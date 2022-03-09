Будет очень больно, но не сразу. Как ударит по эрефии отказ США и Европы от российских углеводов

Накануне Соединенные Штаты, Великобритания и страны ЕС объявили комплекс мер, которые позволяют ограничить экспорт нефти и газа из России. Что именно произошло, и как это может ударить по агрессору? Разбор.(укр)

За два тижні повномасштабної війни з Росії з країни пішло безліч компаній, які обмежили свої інвестиції або зовсім припинили ділові відносини з країною-окупантом. Це завдало потужного удару по економіці – лише за кілька днів російський рубль девальвував майже у два рази відносно долара.

Санкції, які запровадили у перші тижні російського вторгнення, є потужними, однак вони не здатні поставити фінансову систему РФ на коліна. Російський бюджет на понад 40% залежить від експорту нафти та газу. Сировина є головним джерелом валюти, яка не дозволить рублю остаточно впасти на дно.

В Мінфіні РФ це чудово розуміють. Відомство зобов’язало експортерів розмінювати на рублі 80% валютної виручки. Завдяки цьому баланс російських банків щомісяця може поповнюватись на 45 мільярдів доларів. Згодом це допоможе стабілізувати рубль та значно продовжити життя диктаторського режиму Путіна.

Щоб закріпити результат необхідний наступний етап – позбавлення Росії нафтогазового експорту або його обмеження. Саме над цим зараз працюють ключові європейські гравці.

Зробити це буде вкрай важко, адже за десятиліття відносно мирного співіснування з Європейським Союзом Кремль розбудував велику монополію, і тепер не всі європейські країни хочуть відмовлятись від дешевих газу та нафти.

ЄС без російського газу

Газова монополія РФ багато років зростала завдяки успішним лобістським компаніям, підкупу окремих політиків та організацій. "Газпром" регулярно звинувачували в порушенні антимонопольних норм, однак спокуса отримати дешеві енергоресурси виявилась сильніше за здоровий глузд.

З 1990 по 2019 рік імпорт блакитного палива у ЄС з Росії зріс зі 110 до 200 мільярдів кубометрів. В першій половині 2021 року частка "Газпрому" на європейському ринку становила рекордні 47%.

Росія вирішила скористатись моментом та натиснути на європейську газову залежність. "Газпром" почав штучно завищувати ціни на спотовому ринку для сертифікації трубопроводу "Північний потік-2" та укладання довгострокових контрактів.

Оскільки війна з Україною планувалась заздалегідь, Кремль ставив перед собою завдання якомога міцніше закріпитись на європейському енергетичному ринку та розколоти ЄС у своїй позиції щодо підтримки України.

Утім у Єврокомісії вчасно зрозуміли, що ними маніпулюють та що потрібно позбавлятись залежності від російських енергоносіїв. "Північний потік-2" так і не був сертифікований, а довгострокові контракти вдалося укласти лише з деякими країнами.

Тоді, вже після початку війни, РФ почала прямо погрожувати залишити Європу без газу. Віце-прем’єр міністр РФ Олександр Новак допустив повну зупинку Північного потоку-1, яким проходить чверть усього газового імпорту ЄС.

Напередодні ж Путін підписав указ, згідно з яким Росія може обмежити постачання сировини на ринок "недружніх країн", до яких віднесли всіх членів Європейського Союзу.

У ЄС виклик прийняли. 8 березня був запропонований план, як лише за рік знизити залежність від російського газу на 2/3 та скоротити загальне споживання майже на 100 мільярдів кубометрів. Для цього європейці:

✔ компенсують вплив високих цін на домогосподарства з бюджету;

✔ підтримають постраждалі підприємства;

✔ заповнюватимуть газосховища на 90% до 1 жовтня кожного року;

✔ наростять імпорт від інших постачальників;

✔ перейдуть на альтернативні джерела енергії;

✔ підвищуватимуть енергозбереження та ефективність.

Процес перелаштування економіки з рейок дешевого газу буде нелегким, а сам план виглядає як дуже жорстка шокова терапія, після якої європейська економіка не вийде цілою.

Особливо тяжко буде країнам, які традиційно залежать від дешевого російського газу та інфраструктура яких заточена саме під цей енергоносій. Мова про Німеччину, Італію, Австрію, Болгарію, Естонію тощо.

В довгостроковій перспективі всім має стати легше, адже країни пришвидшуватимуть проєкти відновлювальної енергетики, будуватимуть нові СПГ-термінали, розширюватимуть трубопроводи із Азербайджану, Алжиру, Норвегії. Також серед можливих проєктів прокладання труби з Нігерії та розширення співпраці з Катаром.

До реалізації цих проєктів пройде кілька років, і європейцям у цей час треба знайти надійну опору для заміни імпортного блакитного палива. Це може змусити європейців подивитись більш компромісно на атомну енергетику, вугілля та власний видобуток газу.

І хоча цифра у 100 мільярдів кубометрів за рік є не дуже реалістичною, зараз можна сказати, що Європейський Союз обрав свій курс і надалі частка Росії на європейському енергетичному ринку однозначно зменшуватиметься.

