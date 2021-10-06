Скандальные расследования о работе Facebook: что рассказала Сенату инсайдер "Шон" и как отреагировал на это Цукерберг

Бывшая сотрудница Facebook Фрэнсис Хоген раскрыла подробности работы Facebook. По ее словам, соцсеть ради прибылей игнорировала нанесенный ее пользователям вред. Почему об этом говорили накануне в Сенате и какой была реакция компании. (укр)

Після п'ятигодинного падіння Facebook і його афільованих платформ Instagram, WhatsApp та Messenger, яке сталося 4 жовтня, наступного дня соцмережа зазнала набаго сильнішого удару по своїй репутації, а заодно – і капіталізації.

У підкомітеті Сенату США виступила колишня менеджерка з продуктів Facebook 37-річна Френсіс Хоген з "шокуючими" подробицями пріоритетів соцмережі щодо роботи з контентом.

Зокрема, Хоген, яка звільнилася в травні 2021 року, звинуватила Facebook у тому, що соцмережа заради прибутків ігнорує шкоду, яку алгоритми просування контенту завдають суспільству.

Уже за кілька годин генеральний директор Facebook Марк Цукерберг написав відповідь, у якій стверджує, що звинувачення в тому, що компанія ставить прибуток вище безпеки користувачів, "просто не відповідають дійсності".

ЕП спробувала розібратися, які звинувачення проти Facebook висунула викривачка і як ці звинувачення намагаються спростувати представники соцмережі.

Викривач Facebook під псевдонімом "Шон"

Навесні 2021 року з Джоном Теєм, засновником юридичної некомерційної організації Whistleblower Aid, що представляє людей, які прагнуть розкрити потенційне порушення закону, вийшла на зв'язок жінка.

Вона стверджувала, що працювала у Facebook.

Жінка розповіла Тею та його команді дещо інтригуюче: вона мала доступ до десятків тисяч сторінок внутрішніх документів найбільшої у світі соціальної мережі. У серії дзвінків юристу вона просила юридичного захисту та юридичної допомоги в розголошенні конфіденційної інформації.

Після спілкування з жінкою Тей погодився представляти її інтереси і під час спілкування з журналістами-розслідувачами називав її псевдонімом "Шон".

4 жовтня 2021 року "Шоном" виявилася Френсіс Хоген. Вона майже два роки працювала у Facebook менеджером з продуктів.

Під час роботи Хоген збирала документи. Вони свідчили, що Facebook знає про шкоду, яку завдає суспільству. Ці документи вона як докази передала законодавцям, контрольним органам та представникам ЗМІ.

В інтерв'ю американській програмі "60 хвилин" Хоген сказала, що її сильно насторожило те, що вона побачила у Facebook. За її словами, компанія не раз ставила на перше місце власні інтереси, а не інтереси громадськості.

"Я бачила купу соцмереж, і у Facebook все було значно гірше, ніж те, що я бачила раніше, – сказала Хоген, яка отримала диплом інженера з комп'ютерної техніки, стала магістром бізнесу Гарварду і протягом 15 років працювала в Google та Pinterest. – Facebook знову і знову доводив, що вибирає прибуток, а не безпеку".

Хоген передала багато документів виданню The Wall Street Journal, яке у вересні почало публікувати викривальні статті. Серія розслідувань отримала назву "Файли Facebook".

Перше розслідування розповідає про те, що правила публікації контенту, які Facebook публічно поширює на всіх своїх користувачів, насправді не поширюються на VIP-осіб. Тобто ці особи, на відміну від звичайних користувачів, уникають блокування акаунту за публікацію контенту, який підбурює до насильства або розпалює ненависть на релігійній основі.

Програма "Перехресна перевірка" або "XCheck" мала на меті забезпечувати особливий підхід до профілів VIP-осіб.

Наступне розслідування свідчить, що Facebook знає про токсичність Instagram для багатьох дівчат-підлітків. Під час внутрішніх досліджень компанія не раз переконувалася, що Instagram шкідливий для значного відсотка підлітків, особливо для дівчаток.

Як зазначалося в розслідуванні, Instagram завдає набагато більше шкоди, ніж інші соцмережі. Публічно ж Facebook применшує негативний вплив Instagram, у тому числі в коментарях для Конгресу, і не оприлюднює свої дослідження.

Наприклад, одне внутрішнє дослідження Facebook показало, що у 13,5% дівчат-підлітків Instagram провокує думки про самогубство, у 17% – харчові розлади.

У чому Хоген звинувачує соцмережу

Френсіс Хоген звинувачує керівництво Facebook у тому, що всі зміни в компанії покликані підсилювати залученість людей до соцмережі.

