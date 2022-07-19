Нужно четкое видение. Каким должно быть "зеленое восстановление" Украины?

Во всех планах восстановления страны упоминается "зелена реконструкция". Что это значит для конкретных секторов экономики и как это осуществить.(укр)

За час великої війни сума збитків, завданих цивільній інфраструктурі, сягнула приголомшливих 100 мільярдів доларів. І це цифра лише станом на початок червня.

Понад 10% з цієї суми – це промислові підприємства, близько 30% – дороги та інфраструктура, майже 40% – житлові будинки. Крім того, за даними Міністерства внутрішніх справ, розмінування потребують щонайменше 270 тис квадратних кілометрів території нашої країни.

Хоча боротьба за звільнення української території все ще триває, дискусія про процес реконструкції вже почалася. Свої пропозиції з цього приводу оприлюднили британський Центр досліджень економічної політики (CEPR), Кабінет міністрів та Національна рада реформ.

Примітно, що в кожному з трьох згаданих напрацювань серед програм відбудови згадується "зелена відбудова" – термін, визначення якого залишається відносно розпливчастим.

Що означає "зелене відновлення" для конкретних секторів та які є бар'єри для його реалізації?

Відповіді на ці запитання та висновки були озвучені під час дискусії, яку організував Low Carbon Ukraine, проведеного спільно з Центром екологічних ініціатив "Екодія" та об'єднання неурядових організацій країн Центральної та Східної Європи CEE Bankwatch.

Ключові висновки

Впровадження зеленої відбудови вимагає поєднання розробки програм та політик.

Зелене відновлення має реалізовуватися великою кількістю суб’єктів у декількох секторах одночасно. Щоб децентралізоване ухвалення рішень було спрямоване на зелену відбудову, необхідно прибрати наявні перешкоди на шляху зелених інвестицій.

Наприклад, несприятливе регулювання ринку електроенергетики, субсидовані споживчі тарифи на тепло, яке переважно виробляється з викопного палива, і схеми спеціальних зобов'язань з постачання електроенергії для домогосподарств.

Для цього марнотратні прямі та непрямі цінові субсидії потрібно замінити незалежними від споживання та більш таргетованими субсидіями для вразливих груп споживачів.

Водночас сама програма відбудови має розроблятися так, щоб пріоритизувати довгострокову ефективність зелених технологій протягом життєвого циклу над вищими початковими інвестиціями у проєкти.

Необхідне стратегічне рішення про те, чи робити Україну "вітриною" для обраних передових технологій.

Багато технологій, необхідних для справді зеленої відбудови, наразі широко використовуються та є комерційно ефективними. Проте у деяких випадках, як-от виробництво екологічно чистої сталі або цементу, теплові помпи та зелені технології знаходяться на ранніх стадіях впровадження.

Хоча відбудова з використанням деяких із цих передових зелених технологій коштуватиме порівняно дорого, використання старої технології створить ризик побудови неефективних активів. Наприклад, у разі застосування суворих правил ЄС і цін на викиди парникових газів.

Для цих сфер буде необхідне стратегічне рішення української влади та міжнародних партнерів щодо того, чи може Україна стати прикладом впровадження сучасних технологій.

Це також вимагатиме координації з іншими секторами, оскільки, найімовірніше, означатиме значно швидшу електрифікацію економіки та необхідність мати виробництво водню за допомогою відновлюваних джерел енергії.

Доступне фінансування є життєво важливим для зеленої відбудови.

Оскільки вартість капіталу в Україні була високою ще до війни й ситуація не покращиться після її закінчення, наявність доступного фінансування для інвестицій життєво важливе. Інакше нижчі експлуатаційні витрати не зможуть переважити вищі капітальні витрати на зелені інвестиції.

Доступне фінансування можна забезпечити за рахунок міжнародної фінансової допомоги через надання пільгових кредитів або грантів, наприклад, у контексті програми післявоєнної реконструкції на кшталт запропонованої ЄС.

Зокрема, уряд України спільно з міжнародними фінансовими інституціями має забезпечити доступ до фінансування малим і середнім підприємствам.

Ефективне управління проєктами зеленої відбудови для уникнення затримок.

Заміна старих, брудних та неефективних, пошкоджених чи знищених війною активів на новіші та чисті технології зазвичай вимагатиме складніших процесів планування та будівництва, які можуть призвести до нижчої швидкості реалізації.

Щоб уникнути затримки та створення перешкод зеленій реконструкції, необхідні ефективні та швидкі процеси управління та реалізації проєктів.

