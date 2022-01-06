Полет Starship, чудо-реактор из Китая, запуск электропикапа Маска и новые данные о далеких галактиках. Каких открытий ждет мир в 2022-м

Рік, що минув, приніс людству надзвичайно оптимістичні наукові відкриття і ряд перспективних технологічних розробок.

2022-й обіцяє бути не менш продуктивним з точки зору науки і технологій: перший орбітальний політ Starship, початок роботи космічного телескопу Джеймса Вебба, випробування торієвого ядерного реактору та інші не менш цікаві події.

ЕП обрала сім найбільш очікуваних подій нового року і розповідає докладно про кожну з них.

SpaceX здійснить перший орбітальний випробувальний політ ракети Starship

Березень 2022

SpaceX планувала запустити Starship в перший орбітальний випробувальний політ в січні або лютому 2022 року за умови, що Федеральне авіаційне управління США (FAA) завершить програмну екологічну оцінку (PEA) стартової точки компанії в Південному Техасі до 31 грудня, як планувалося.

Загальна висота міжпланетної транспортної системи відповідає висоті приблизно 48-поверхового будинку Джерело: www.cnbc.com

Однак 28 грудня FAA оголосило, що перенесло публікацію PEA до 28 лютого, посилаючись на "великий обсяг коментарів, поданих до проекту PEA". Представники громадськості подали понад 18 тисяч коментарів щодо проєкту PEA, який був оприлюднений 17 вересня.

SpaceX розробляє Starship, щоб доставляти людей і вантажі на Місяць, Марс та за іншими напрямками глибокого космосу. NASA обрало Starship в якості посадкового апарату на Місяць з екіпажем в рамках програми Artemis, яка передбачає дослідження Місяця.

Величезний транспортний засіб складається з двох повністю багаторазових елементів: ракети-носія першого ступеня під назвою Super Heavy висотою 70 м і космічного корабля Starship висотою 50 метрів. Обидва будуть оснащені двигуном Raptor наступного покоління від SpaceX – шість для Starship і близько 30 для Super Heavy.

Випробувальний політ Starship Orbital відбудеться на космічній базі в Техасі. Ступінь прискорювача відділиться через 170 секунд після старту. Потім ракета-носій повернеться і приземлиться на воду в Мексиканській затоці, приблизно за 20 миль від берега.

Орбітальний Starship продовжить політ над протокою Флориди. Він рухатиметься на орбіті, доки не сяде на платформу, розташовану на поверхні Тихого океану приблизно за 100 км від північно-західного узбережжя острова Кауаї (штат Гаваї). Starship перебуватиме на орбіті 90 хв.

Під час польоту SpaceX уперше перевірить спільну роботу космічного корабля Starship і ракети-носія Super Heavy.

У запиті до комісії зазначається, що тестовий політ може відбутися до 1 березня 2022 року. У листі вказана і максимальна висота польоту. Для Starship вона становитиме 116 км. Тобто, корабель пролетить трохи вище офіційного кордону між атмосферою і космосом.

"SpaceX має намір зібрати якомога більше даних під час польоту, щоб кількісно оцінити динаміку входу в атмосферу і краще зрозуміти, які навантаження відчуває транспортний засіб у польоті.

Польотні дані закріплять останні зміни в конструкції транспортного засобу і дозволять налаштувати більш досконалі моделі для використання у внутрішній симуляції", – зазначається в запиті.

SpaceX готується до отримання дозволу на випробування в найближчі два місяці і планує здійснити запуск на початку березня 2022.

"Схвалення FAA є драйвером розкладу", – заявив засновник і генеральний директор SpaceX Ілон Маск у Twitter у 29 грудня 2021 у відповідь на запитання про цільову дату випробувального польоту.

Космічний телескоп ім. Джеймса Вебба зробить перше зображення

Червень 2022

Американський космічний телескоп Джеймс Вебб (JWST – James Webb Space Telescope), на створення якого витратили 25 років і 10 мільярдів доларів, почне повноцінно працювати в червні-липні 2022 року.

