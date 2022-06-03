Первым пришел, первым ушел? Какие международные гиганты продолжают финансировать Россию

Травень 2022 року був плідним місяцем для повного виходу міжнародних компаній з Росії – це зробили Siemens, McDonald's, Starbucks, M&S, Wella Company.

Деякі з тих, хто пішов, працювали в Росії з 1990-х, у радянські часи чи навіть у часи Російської імперії. Їх рішення піти підкреслюють те, з чим багато інших компаній досі не згодні: історія відносин з Росією не є достатньою підставою, щоб далі працювати в РФ, ігноруючи її військові злочини в Україні.

Довга історія роботи – це те, чим хвалилися та на чому будували свої бренди транснаціональні компанії. Довговічність розглядалася як основа лояльності російських клієнтів. Чим довше, тим краще, вважали вони. Але чи так це?

Компанії не звертають уваги на російські звірства в Україні, використовуючи свою довгу історію в Росії як виправдання та займаючись самообманом. Останні місяці довели, що росіяни прагнуть замінити західні товари на місцеві.

Наприкінці квітня 2022 року в Санкт-Петербурзі з’явилася інсталяція, яка складається з одного слова: ZAMESTIM (замінимо). Кожна літера – це перша літера міжнародного бренду, який призупинив діяльність у Росії. Z – Zara, A – Adidas, M – McDonald's… Також є логотипи цих компаній.

Більшість із цих брендів раніше були серед улюблених брендів росіян, але кампанія ZAMESTIM показує, що справжньої лояльності в серцях росіян немає. Це достатня причина для виходу з РФ, не кажучи про випадки націоналізації та нехтування росіянами таких прав інтелектуальної власності як бренди.

Ось п’ять великих транснаціональних компаній з багаторічною історією діяльності в Росії, які поділяють цю думку і діють відповідно, повністю виходячи з країни-агресора. Вони дають приклад, який мають наслідувати інші компанії.

Siemens. Працювала в Росії з 1853 року

Німецький промисловий гігант залишає Росію після майже 170 років роботи в цій країні. У 1853 році уряд тодішньої Російської імперії уклав контракт з компанією Telegraphen-Bauanstalt von Siemens & Halske на будівництво російської державної телеграфної мережі протяжністю майже 9 тис км.

Для виконання проєкту компанія відкрила будівельне бюро в Санкт-Петербурзі. Відтоді та протягом десятиліть Росія була другим найбільшим ринком для тодішньої берлінської компанії. Siemens & Halske побудували там завод, розширивши виробництво електричного освітлення та передавання енергії.

За заслуги перед Росією Карл Сіменс отримав дворянський титул.

Попри успіхи в Росії, у 1916 році почався процес націоналізації підприємств Siemens & Halske: спочатку царем, а потім радянськими комісарами.

Це був урок, але вже у 1920-х роках компанія налагодила нові ділові контакти з радянською владою. Відтоді вона поставляла різне обладнання до СРСР, а після його розпаду – до Росії. Врахувавши уроки минулого, Siemens не робила ставку на Росію. Зараз цей ринок приносить лише 1% річного доходу компанії.

Більша частина бізнесу корпорації в РФ пов’язана з обслуговуванням швидкісних поїздів і базується на місцевих заводах компанії.

На початку війни Росії в Україні Siemens призупинила нові міжнародні поставки в РФ та Білорусь. 12 травня 2022 року, потрапивши під санкційний удар, німецький промисловий гігант заявив, що повністю вийде з російського ринку.

Société Générale. Працювала в Росії з 1901 року

У 1901 році група відкрила дочірнє підприємство "Северный банк" в Санкт-Петербурзі. Через дев'ять років його перетворили на Російсько-азіатський банк.

Через свою дочірню компанію французька банківська група фінансувала будівництво перших міських трамвайних ліній у Санкт-Петербурзі та активно інвестувала в різні російські підприємства, пов’язані із залізницею.

