Казино в компьютерных играх и блоггеры-аферисты: как защитить детей от обмана в интернете

Багато підлітків захоплюються комп’ютерними іграми, онлайн-шопінгом, сумнівними способами заробити гроші та іншими незрозумілими батькам речами.

В цьому немає нічого поганого, адже кожне покоління пізнає світ та розважається відповідно до умов свого часу. Проблема в тому, що часто батьки дають дітям кишенькові гроші, не до кінця розуміючи, на що саме вони витрачаються.

І дарма, адже Інтернет – це не завжди безпечне місце.

Кожен день десятки тисяч школярів витрачають гроші фактично в онлайн-казино, які замасковані під комп’ютерні ігри. Це вже не кажучи про каперів (спортивні аналітики) та псевдоінвесторів, які обіцяють великі та безризикові заробітки навіть для новачків.

Заборонити комп’ютер та Інтернет у 2021 році – неможливо та безглуздо. Однак можна контролювати витрати своєї дитини, щоб вчасно вберегти її від чергового обману.

Як і на що можуть підлітки витрачати кошти в інтернеті та як від цього вберегтись?

Коробка з призами

У багатьох іграх існують так звані лутбокси або "кейси". Працюють вони дуже просто. Гравцю в якийсь момент випадає віртуальний контейнер, всередині якого є невідомий ігровий предмет.

Відкрити цей контейнер можна лише за реальні гроші або ігрову валюту. Однак отримати останню часто настільки важко, що геймерам простіше її купити, ніж збирати під час гри.

Тож гравець купує "ключ" від лутбоксу, відкриття якого активує "колесо фортуни", яке дає йому мізерний шанс отримати щось цінне. Якщо випадає дорогий предмет, то ним можна або скористатись під час гри, або продати на віртуальному маркетплейсі за реальні гроші.

Цю систему дуже активно використовують, наприклад, у популярній грі Counter-Strike: Global Offensive. Відкрити кейс тут коштує 70 гривень. При цьому, зазвичай випадатимуть предмети, які продати можна вдесятеро дешевше.

Але геймери продовжують це робити, оскільки сподіваються, що їм випаде рідкісний та коштовний предмет – ніж або рукавички. Шанси отримати один з них менш як 1%, але азарт та перспектива заробити гроші змушує підлітків відкривати все нові і нові лутбокси витрачаючи на це власні кошти.

Звісно, як і в казино, всі надії на виграш є примарними. В мережі є безліч відео, як блогери одночасно відкривають велику кількість "кейсів", і не відбивають навіть третину грошей, яку витратили на ключі.

Наприклад, користувач Reddit з ніком close0ne поділився досвідом відкритих 1446 кейсів у Counter-Strike. На це він витратив понад 4500 дол., однак йому жодного разу не випав коштовний предмет.

"До мене дійшло, що я ідіот та лудоман. Я витратив на кейси стільки грошей, що мені хочеться плакати. Я почав відкривати лутбокси заради чарівного почуття можливості отримати рідкісний (дорогий – ЕП) ніж", – скаржиться він.

Таких прикладів багато, однак вони зовсім не відлякують гравців. Більш того, в Інтернеті почали з’являтись сайти зі своїми кейсами, які обіцяють більший шанс випадіння коштовних предметів з популярних ігор.

Їхня небезпека полягає у тому, що на YouTube багато фейкових оглядів на ці сайти, де блогери нібито виграють вдвічі більше грошей, ніж витратили. Звісно, у 99% випадків це обман, а "казино", як відомо завжди залишається у виграші.

Вчені з британських університетів Вулвергемптона та Плімута у своєму досліджені фактично довели, що лутбокси є різновидом азартних ігор, і що вони потребують відповідного регулювання. Проблема виявилась масштабною – з 93% британських дітей, які регулярно грають у відеоігри, 25-40% відкривали лутбокси.