"У вас є телефон, – пояснює ексспівробітниця Facebook. – Ви можете побачити лише сто публікацій, якщо сидіти і прокручувати стрічку протягом п'яти хвилин. Але у Facebook є тисячі варіантів, які публікації він може вам показати. Алгоритм обирає з цих варіантів на основі типу вмісту той контент, з яким ви найбільше взаємодіяли в минулому".

Один з критеріїв вибору контенту для показу – контент, який викликає в користувача найбільше залучення або реакцію.

Дослідження Facebook показало, що на залучення і реакцію людей найкраще працює вміст, який пропагує ненависть і поляризує суспільство. Дезінформація та гнівний контент найкраще провокують людей на ту чи іншу реакцію, і такий контент ефективніше за будь-який інший тримає їх на платформі.

"Facebook зрозумів: якщо вони змінять алгоритм, щоб бути безпечними, люди будуть проводити менше часу на сайті, вони будуть натискати менше оголошень, мережа зароблятиме менше грошей", – підсумовує Хоген.

Цю логіку алгоритму Facebook зрозуміли європейські політтехнологи, які просували підопічних політиків у соцмережі. Партії з багатьох країн Європи надіслали у Facebook скарги, йдеться у внутрішньому звіті Facebook за 2019 рік.

У звіті зазначається, що сторони (політичні партії – ЕП) "відчувають сильний тиск з боку алгоритму, який змусив їх зміститися у своїх політичних повідомленнях на Facebook у негативну тональність, що перемістило їх на більш екстремальні політичні позиції".

Європейські політичні партії фактично заявили Facebook: принцип роботи алгоритму змінює те, як ми керуємо країнами.

"Ви змушуєте нас займати позиції, які нам не подобаються, які шкідливі для суспільства, – пояснює Хоген. – Ми знаємо: якщо ми не займемо цих позицій, ми не виграємо на ринку соціальних медіа".

Засновник Facebook заперечує звинувачення

Під час слухання в Сенаті Френсіс Хоген озвучила свої звинувачення на адресу соцмережі.

Багато центральних американських видань вели текстову онлайн-трансляцію засідання. Одночасно з початком трансляції представники Facebook у режимі реального часу почали публікувати спростування звинувачень Хоген.

Так, під час обговорення токсичності Instagram для дівчат-підлітків представник Facebook Енді Стоун написав у Twitter, що свідок "не працювала над питаннями безпеки дітей чи Instagram, не досліджувала цих питань і не має прямих знань про цю тему зі своєї роботи у Facebook".

Після слухань Стоун опублікував у Twitter заяву, згідно з якою Хоген працювала не на тій посаді, щоб знати внутрішні механізми роботи Facebook. "Ми не згодні з її характеристикою багатьох проблем, про які її запитували", – заявили у Facebook.

Через кілька годин СЕО і засновник Facebook Марк Цукерберг оприлюднив заяву, у якій спростував звинувачення Хоген. Він стверджує, що багато претензій не мають ніякого сенсу.

"Якби ми хотіли ігнорувати дослідження, навіщо б ми створювали провідну галузеву програму досліджень (впливу соцмереж на суспільство – ЕП)? Якби ми не дбали про боротьбу з шкідливим контентом, то навіщо б ми найняли набагато більше людей, присвячених цьому, ніж будь-яка інша компанія в нашій галузі?" – запитує Цукерберг.

"Аргумент про те, що ми свідомо заради прибутку просуваємо контент, який дратує людей, глибоко нелогічний, – каже Цукерберг. – Ми заробляємо на рекламі, а рекламодавці постійно говорять нам, що не хочуть, щоб їх реклама була поруч з шкідливим або злим контентом. Я не знаю жодної технічної компанії, яка б будувала продукти, які дратують або пригнічують людей".

Що далі

Під час виступу Хоген попросила законодавців не закривати Facebook і не розділяти компанію, а серйозно поставитися до врегулювання озвучених проблем.

За її словами, керівництво Facebook єдине, хто знає, як зробити платформи безпечнішими, але вони "поставили свої астрономічні прибутки вище за інтереси людей". Вони не вчинять правильно, доки їх не змусять, вважає Хоген.

Сенатор-демократ Ед Маркі подякував Хоген за сприяння, назвав її "американським героєм 21 століття" і заявив, що на черзі Цукерберг.

"Ось моє послання для Марка Цукерберга: твій час порушення нашої конфіденційності, просування токсичного контенту й отримання наживи завдяки дітям та підліткам закінчився. Ми більше не дозволимо твоїй компанії завдавати шкоди нашим дітям, нашим сім'ям і нашій демократії", – емоційно висловився сенатор.

Сенатор Річард Блюменталь заявив, що Цукербергу варто виступити перед конгресом США добровільно. За словами політика, бізнесмен несе відповідальність перед суспільством і зобов'язаний відповісти на всі питання.

Журналіст CNN Business Еллісон Морроу вважає, що лише Конгрес США може змусити Facebook поставити інтереси суспільства вище за жадобу прибутку.