У 1917 році група була змушена припинити діяльність у Росії. У 1973 році вона повернулася до СРСР, відкривши представництво в Москві. Пізніше група заснувала дочірню компанію Bank Société Générale Vostok, яка стала одним із перших іноземних банків в РФ після розпаду Радянського Союзу.

Війна Росії в Україні змусила французьку банківську групу переглянути свою багаторічну присутність в РФ. 18 травня 2022 року вона завершила продаж Росбанку, який виник у результаті об'єднання Росбанку та Société Générale Vostok, а також російських страхових дочірніх компаній групі Interros Capital.

Dr. Oetker. Працювала в Росії з 1908 року

Німецький виробник харчових продуктів почав продавати свою продукцію в Росії на початку 20 століття. Перше підприємство Dr. Oetker з'явилося в Росії в 1993 році. Це було спільне підприємство з виробництва батончиків мюслі.

Відтоді компанія постачає росіянам заморожену піцу, інгредієнти та суміші для випічки, швидкорозчинні десерти та набори спецій для домашнього консервування. Протягом останніх 19 років компанія також володіла заводом у Бєлгороді, який випускав дріжджі та розпушувач для тіста.

Як зазначає німецьке видання Handelsblatt, Dr. Oetker був першим виробником, який повністю покинув Росію.

8 квітня 2022 року компанія Dr. Oetker оголосила, що продає завод у Бєлгороді російському керівництву і повністю виходить з російського ринку.

Adidas. Працювала в Росії з 1979 року

Росіяни познайомилися із спортивним одягом Adidas у 1980 році, коли СРСР приймав літні Олімпійські ігри в Москві.

Ігри проходили після вторгнення Радянського Союзу в Афганістан. Тоді Adidas була єдиною західною компанією, яка не бойкотувала Олімпіаду і виконала всі свої зобов’язання як офіційний спонсор ігор.

Підприємство забезпечило всю радянську олімпійську збірну спортивним одягом.

Радянське взуття Adidas вироблялося в Росії з 1979 року. Пізніше виробничі лінії були запущені в Тбілісі, Єревані та Києві. Першою і єдиною моделлю Adidas, що випускалася в СРСР у ті роки, були темно-сині кросівки з трьома білими смужками і жовтуватою гумовою підошвою.

Хоча на Заході ця модель швидко застаріла, в СРСР вона не мала "терміну придатності" і стала культовою для багатьох поколінь.

У 2022 році Adidas відреагувала на вторгнення Росії в іншу країну набагато рішуче. Через тиждень після початку війни в Україні німецька компанія припинила співпрацю з Російським футбольним союзом.

9 березня 2022 року Adidas припинила приймати замовлення через додаток та інтернет-магазин, а 14 березня закрила всі свої роздрібні магазини в Росії. "Ми рішуче засуджуємо будь-яку форму насильства і солідарні з тими, хто закликає до миру", – сказала речниця Adidas. Хоча є невелике уточнення: Adidas призупинила діяльність у Росії не назавжди, а "до подальшого повідомлення".

McDonald's. Працювала в Росії з 1990 року

Через два місяці після тимчасового закриття 850 ресторанів у Росії компанія нарешті оголосила, що йде з країни. Ця новина ознаменувала кінець ери – так само, як 32 роки тому її поява означала майбутній розпад Радянського союзу.

Масштаб обох подій важко недооцінити. 31 січня 1990 року McDonald’s обслужила рекордні 30 тис клієнтів за перший день роботи першого ресторану.

13 березня 2022 року, в останній день перед закриттям, 850 ресторанів McDonald's по всій Росії (тимчасово, як казали в березні, назавжди, як виявилося в травні), тисячі росіян вишикувалися в не такі довгі, але приголомшливо великі черги, щоб отримати прощальне замовлення.

