".

Для цього необхідно ввести ЕІС-код. Це ваш "персональний газовий номер", який складається з 16 символів (латинські літери та цифри, наприклад, 11XX22A123456789). EIC-код можна знайти на платіжці за розподіл або постачання газу.

Після цього необхідно зареєструватися в особистому кабінеті MyGasUa, ввівши логін та пароль.

В особистому кабінеті представлена вся інформація про умови тарифного плану клієнта, стан рахунку та можливість сплатити за газ онлайн в декілька кліків.

Дізнатись детальну інформацію про те, як отримати та сплатити рахунок за газ новим клієнтам "Нафтогазу" також можна за посиланням.

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Усі вони зберігаються та переходять від одного постачальника до іншого автоматично.

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Для цього слід написати заяву попередньому постачальнику газу, прикріпивши копії кількох документів.

Зразок заяви на повернення коштів, сплачених за постачання газу в травні доступний за посиланням.

Надіслати заяву можна поштою на офіційну адресу старого постачальника або електронним листом на офіційну електронну адресу. В другому випадку слід надсилати підписану фото копію заяви.

До заяви необхідно додати наступні документи:

♦ копію паспорта власника особового рахунку (1,2 сторінки та реєстрація);

♦ копію ідентифікаційного коду власника особового рахунку;

♦ довідку з реквізитами карткового рахунку з банку (або виписка з Приват24);

♦ копію квитанції про оплату за природний газ за період, коли виникла переплата.

Усі копії документів мають бути завірені споживачем, а саме містити напис "згідно з оригіналом", дату та підпис.