В багатьох країнах питання регуляції "кейсів" давно стоїть на порядку денному. Бельгія та Нідерланди вважають їх азартними іграми. Вони заборонили лутбокси й закликали членів ЄС зробити теж саме. Розробники ігор прибрали можливість купівлі ключів для громадян цих країн.

У Китаї та Південній Кореї ігрові компанії змусили опублікувати шанси випадіння різних категорій предметів. Виявилось, що у китайських кейсах гри Dota 2 шанс випадіння найдорожчих предметів складає лише 0,5% та 0,1%.

В Україні дискусії щодо регулювання або заборони лутбоксів немає, тому школяр може спокійно купити їх в таких іграх, як FIFA, Overwatch, Counter-Strike, Dota 2, Call of Duty, World of Tanks, PUBG тощо.

Батькам залишається боротись із цим явищем самотужки. На щастя, способи обмежувати транзакції в іграх існують. І докладна інструкція як це зробити в останньому розділі публікації.

Онлайн-шопінг

З 2014 року світовий ринок електронної комерції зріс майже у п’ять разів. Це означає, що онлайн-шопінг буде незамінним інструментом для майбутнього покоління. Особливе піднесення галузь пережила під час пандемії Covid-19, коли масово закривались роздрібні магазини.

Індустрія онлайн-шопінгу розростається та постійно нарощує кількість нав’язливої реклами в соціальних мережах. Коли користувач натискає на банер якогось товару у своїй стрічці, і особливо якщо щось купує, то подібної реклами стає значно більше.

Пропонують усе: від антистресових іграшок до побутової техніки, часто не найвищої якості. Безліч людей не можуть встояти та миттєво роблять емоційні покупки. Іноді це призводить до залежності.

В розвинених країнах давно вивчають явище оніоманії або одержимості покупками. У нас таких людей називають "шопоголік". Психологи стверджують, що людина з таким розладом отримує задоволення від самого процесу покупки й таким чином намагається втекти від негативних почуттів.

Два роки тому журнал "Комплексна психіатрія" опублікував дослідження, яке показало, що на оніоманію страждають близько 5% дорослого населення Британії. А це – близько 2,5 мільйона людей.

Інтернет з технологіями доступності, швидкості та анонімності лише підігріває інтерес до цього заняття й привертає увагу школярів.

Звернути увагу на стан дитини треба, якщо покупки викликають конфлікти з родичами або друзями, процес шопінгу заважає навчатись або перетворюється на головне дозвілля.

Контролювати цю проблему – можна.

По-перше, слід підв’язати свою пошту до скриньки дитини. Так батьки бачитимуть, з яких сайтів приходять "підтвердження" і зможуть вчасно відреагувати на непередбачувані покупки.

Для цього треба зайти на аккаунт дитини в Gmail та обрати "всі налаштування" у правому верхньому куті екрану. Серед налаштувань обрати меню "облікові записи й імпорт" і натиснути "додати інший обліковий запис".

Після цього, залишиться лише ввести власну поштову адресу. На неї згодом прийде лист із підтвердженням.

По-друге, для контролю витрат можна оформити спеціалізовану дитячу карту по одній з банківських програм.

Наприклад, у Приватбанк пропонує юніорську карту. Про всі витрати дитини батьки знатимуть завдяки SMS-інформуванню. Вони можуть виставити ліміти витрат на день, онлайн-покупки та зняття готівки.

У Monobank також є дитяча карта. По ній батьки можуть отримувати виписки про витрати, встановлювати ліміти на зняття готівки, на купівлю в онлайн-іграх, закладах харчування, поповнення й переказ грошей на інші картки.

Капери та інші аферисти

Капери – це люди, які заробляють гроші на ставках. Вони цим нібито займаються професійно, мають власні математичні моделі, знають про договірні матчі та виносять з букмекерських контор мільйони доларів.

Звісно, це черговий обман. Спочатку підліток натикається на яскраву рекламу "успішного капера" у Telegram або Instagram, потім переходить на його сторінку і починає слідкувати.