25 грудня 2021 він був запущений в космос з космодрому Куру (Французька Гвіана) на ракеті-носії "Аріан-5", наданій Європейським космічним агентством (ЄКА).

На момент запуску телескоп Вебба є найбільшим, найдорожчим та найчутливішим оптичним та інфрачервоним космічним телескопом в історії людства, та одним з найважливіших проєктів в астрономії в третьому десятилітті 21 століття.

JWST працюватиме поблизу точки Лагранжа L2 системи Земля-Сонце, на відстані приблизно 1,5 млн км від Землі. Для порівняння: космічний телескоп Габбл обертається на висоті 550 км над поверхнею Землі, а Місяць – на відстані близько 380 тис км від Землі. Така відстань робить ремонт або оновлення апаратного забезпечення JWST після запуску практично неможливим з точки зору наявних у людства технологій пілотованих космічних місій.

Космічний телескоп ім. Джеймса Вебба Джерело: www.space.com

"Джеймс Вебб" має вдвічі меншу масу, ніж Габбл, проте його головне дзеркало – 6,5-метровий вкритий золотом берилієвий рефлектор – матиме збиральну площу в понад шість разів більшу, а саме – 25,4 кв м, завдяки 18-гексагональним дзеркалам діаметром 0,9 кв м кожне.

Інфрачервоний зір "Джеймса Вебба" дозволить йому зазирнути більш ніж на 13,5 млрд років тому, до далеких зірок та галактик, довжини хвиль світла яких збільшилися через розширення Всесвіту. Телескоп також зможе проникати у запилені області, такі як місця народження зірок, та досліджувати атмосфери планет поза Сонячною системою.

"Він розроблений для того, щоб отримати відповіді на невирішені питання у всіх галузях астрофізики", – каже астроном Антонелла Нота, науковий співробітник ЄКА у проекті "Джеймса Вебба".

Neuralink почне випробування на людях мозкових імплантатів

2022-й рік

Компанія Neuralink, співзасновником якої є Ілон Маск, розробляє чіп, призначений для імплантації в мозок людини для лікування серйозних захворювань мозку, травм спинного мозку та неврологічних розладів.

Під час інтерв’ю в прямому ефірі 6 грудня 2021 на саміті ради генеральних директорів представник видання The Wall Street Journal запитав у Ілона Маска про плани Neuralink на 2022. Підприємець відповів на нього так:

"Neuralink добре працює на мавпах, і насправді ми проводимо багато тестів, щоб підтвердити, що чіп дуже безпечний і надійний і те, що цей чіп можна безпечно вилучити".

Він додав: "Ми сподіваємося імплантувати чіп першим людям – це будуть люди з серйозними травмами хребта, як-от тетраплегік (параліч більшої частини тіла), квадриплегік (параліч чотирьох кінцівок) – в наступному році, до схвалення FDA (Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів та медикаментів – агентство Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США)".

Маск сказав, що "стандарти Neuralink щодо імплантації пристрою значно вищі, ніж вимагає FDA".

Маск повторив графік на 2022 рік у твіті. "Прогрес прискориться, коли наступного року у нас з’являться пристрої на людях (важко докладно розмовляти з мавпами)", – сказав він.

У квітні Neuralink випустила відео, на якому мавпа грає у відеоігри за допомогою пристрою Neuralink.

Після отримання 205 млн дол інвестицій в липні 2021 представник Neuralink сказав, що компанія направить кошти напрямку на розробку чіпа, щоб пристрій міг дозволити паралізованим людям керувати цифровими пристроями силою думки.

Треба відзначити, що в липні 2021 американська біотехнологічна фірма Synchron з 20 співробітниками отримала дозвіл FDA на початок тестування на людях аналогічної технології.

Штучний інтелект Google розкриє форми 100 мільйонів білків: всіх відомих науці

2022-й рік

Послідовності амінокислот при з'єднанні один з одним згортаються в десятки мільйонів химерних білкових форм, передбачити які донині було неможливо, лише вивчити в лабораторії.

