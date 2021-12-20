Карманный бюджет. Семь лучших приложений для учета собственных финансов и контроля расходов

Серед людей, які знайомі з мобільними застосунками для контролю та аналізу власних доходів і витрат, існує дві діаметрально протилежні думки щодо доцільності ведення обліку особистих фінансів.

Одні вважають, що планування фінансів — це корисна звичка, а не ознака проблем. Контроль доходів і витрат дозволяють виявити деякі неочевидні статті видатків, які однак, завдають удару по бюджету.

Лінуватися вести облік доходів і витрат — означає безвідповідально ставитися до зароблених власною працею грошей, до власного благополуччя і майбутнього.

Ті, хто дотримується протилежної точки зору, в свою чергу, вважають, що контроль кожної копійки — це ознака шизофренії. Шопоголікам такі додатки не допоможуть, і взагалі, якщо людина багато витрачає, їй просто необхідно збільшувати розмір власного доходу, а не економити кожну копійку.

Сказати однозначно, представники яких з цих груп праві, а які помиляються, неможливо. У кожно своя правда.

Тим часом за результатами дослідження Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) проведеного у 2019 році, рівень фінансової грамотності в Україні — один з найнижчих в Європі.

У багатьох українців ще є простір для підтягування рівня знать у сфері керування власними фінансами. Корисними тренажерами тут стануть мобільні застосунки.

ЕП підготувала добірку з семи найбільш популярних програм для планування особистого бюджету.

Money Pro

Дуже потужний багатофункціональний застосунок, щоправда, за умови оформлення підписки за 27 грн на місяць. Перші три дні використання безкоштовні.

Money Pro пропонує широкі можливості для планування платежів, створення різних за призначенням бюджетів, імпортування банківських виписок у форматі .ofx (використовується для файлів фінансових даних) та .csv (файли, які створюються та редагуються в Excel).

Переваги:

✔ нагадує про платежі;

✔ можна імпортувати дані з файлів .ofx, .csv;

✔ синхронізує дані на всіх пристроях iOS, Android, Windows;

✔ резервне копіювання.

Недоліки:

✔ синхронізація доступна за умови придбання підписки;

Застосунок можна завантажити як з Google Play, так і з App Store.

Personal Finance

За словами розробників, даний застосунок створений, аби допомогти користувачам "купувати щось дороге, про що вони давно мріють", "управляти боргами та кредитами", "зрозуміти, де можна і навіть треба скорочувати витрати".

На відміну від аналогів, Personal Finance пропонує нові функції.

Головна з них — програма звітує про всіх членів сім’ї, зокрема, про їхні внески до загального бюджету та витрати. Таким чином користувач може якомога точніше аналізувати та коригувати сімейний бюджет.

Переваги:

✔ витрати кожного члена родини;

✔ привітний інтерфейс;

✔ підтримка великої кількості категорій та валют.

Недоліки:

✔ відсутній в App Store;

✔ відсутній україномовний інтерфейс;

✔ програма часто оновлюється і через це старі файли-звіти не завжди можна відкрити.

Завантажити застосунок можна з Google Play.

"Дзен-мані"

Сім днів безкоштовно, а далі по 60 грн щомісяця — не дивлячись на російське походження додаток "Дзен-мані" має великий попит серед українців.

За словами його розробників, вже понад 10 тисяч клієнтів українських банків приєднали "Дзен-мані" до власних рахунків. Завдяки цьому додаток синхронізується з банком через банківське API та завантажує інформацію про всі рахунки та операції.

Крім того, додаток може моніторити SMS від банків і "підтягувати" з них відповідну інформацію. Таким чином, "Дзен-мані" постійно демонструє актуальний стан усіх рахунків користувача на одному екрані: карти, вклади, кредити, брокерські рахунки, криптовалюти.

Ще одна зручна функція — це економія на SMS обслуговуванні. Після підключення додатку до рахунку через API, користувач отримуватиме всі повідомлення про банківські операції безкоштовно. А платні SMS від банків можна просто вимкнути.

Крім того, "Дзен-мані" нагадає про закінчення пільгового періоду по кредитній картці та платежі за кредитом, щоб користувач не сплачував штрафи та відсотки.

Ще одна функція — нагадування друзям про необхідність повернення боргу. Це актуально в тому разі, якщо, наприклад, хтось один сплатив загальний рахунок в кафе чи ресторані.

