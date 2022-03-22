Война выбивает Украину из мирового рынка неона. Это приведет к кризису производства микрочипов

Два украинских завода по производству неона остановили работу из-за нападения РФ. Почему это может привести к еще большему дефициту микросхем в мире?(укр)

Військове вторгнення Росії в Україну залишило без неону половину світового ринку виробництва напівпровідників.

Через це вартість неону за останні декілька тижнів зросла майже в 9 разів – з 290 дол до 2500 дол за кубометр.

І це лише початок подорожчання, вважають китайські експерти. Як дефіцит цього цінного газу вплине на виробництво чіпів у світі?

Росія та Китай відберуть у України долю світового ринку неону

Два українські заводи "Інгаз" (Маріуполь) та "Кріоін" (Одеса) очищали неон, отриманий із російських сталеплавильних заводів, і контролювали за різними оцінками 45%-54% світового обсягу ринку.

З 24 лютого весь цей обсяг став недоступним після зупинок заводів у Маріуполі та Одесі, що в свою чергу призвело до різкого зростання цін на світовому ринку.

За словами представників компаній, з якими зв’язався Reuters, обидва заводи наразі припинили діяльність через російське вторгнення.

Неон використовується в ексимерних лазерах у фотолітографічних установках (сканерах) як витратний матеріал. Без цього газу неможливо організувати виробництво напівпровідників (чіпів).

У виробників чіпів є запас неону терміном від двох до трьох місяців, але для продовження роботи газ доведеться купувати за будь-якою ціною.

Після призупинення роботи українських заводів, неон продовжують виробляти лише в Китаї та Росії. На тлі швидко зростаючого попиту Китай розраховує збільшити свою частку в світовому виробництві неону з 30% до 50%. Ймовірно, Росія спробує скористатися ситуацією аналогічним чином.

Треба відзначити, що Китай почав готуватися до ситуації, що склалася, ще в 2014 році, після анексії Криму Росією. Саме тоді у Піднебесній почали збільшувати виробництво неону для задоволення власних потреб.

Військові дії не дозволяють заводам працювати

За оцінками американської компанії з маркетингових досліджень Techcet, світове споживання неону для виробництва мікросхем в 2021 році досягло приблизно 540 метричних тонн.

Зупинка виробництва неону двома українськими підприємствами створює загрозу для світового виробництва чіпів. При цьому дефіцит чіпів і так досить гостро відчувають виробники по всьому світу з моменту початку пандемії коронавірусу.

Нідерландський холдинг ASML – постачальник літографічного обладнання для Intel, Samsung Electronics та TSMC – повідомив, що вже шукає альтернативні джерела неона. Самі виробники поки що не кажуть публічно про крах ланцюгу поставок:

Південнокорейська компанія SK hynix заявила, що має достатні запаси матеріалів.

Американський виробник інтегральних мікросхем GlobalFoundries запевняє, що не залежить від поставок неону з Росії та України.

Тайванські United Microelectronics і ASE Technology також стверджують, що зможуть придбати неон в інших постачальників.

Проте анонімне джерело Reuters з Японії попереджає, що доступність неону обмежена. При цьому запит на цей газ, як стверджує Techcet, виросте до 2026 року більше ніж на 37%.

Таким чином будь-який тиск на ланцюг постачання матеріалів може призвести до зростання цін і, відповідно, до підвищення вартості самих чіпів.

Тим часом, за словами аналітика американської дослідницької компанії CFRA Анджело Зіно, оцінки щодо кількості запасу неону, які є у розпорядженні виробників чіпів, значно різняться. І не зважаючи на постачальників неону з Китаю і Росії, світові потужності виробництва цього газу можуть зазнати удару, якщо війна Росії з Україною затягнеться.

"Якщо запаси вичерпаються до квітня 2022, а виробники чіпів не замовлять газ в інших регіонах світу, це, ймовірно, означатиме додаткові обмеження для широкого ланцюга поставок і нездатність виробляти кінцевий продукт (мікрочіпи) для багатьох ключових клієнтів", – каже Зіно.

До вторгнення "Інгаз" виробляв від 15 тис до 20 тис кубометрів неону на місяць для клієнтів у Тайвані, Південній Кореї, Китаї, США та Німеччини. При цьому близько 75% припадало на індустрію чіпів, каже головний комерційний директор "Інгаз" Микола Авджи в електронному листі Reuters.

За словами директора з розвитку бізнесу "Кріоін" Лариси Бондаренко, який виробляв приблизно від 10 тис до 15 тис кубометрів неону на місяць, завод припинив роботу 24 лютого через загрози для безпеки співробітників.

Бондаренко сказала, що компанія не зможе виконати замовлення на 13 тис кубометрів неону в березні 2022, якщо військові дії не припиняться.

Вона наголошує, що компанія може витримати щонайменше три місяці, якщо завод буде закритий. Якщо ж буде пошкоджено обладнання, це суттєво вдарить по фінансах компанії та ускладнить швидке відновлення роботи.

Крім того, Бондаренко не впевнена, що в майбутньому компанія отримає додаткову сировину для очищення неону.

Великі виробники чіпів збільшують запаси

Міністерство економіки Тайваню, де знаходиться найбільший у світі контрактний виробник мікросхем TSMC, повідомило, що тайванські фірми вже провели підготовчі роботи та мають "безпечні запаси" неону. Тому TSMC найближчим часом не бачить жодних проблем з ланцюгом поставок.

Разом з тим, за словами президента Techcet Літи Шон-Рой, менші виробники чіпів можуть постраждати сильніше.

"Найбільші виробники чіпів, такі як Intel, Samsung і TSMC, мають більшу купівельну спроможність і кращий доступ до запасів, які можуть підтримувати виробництво протягом більш тривалого періоду часу, від двох місяців або більше", – сказала вона.

"Однак багато інших фабрик чіпів не мають такого буфера", – додала експертка, зазначивши, що почали циркулювати чутки про те, що компанії намагаються створити запаси, а це, мовляв, посилить проблему доступності поставок.

За словами Річарда Барнетта, директора з маркетингу Supplyframe, яка надає ринкову інформацію клієнтам в галузі електроніки, компанії в інших країнах можуть розпочати виробництво неону, але на це знадобиться від дев’яти місяців до двох років.