Прогрес намітився з приходом у біологію технологій штучного інтелекту.

Так, в 2020-2021 роках ця галузь науки впритул наблизилась до фундаментального прориву. Компанія DeepMind, яка належить Google і займається вдосконаленням ШІ, обіцяє в найближчі кілька місяців спрогнозувати і опублікувати структуру понад 100 млн відомих науці білків.

Іншими словами: DeepMind, використовуючи ШІ, передбачить форми майже кожного білка в людському тілі, а також форми сотень тисяч інших білків, знайдених у 20 найбільш широко досліджуваних організмах, включаючи дріжджі, фрукти, мухи, миші. Цей прорив може дозволити біологам з усього світу краще розуміти хвороби та розробляти нові ліки.

Для побудови тривимірної моделі білків за допомогою ШІ компанія DeepMind в 2020 розробила программу AlphaFold2.

В DeepMind кажуть, що AlphaFold2 передбачає форми для 36% людських білків з точністю, яка є правильною до рівня окремих атомів. Цього достатньо для розробки ліків, каже генеральний директор DeepMind Деміс Хассабіс.

Раніше, після десятиліть роботи, лише 17% білків в людському організмі були ідентифіковані в лабораторії. Якщо прогнози AlphaFold настільки точні, як каже DeepMind, інструмент збільшить це число більш ніж удвічі лише за кілька тижнів.

Використовуючи ШІ DeepMind передбачає структуру таких білків з точністю до ширини атома Джерело: fortune.com

Системний біолог з Колумбійського університету (США) Мохаммед Аль-Курайш, який розробив власне програмне забезпечення для прогнозування структури білка, зазначає, що розкриття науковцям структур більшості білків в організмі дозволить вивчити, як ці білки працюють як система, а не тільки ізольовано.

DeepMind випускає свої інструменти та прогнози безкоштовно і не каже, чи планує заробляти на них гроші в майбутньому. Проте не виключає такої можливості.

Щоб створити та запустити базу даних, DeepMind співпрацює з Європейською лабораторією молекулярної біології, міжнародною дослідницькою установою, яка вже володіє великою базою даних білкової інформації.

Китай почне випробування ядерного реактору на торієвому паливі

2022-й рік

За даними видання Nature, вчені всього світу з нетерпінням чекають початку випробувань у Китаї експериментального ядерного реактора, який використовує торій як паливо.

Якщо експеримент виявиться успішним, це допоможе Китаю досягти цілей захисту клімату і підштовхнути розвиток власної економіки. До того ж, Китай є першою країною, яка має шанс комерціалізувати цю технологію.

Дослідницький рідкосольовий китайський реактор вироблятиме всього 2 МВт теплової енергії (електричної – ще менше), але він стане випробувальним майданчиком для вивчення матеріалів, середовищ та радіоактивності на всіх етапах роботи реактора. Це буде обкатка технологій, які у разі успіху значно просунуть Китай у бік енергетичної незалежності та вуглецевої нейтральності.

Торія набагато більше на Землі, ніж урану. Через 100-150 років урану на Землі майже не залишиться, а торія буде все ще дуже багато.

Вивчати використання нового виду ядерного палива потрібно вже зараз. До того ж, торій у Китаї сьогодні виробляється у значних обсягах як відходи виробництва під час видобування рідкісноземельних матеріалів.

Експериментальний торієвий реактор збудовано у Вувеї, на околиці пустелі Гобі. Цей тип реактора не використовує воду як основний теплоносій і ідеальний для розташування в пустельних районах. Реактор зданий в експлуатацію у вересні 2021 і зараз знаходиться в процесі тестової експлуатації.

Рідкосольовий торієвий реактор не вимагає циклу завантаження та зміни палива. Паливо у вигляді торію та невеликої частки урану завантажується безпосередньо в розплав і автоматично подається в зону ректора та виводиться з нього.