Водночас органи влади та інвестори мають гарантувати доступ до інформації про них, а також значущу участь громадськості у відповідності з Орхуською конвенцією.

Для залучення фінансування необхідне управління програмами реконструкції та продовження реформ.

Міжнародні партнери України, особливо ЄС і США, заявили про готовність надати суттєву допомогу в післявоєнній відбудові України. Проте країні потрібно буде створити умови для здійснення цих інвестицій.

Зокрема, фактичні механізми програми відбудови мають відображати передовий міжнародний досвід управління. Боротьба з корупцією, верховенство права, захист прав людини та інші реформи, багато з яких не досягли значного прогресу в довоєнний період, мають бути продовжені з подвоєним завзяттям з огляду на останні позитивні зміни в законодавстві та вимоги щодо членства в ЄС.

Очікується, що донори координуватимуть свої зусилля з відновлення, а українська влада прозоро надаватиме інформацію про отримані кошти та покращуватиме підзвітність, залучаючи суспільство до ухвалення рішень та спрощуючи доступ до інформації.

Міжнародні приватні інвестиції потребуватимуть страхування політичних ризиків.

Не слід забувати про потенційну роль міжнародних приватних інвестицій. Вони могли б доповнити та розширити фінансування, що надається країнами та міжнародними фінансовими установами.

Україні вигідно підвищувати продуктивність шляхом створення спільних підприємств або конкуренції на раніше монополістичних ринках. Проте приватні інвестори будуть дуже обережними в післявоєнній ситуації, оскільки безпекові питання, вочевидь, не будуть повністю вирішені протягом багатьох років.

Страхування інвестицій, що покриває відповідні категорії ризиків, як-от воєнний ризик, буде необхідною передумовою для залучення таких інвестицій. Це зменшить потребу у фінансовій підтримці з держбюджету, а отже запровадження такого страхування має бути взаємовигідним для міжнародних партнерів.

Воно може бути особливо корисним, якщо надавати його в більшому масштабі, наприклад, на рівні ЄС, щоб уникнути безлічі різних двосторонніх схем. А заморожені російські активи потенційно можна використовувати як заставу для такого страхування ризиків.

Зелена повоєнна відбудова неможлива без забезпечення відновлення пошкоджених екосистемних послуг.

Повернення життя на раніше окуповані території означає не лише фізичну відбудову інфраструктури, а й забезпечення людей та природи основними природними ресурсами для процвітання: чистою водою, повітрям і здоровим ґрунтом.

Ба більше, досягти загальноєвропейської мети щодо кліматичної нейтральності до середини століття майже неможливо без зв'язування та зберігання вуглецю поглиначами вуглецю (ліси, торфовища, ґрунтові накопичення).

Усього цього неможливо досягти без побудови кліматостійкої та дружньої до природи економіки в Україні як довгострокової перспективи для розвитку.

Щоб досягти цієї мети, слід докласти зусиль для розширення охоронюваних територій щонайменше на 20% суші та 10% водного простору шляхом їх збереження та відновлення протягом наступного десятиліття.

Перспективи

Очевидно, що планування зеленої відбудови України є багатоаспектним викликом, який потребує координації політики між багатьма внутрішніми та міжнародними акторами.

Для цього потрібна добре продумана всеосяжна інституційна база, яку країна має розробити якомога швидше разом з міжнародними партнерами.

Попри існування вагомих економічних причин для проведення зеленої відбудови, необхідно подолати низку перешкод, пов’язаних зі стратегією, розробкою та впровадженням політики, фінансуванням і страхуванням ризиків, адміністративною ефективністю та подвоєнням зусиль зі впровадження реформ.

Потрібно ухвалити важливі стратегічні рішення на найвищому політичному рівні, наприклад, щодо перетворення України на "показовий кейс" впровадження обраних передових технологій, на виробника технологій, а не експортера сировини, та перетворення частини забруднених земель, які постраждали від військових дій, на заповідники.

Тим часом Україні необхідно виробити чітке бачення процесу своєї відбудови з точки зору пріоритетів і бажаних перетворень. Тобто, потрібно зібратися й вирішити, яку саме країну відбудовувати.

Як показало обговорення, існує багато конкретних ідей щодо економічно здорової, екологічно чистої та соціально справедливої зеленої відбудови.

Сьогодні ведеться боротьба за свободу української землі й народу. Завтра нам усім потрібно прагнути відбудувати Україну, яка стане більш придатною для життя, зеленішою та стійкішою до змін клімату.

Стаття надана "Вокс Україна"