У рамках недавнього рішення McDonald’s про вихід компанія продає весь портфель ресторанів McDonald’s у Росії місцевому покупцеві.

Компанія має намір ініціювати процес "де-арчування" цих ресторанів. Він передбачає припинення використання назви, логотипу, бренду та меню McDonald’s.

"Ми маємо довгу історію укорінень у різних місцях, де б не сяяли наші арки. Однак ми маємо зобов’язання перед нашою глобальною спільнотою і повинні залишатися непохитними у своїх цінностях. Наша відданість нашим цінностям означає, що ми більше не можемо підтримувати те, щоб арки сяяли там", – сказав президент і генеральний директор McDonald’s Кріс Кемпчінскі.

McDonald’s ухвалив рішення про повний вихід з Росії і в середині травня.

Ці приємні прецеденти навряд чи можна назвати правилом. Ось п’ять компаній, які ігнорують військові злочини РФ в Україні, використовуючи різні виправдання, включно з тезою про довгу історію роботи в Росії.

Nestlé. Працює в Росії з 1871 року

Найбільший у світі виробник продуктів поставляв товари в Росію з кінця 19 століття. У 1871 році Анрі Нестле підписав ексклюзивний контракт з петербурзьким купцем Олександром Венцелем на поставку продукції в Російську імперію.

У пострадянські часи компанія повернулася до Росії. У квітні 1995 року Nestlé відкрила представництво в Москві. Зараз компанія має шість заводів у шести регіонах Росії і будує ще один у Новосибірській області.

Фабрика в Краснодарському краї випускає розчинну каву Nescafe, Калузька – дитяче харчування, Пермська – Nesquik та інші каші. Загалом у 2021 році Росія згенерувала близько 2% загального доходу компанії.

Коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Nestlé спершу припинила рекламу та капітальні інвестиції, а потім – поставки другорядних продуктів.

23 березня 2022 року компанія заявила, що призупиняє більшу частину виробництва в Росії. Nestlé заявила, що припиняє продаж товарів з брендами KitKat і Nesquik. Однак швейцарський виробник їжі продовжує постачати інші продукти.

"Оскільки в Україні точиться війна, наша діяльність у Росії буде зосереджена на забезпеченні основних продуктів харчування, таких як дитяче та медичне харчування, а не на отриманні прибутку", – заявили в Nestlé.

Компанія продовжує платити податки в Росії – якщо не на прибуток, то пов’язані з нарахуванням зарплат, фінансуючи смерть українських батьків та їхніх дітей.

Philips. Працює в Росії з 1914 року

Історія компанії в Росії почалася в 1898 році, коли Антон Філіпс, один із братів-засновників компанії, уклав контракт на поставку 50 тис лампочок у Зимовий палац (зараз – Ермітаж, тоді – головна резиденція російського царя).

У 1914 році компанія відкрила перший російський офіс у Санкт-Петербурзі. Зараз її регіональна штаб-квартира розташована в Москві. Фірма працює на ринках освітлення, охорони здоров’я та споживчих товарів.

Із середини 1990-х років Philips розвивала виробництво медичного обладнання. Протягом останніх п’яти років спільно з Рентгенпромом виробляла ультразвукові системи і комп’ютерні томографи в Московській області.

Також Philips має науково-дослідний підрозділ, який базується в інноваційному центрі "Сколково".

Компанія відмовляється виходити з Росії. "Росія не має промисловості з виробництва медичного обладнання. Пристрої, які ми поставляємо, призначені для лікування серцево-судинних захворювань та діагностики раку. З гуманітарних міркувань ми продовжуватимемо постачати це обладнання", – заявив речник Philips у березні 2022 року.

Проте в російському інтернет-магазині Philips доступні не лише медичні пристрої. Там росіяни можуть купити лампочки, фени і телевізори.

Raiffeisen Bank. Працює в Росії з 1996 року

Raiffeisen Bank International (RBI) працює на російському ринку з 1989 року, коли "Райффайзен центральбанк Австрії", материнська компанія RBI, відкрила своє представництво в Москві.