Розплав солей за температури близько 450 градусів Цельсію циркулює через реактор без небезпеки вибуху при розгерметизації, оскільки тиск у цьому контурі набагато менше, ніж у звичайних водяних контурах сучасних атомних реакторів. У торієвому реакторі вода використовується в другому контурі, який не входить до реактора.

В ході ядерної реакції ізотоп торію-232 опромінюється в реакторі допоміжним радіоактивним паливом та поглинає нейтрони, утворюючи уран-233, який вже розщеплюється з виділенням тепла.

Китайський реактор – перший, який у рідкосольових розплавах використовує торій як паливо. Якщо технологія себе виправдає, на наступному етапі у Китаї почнуть будувати торієвий реактор потужністю 373 МВт. Завершення будівництва заплановане до 2030 року.

Apple почне серійне виробництво гарнітури доповненої реальності (AR)

4-й квартал 2022

За даними видання MacRumors, яке опублікувало чутки ввідомого аналітика Мін-Чі Куо, старт проєкту Apple з випуску гарнітури доповненої реальності (AR) очікується наприкінці 2022-го року.

За словами Куо, пристрій отримає два процесори: основний, який за обчислювальною потужністю можна порівняти з чіпом M1, що використовується в комп'ютерах Apple Mac, і допоміжний, менш потужний, призначений для управління сенсорними функціями пристрою.

Можливий вигляд гарнітури доповненої реальності від Apple www.tomsguide.com джерело:

Куо стверджує, що AR-гарнітура спочатку працюватиме незалежно, без необхідності прив'язки до Mac або iPhone.

Аналітик вважає, що Apple забезпечить підтримку гарнітурою "широкого спектру додатків" з прицілом на заміну подібними пристроями смартфонів iPhone протягом десяти років.

Новинка, як очікує Мін-Чі Куо, крім доповненої реальності також підтримуватиме віртуальну реальність (VR), завдяки парі 4K Micro OLED-дисплеїв від Sony, для якої потрібні обчислювальні потужності чіпа, подібного M1.

Раніше аналітик повідомив, що початок серійного виробництва AR-гарнітури довелося перенести на 4 квартал 2022 через складність конструкції.

Крім того, експерт уточнив, що і майбутня гарнітура, і iPhone 14, який вийде в 2022 році, будуть підтримувати технологію Wi-Fi 6E, що забезпечує підвищену пропускну спроможність і краще подолання перешкод, необхідні для роботи в доповненій і віртуальній реальності.

Tesla почне виробництво електропікапа Cybertruck

4-й квартал 2022

У Tesla Cybertruck буде версія з чотирма моторами та повнокерованим шасі. Саме з такої модифікації почнеться виробництво електропікапу.

За словами голови Tesla Ілона Маска, в компанії вирішили змінити моторну гаму ще не випущеної моделі: "топовою" стане версія з чотирма, а не з трьома двигунами, і саме її виробництво запустять першим.

Початкову одномоторну модифікацію вирішили виключити. Новинку продаватимуть з двома, трьома та чотирма моторами.

Крім цього, Маск анонсував для Cybertruck кілька "фішок", про які не згадувалося раніше. Так, передбачається, що у електропікапа буде повнокероване шасі з "ультрашвидким контролем крутящого моменту для кожного колеса".

Відповідаючи на питання користувачів Twitter, чи зможе Cybertruck їздити по діагоналі, Маск заявив, що завдяки повнокерованому шасі електрокар буде здатний не тільки розвертатися на місці подібно до танка, але й їздити, як краб. Таку здатність, названу "режим краба", має конкурент Tesla – електропікап Hummer.

Маск пообіцяв, що всі клієнти, які залишили заявки на покупку Cybertruck, а за два роки їх набралося майже 1,3 млн людей, зможуть доплатити, щоб отримати чотиримоторну версію.

За підрахунками експертів, одномоторну модифікацію вибрали 7,2% замовників. Їм доведеться доплачувати за версію з двома і більше двигунами.

Сьогодні Tesla набрала попередні замовлення на Cybertruck на 80 млрд дол. На конвеєр електропікап встане не раніше 2023 року.