На своїй сторінці капер публікує "прогнози" та звертає увагу лише на успішних. Щоправда, скріншоти з багатотисячними ставками роблять на демо-рахунку букмекерських контор, який візуально не відрізняється від реального.

У не надто спостережливого підписника виникне відчуття, що 90% усіх ставок – окупаються. Після цього він потрапляє "на гачок". Капер пропонує купувати у нього ексклюзивні прогнози або ж скинути собі гроші на "розкрутку" під обіцянку збільшити цю суму втричі на ставках.

Безліч людей вірять і віддають гроші незнайомій людині. Потім або прогноз виявляється поганим, або гроші з "розкрутки" не повертають під приводом форс-мажору, або ж капер просто видаляє канал та зникає. Ба більше, капери отримують відсоток від програшів своїх підписників завдяки реферальній або партнерській системі букмекерських контор.

Повернути гроші – неможливо. Картка зареєстрована на підставних осіб, так званих "дроперів". Шукати шахрая поліція, скоріше за все, не буде.

На жаль, підлітки схильні довіряти молодим та "успішним" людям, які не соромляться демонструвати своє красиве життя, бо підсвідомо асоціюють себе із ними.

Такими аферами займаються не лише в обгортці каперів. Хтось нібито заробляє на онлайн-казино, хтось навчає грати на бінарних опціонах, а хтось закликає відкривати лутбокси.

Щоб вберегти дитину від цього, треба змалку багато про це розмовляти. Пояснити, чому не буває "легких" грошей та навчати базової фінансової грамотності.

Врешті, через зазначені вище юніорські банківські програми можна контролювати будь-які перекази третім особам.

Як налаштувати батьківський контроль на Steam та Epic Games

Steam та Epic Games – найпопулярніші ігрові платформи для персональних комп'ютерів у світі. Якщо підліток захоплюється іграми, одна з них обов’язково встановлена на комп’ютері.

Турботливим батькам треба лише активувати функцію батьківського контролю. Це потрібно для обмеження доступу до віртуального магазину, через який здійснюється купівля кейсів або ігрової валюти.

Steam

Активувати функцію батьківського контролю у Steam дуже просто. Спочатку треба зайти у додаток на комп’ютері. Після ввімкнення у верхньому лівому куті обрати "налаштування".

Зі списку налаштувань варто обрати розділ "Сім’я" та натиснути на "Керувати сімейним режимом".

У списку "вміст бібліотеки" обирати "усі ігри", а потім усюди поставити галочки, окрім пункту "крамниця Steam".

Далі платформа попросить вказати електронну пошту та пароль з чотирьох цифр. Цим кодом будуть захищені будь-які спроби здійснити оплату з акаунту. На пошту прийде код, який треба буде підтвердити у меню Steam.

Це все. Перемикатись між звичайним режимом та сімейним можна через іконку у верхньому правому куті. Робити це можна лише ввівши чотиризначний пароль, який вказано при налаштуванні. В сімейному режимі під час спроби щось купити платформа автоматично запитає пароль, який знають лише батьки.

Epic Games

На Epic Games це зробити ще простіше. Спочатку треба зайти на офіційний сайт платформи та увійти в аккаунт. Після цього зайти у налаштування, навівши на меню "Обліковий запис" у правому верхньому куті екрану.

Потім треба прогортати сторінку до розділу "батьківський контроль" та обрати 6-значний код.

Коли пароль виставлений, сайт відкриє вікно налаштувань. Тут головне – це натиснути "завжди запитувати pin-код при покупках".

Подібні функції батьківського контролю можна знайти майже на всіх відомих ігрових платформах. Але треба пам’ятати, що все заборонене – дуже цікаве.

Окрім фізичного обмеження, дитині змалку треба на словах та прикладах пояснювати, чому лутбокси нічим не відрізняються від азартних ігор та чому їх треба обходити стороною.

Якщо ж підліток обходить всі заборони, підбирає паролі та вміло ховає свої акаунти на ігрових платформах – можливо варто замислитись про його майбутнє як айтівця та записати дитину на одну з безкоштовних освітніх програм.