Для Росії втрата 2/3 європейського ринку означає втрату одного з найбільших джерел валюти. Газ до ЄС йде з родовищ Ямалу і переорієнтувати їх на Китай наразі немає технічної можливості. Газопровід "Сила Сибіру-2", який поєднає Ямал з Китаєм, почнуть будувати лише у 2024 році.

Якщо постачання до Європи дійсно скоротиться в найближчі роки, РФ буде змушена зупиняти видобуток на деяких родовищах Ямалу, що є дорогим та технічно важким процесом.

Нафтове ембарго

8 березня Сполучені Штати ввели ембарго на постачання російської нафти. У 2021 році американці щодня імпортували з Росії 199 тисяч барелів сирої нафти та 473 тисячі барелів нафтопродуктів.

Також повністю позбавитись від російської нафти планує Велика Британія, яка споживає 146 тисяч барелів російських нафтопродуктів на добу.

Загалом Росія щодня експортує на світовий ринок 4,5 мільйона барелів на добу сирої нафти та приблизно 3 мільйона барелів нафтопродуктів. Отже, американсько-британські санкції самотужки не доб’ють російську економіку, хоча і зроблять їй неприємно.

Значно сильніше здатні вдарити країни ЄС, які поки що не поспішають із планами відмовитись від російської нафти. Справа в тім, що для деяких країн різко відрізати себе від російської нафти є справжнім економічним самогубством.

Ще до війни ціни на нафту були напруженими та оновлювали 8-річні максимуми. Все через те, що пропозиція на світовому ринку не може наздогнати попит.

За оцінками Міжнародного енергетичного агентства, світовий попит на нафту у 2022 році має зрости на 3,3 млн бар на добу і на 200 тис бар перевищити докризовий показник.

Водночас видобуток не може наздогнати показник 2019-го року.

Країни ОПЕК+ домовились разом щомісяця збільшувати видобуток на 400 тис бар на добу. Утім, багато країн картелю не встигають за своїми квотами та зривають усі плани. Деяким країнам не вистачає інвестицій для обслуговування свердловин, а інші потерпають від політичної нестабільності.

США зможе наздогнати докризовий рівень лише у 2023 році, навіть маючи передові технології видобутку сланцевої нафти.

Ціна за барель нафти зараз сягає 130 дол, що перевищує будь-які песимістичні прогнози. У випадку накладання ембарго на Росію, світовий ринок потенційно може втратити 4,65 мільйона барелів на добу.

На думку аналітиків Bank of America, у випадку припинення більшої частини російського експорту ціни на світовому ринку можуть зрости до 200 дол за барель.

Від цього ціни на бензин та логістику стануть непідйомними, що зачепить майже всі товари у європейських магазинах та змусить закритись безліч компаній.

Щоб нафтове ембарго проти РФ не було настільки руйнівним, а країни мали економічну можливість відмовитись від російської нафти, потрібно бодай частково покрити дефіцит.

Для цього США планує використати три можливих варіанта: вивести з-під санкцій Іран, домовитись з Венесуелою та вмовити збільшити видобуток ОАЕ та Саудівську Аравію.

Переговори про зняття санкцій з Ірану тривають просто зараз. Сполучені Штати мають намір зняти обмеження, через яке Іран не міг постачати нафту на європейський ринок.

Увага нафтотрейдерів прикута до Відня, де сторони будуть вести перемовини та шукати компроміс у питанні унеможливлення розробки Іраном ядерної зброї та відкриття західних ринків для іранської нафти.

Також просто зараз тривають перемовини США та Венесуели. Проти останньої у 2019 році були введені санкції, які обмежують експорт нафти.

Американська влада не визнавала президента Мадуро, якого звинувачують у можливих злочинах проти людяності через силове придушення протестів. Тепер же адміністрація Байдена готова переглянути обмеження, якщо Мадуро розпочне перемовини з опозиціонером Хуаном Гуайдо.

Зараз венесуельська влада проявляє цікавість до можливого відновлення відносин зі Сполученими Штатами та зняття санкцій.

Напередодні в Reuters з посиланням на своїх співрозмовників уже повідомляли, що США послаблять санкції проти Венесуели за умови, що вона постачатиме Штатам нафту.

Зокрема, Chevron Corp – останній виробник нафти в США, який все ще працює у Венесуелі. Компанії заборонено постачати венесуельську нафту зі своїх спільних підприємств з 2020 року, і вона наполягає на скасуванні заборони.

США також намагаються вести перемовини зі Саудівською Аравією, яка має значний потенціал для збільшення видобутку нафти. Однак влада країни дала зрозуміти, що для цього Штатам доведеться піти назустріч в інших чутливих політичних питаннях.

Якщо перемовини з цими трьома країнами завершаться успіхом у найближчий час, зростання ціни на нафту загальмується і країни ЄС матимуть більше простору для обмеження імпорту нафти з Росії.

До цих пір РФ продовжить збирати надприбутки з експорту нафти та поповнювати запас міцності своєї фінансової системи, яка працює на війну з Україною.