У пострадянські часи RBI повернулася до Росії, відкривши перший офіс у Москві. Компанія значною мірою залежить від Росії, оскільки вона внесла майже третину в чистий прибуток групи у 2021 році.

Хоча з початку війни в Україні більшість її іноземних конкурентів (Barclays, Rabobank, Santander) вийшли з Росії, RBI продовжує вести звичайний бізнес у країні-агресорі.

"Міжнародні банки, які дотримувалися стратегії "зайдемо і в Росію, бо це наче цікавий ринок", але які ніколи до кінця не вірили в довгостроковий розвиток цього ринку, виходять першими. Це дуже просто: пшениця відокремлюється від полови. Ви або повністю віддані Росії, або зовсім не віддані", – заявив у квітні виконавчий директор RBI Герберт Степіч.

Тим не менш, потенційний вихід може бути серед варіантів для австрійського кредитора.

Згідно з презентацією RBI, зробленою на початку травня, банківська група оцінює всі стратегічні варіанти майбутнього свого підрозділу Райффайзенбанку в Росії, "включно з ретельно керованим виходом".

Yves Rocher. Працює в Росії з 1991 року

Французька компанія, що спеціалізується на виробництві засобів догляду за шкірою, косметики та парфумерії, була заснована в 1965 році. У Росію вона прийшла під час розпаду СРСР.

Перший бутик і салон відкрилися в Москві 17 серпня 1991 року, у часи дефіциту товарів і порожніх полиць у магазинах. Черга заповнила найближчі вулиці, а торговий зал не міг вмістити всіх відвідувачів.

Мережа швидко розширювалася і стала найбільшою мережею парфумерно-косметичної продукції одного бренду в країні з 430 бутиками в 170 містах.

Публічно засуджуючи війну, надаючи фінансову допомогу українським співробітникам та пожертвування на підтримку України, фірма відмовляється виходити з Росії. Основний аргумент – довга історія компанії в цій країні. "Ми маємо значну історію в цій країні, ми присутні тут уже понад 30 років. Поки що ми вирішили продовжувати діяльність у Росії", – заявили в компанії.

P&G. Працює в Росії з 1991 року

Американський виробник побутових товарів став однією з перших міжнародних компаній, які вийшли на російський ринок після падіння залізної завіси.

Офіційне представництво P&G відкрили в Москві в 1991 році, а через кілька місяців було створене спільне підприємство Procter & Gamble USSR.

Щоб запустити власне виробництво в Росії, P&G купила завод у Новомосковську Тульської області. Це найбільший завод у країні з виробництва синтетичних мийних засобів.

Також у компанії є P&G Gillette в Санкт-Петербурзі. На російському роздрібному ринку компанія представлена 70 брендами, серед яких – Gillette, Always, Pampers, Fairy, Ariel, Head & Shoulders, Oral-B.

У відповідь на російську війну в Україні в березні 2022 року P&G припинила рекламну діяльність та нові капітальні інвестиції в Росії, а також скоротила свій портфель, щоб зосередитися на товарах для здоров’я та особистої гігієни.

Для компанії, яка виробляє в основному товари для дому та засоби гігієни, це не означає істотного скорочення. Здається, кричуще порушення прав людини в Україні не є достатньою підставою для P&G, щоб піти з Росії.

20 квітня компанія заявила, що вона, можливо, не зможе продовжувати діяльність у Росії через санкції, обмеження щодо фінансових установ, проблеми з поставками та валютний контроль. Однак компанія досі в Росії: працює, продає і сплачує податки, фінансуючи війну Росії проти України та українців.

Олена Снєжко, керівник блоку економічних і бізнес комунікацій We Are Ukraine, ексзаступниця директора Департаменту комунікацій НБУ

За матеріалами сайту weareukraine.info