Переваги:

✔ аналітика та статистика програми, яка складає план на місяць: скільки грошей знадобиться на обов'язкові платежі, якими будуть витрати за різними категоріями та скільки залишиться у вільному доступі;

✔ експорт даних в Excel;

✔ синхронізація з банківськими акаунтами;

✔ синхронізація з SMS.

Недоліки:

✔ дані імпортуються не завжди коректно, і не завжди якісно працює синхронізація з банківськими додатками;

✔ функції розпізнавання повідомлень від банків та сканування чеків платні.

Застосунок можна завантажити як з Google Play, так і з App Store.

Money Lover

Дуже популярний у світі застосунок для контролю особистих фінансів. Він надає традиційний функціонал: відстеження витрат, транзакцій, створення місячного бюджету, допомагає заощаджувати.

Гаманець Money Lover можна прив’язати до свого банківського рахунку, аби автоматично відстежувати історію транзакцій. Однак серед доступних банків українські банки відсутні.

Переваги:

✔ можливість внесення ще неоплачених рахунків наперед;

✔ повідомлення про досягнення встановленого ліміту та сповіщення про обов'язкові платежі.

✔ великий вибір іконок, що полегшує візуальний пошук за категоріями;

✔ візуальна аналітика за будь-які тимчасові відрізки та за окремими категоріями;

✔ можна вести декілька гаманців;

Недоліки:

✔ функції експорту даних в Excel та можливості обліку у потрібній валюті платні;

✔ відсутній україномовний інтерфейс;

✔ неможливо під'єднатися до українського банківського акаунту.

Застосунок можна завантажити як з Google Play, так і з App Store.

CoinKeeper

Застосунок з простим і легким інтерфейсом, який при цьому можна використовувати навіть для ведення бухгалтерії невеликої організації. Програма чудово синхронізується з будь-яким мобільним пристроєм.

CoinKeeper дозволяє вести загальний бюджет, наприклад, із членами родини. Його унікальність полягає в зручному віджеті: користувач перетягує монетку з потрібного гаманця в статтю витрат і вписує суму. Після списання можна побачити, скільки грошей залишилося на рахунку.

Застосунок користується популярністю через свою простоту, але разом з цим він пропонує досить слабкі інструменти візуалізації аналітики. Рік користування його повною версією коштує 385 грн.

Переваги:

✔ можна імпортувати всі дані з програми мобільного банку;

✔ нагадування про регулярні платежі за категоріями;

✔ можна власноруч налаштувати статистику: розподілити доходи та витрати за категоріями, встановити план та ліміти.

Недоліки:

✔ нав'язлива реклама залишається навіть після придбання преміум-підписки;

✔ функція сумісного обліку платна;

✔ відсутні категорії для міток;

✔ відсутній облік інвестицій;

✔ неможливо створити рахунку для вкладу;

✔ посередня візуальна аналітика.

Застосунок можна завантажити як з Google Play, так і з App Store.

Bluecoins Finance

Це простий і одночасно потужний фінансовий застосунок для відстеження витрат, формування бюджету та управління коштами. Програма дозволяє додавати фотографії та квитанції до кожної транзакції. Потужний пошук дозволяє фільтрувати дані за текстом, кількістю, категорією, рахунками, ярликами. Програма створює резервні копії.

Переваги:

✔ разова оплата в розмірі 170 грн, а не абонентські внески щомісяця;

✔ потужний функціонал.

Недоліки:

✔ доступний лише для Android;

✔ синхронізація між пристроями доступна в преміум версії.

Застосунок можна завантажити Google Play.

Monefy

Застосунок має привабливий та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс. Усі витрати представлені на діаграмі на головному екрані — можна відстежити їх за день, тиждень чи місяць за різними категоріями.

Програма підтримує кілька валют. Додаток має функцію синхронізації через Google Drive або Dropbox одразу кількох пристроїв, які, наприклад, належать членам сім’ї.

В Google Drive або Dropbox зберігаються також резервні копії даних. Pro-версія коштує 105 грн на рік.

Переваги:

✔ можна обрати звітний період і скласти статистику витрат з графіками;

✔ підтримує кілька рахунків одночасно;

✔ вбудований калькулятор.

Недоліки:

✔ виникають проблеми із синхронізацією з застосунками банків та іншими пристроями;

✔ функції спільного та мультивалютного обліку та планування платежів платні.

Застосунок можна завантажити як з Google Play, так і з App Store.

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