Как в Украине создают танки для World of Tanks и какой игра будет через 5 лет. Интервью с директором Wargaming Kyiv

За результатами дослідження міжнародної консалтингової компанії NielsenIQ, у 2021 році в Україні найбільш популярною комп'ютерною відеогрою є World of Tanks.

Цю гру у 2010 році розробила білоруська студія Wargaming, яку за 12 років до цього заснував випускник фізтеху Білоруського держуніверситету Віктор Кислий. За 11 років в World of Tanks зареєструвались 160 мільйона гравців, з яких 8 мільйонів – з України.

Україна входить в топ-5 країн за кількістю зареєстрованих гравців в світі. За доходами Україна постійно входить в топ-10 країн за World of Tanks.

Кожного дня лише на російськомовних серверах World of Tanks одночасно грають в "танки" близько 200 тисяч людей.

У 2016 році Bloomberg оцінив бізнес Wargaming в 1,5 млрд дол, а за підсумками 2015 року компанія одержала 590 млн дол виручки. Більш свіжі дані наразі відсутні.

З 2010 року World of Tanks та інші ігрові проєкти Wargaming розробляє київська компанія Persha Studia. Вона була заснована у 2000 році і з самого початку займалася ігровим аутсорсингом.Серед клієнтів компанії були Electronic Arts, Activision, Cryptic Studios, Triumph Studios, Sony Online Entertainment, Microsoft і Disney.

Все почалося з того, що в кінці 2010 року Persha Studia отримала невелике замовлення від Wargaming і почала роботу над створенням 3D-моделей лінійки французьких танків для World of Tanks. Після завершення замовлення компанії уклали угоду про стратегічне партнерство.

Сьогодні Persha Studia є повноцінним підрозділом Wargaming, який налічує 500 співробітників, а річна виручка, за даними YouControl, у 2019 році становила 560 млн грн.

ЕП поговорила з директором Persha Studia Сергієм Шумигорою, щоб дізнатись, що таке конкуренція серед розробників комп’ютерних ігор, чи стане компанія резидентом Diia City та як виглядатиме World of Tanks через 5 років.

— За розробку яких ігор відповідає київський підрозділ Wargaming – Persha Studia і скільки персоналу у вас працює?

— Київській студії вже більше 20 років. В цьому році якраз виповнюється 10 років, як ми стали частиною Wargaming, і сьогодні у нас працює більше 500 співробітників. Що стосується ігор, в Києві основне місце займає World of Tanks (WoT), звичайно.

В нас велика команда і вона працює одразу на багатьох напрямках. Основний з них – штучний інтелект та PvE-режими (Player versus environment. – ЕП), коли гравець грає проти ботів (спеціальна програма, яка імітує гравця-людину. – ЕП). Про ці режими гравці дають гарні відгуки.

У 2020 році київська студія працювала над внутрішньоігровою подією "Дорога на Берлін". Вона була присвячена закінченню Другої світової в Європі.

Наприклад, в жовтні разом із розробниками серії ігор Silent Hill створили в WoT хелоуінський режим "Мирний-13". В цьому режимі гравці грали із штучним інтелектом.

Є велика команда Central Art, що малює внутрішньоігровий контент (техніку, карти, оточення) – як для "танків", так і для ще не анонсованих проектів. Є відділ Platform, що займається сервісами, які інтегровані до всіх наших ігор, і The Agency – внутрішня креативна агенція компанії.

Ще один напрямок – підтримка World of Warplanes, гри, яку створили в Києві. Також у нас є декілька команд, які працюють над створенням нових проектів, про які на жаль, поки що не можу розповідати.

— Чи існує на українському ринку конкуренція серед розробників комп’ютерних ігор?

— Наші конкуренти – це інші free to play (гра безкоштовна, але має вбудовану систему можливостей, які стають доступні після сплати реальних грошей. – ЕП) ігри. Є дуже багато відомих серій ігор, які донедавна випускалися в коробочній версії (фізична копія гри на диску. – ЕП), однак зараз переходять на модель free to play. Ця тенденція буде продовжуватися.

З іншого боку, якщо подивитися на Wargaming, то в нього конкуренти відсутні. Чому?

Головний секрет WoT в тому, що це особлива нішова гра. Вона створила цілий жанр повільних тактичних комбат шутерів і міцно в цій ніші закріпилася. Вибити її звідти дуже важко.

А якщо говорити про конкурентів, то нашими конкурентами є ми самі. Це рішення, які ми приймаємо і які розвивають компанію, а буває, що ми приймаємо неправильні рішення, які б’ють по нам сильніше за конкурентів.

— Можете навести приклад неправильного рішення?

— У 2015 році вийшло оновлення WoT "Рубікон". Це була мабуть найбільша репутаційна втрата, яка привела також до фінансових втрат.

Відеоролик Wargaming про оновлення "Рубікон" (оновлення 0.10.0) зібрало на Youtube більше 25 тис дизлайків і лише 4,3 тис лайків. Згодом компанія видалила відеоролик. Головна претензія гравців : "По суті нічого не змінюється, гра стоїть на місці, розробники випускають черговий "Новий рубіж", а того, що дійсно хочуть і просять гравці ми не бачимо". Джерело: https://mirtankov.su/novosti/rubikon-pobil-vse-antirekordy

— Чому у ком’юніті WoT була така реакція?

— Оновлення, яке ми планували зробити найбільшим за останні пару років, в результаті втратило 80% запланованих нововведень, і його довелося скасувати. Звичайно, гравці були розлючені.

— Як пандемія змінила бізнес-процеси у вашій компанії? Чи скорочували ви персонал?

— Ми уже рік знаходимося на карантині. В березні минулого року ми були готові до цього.

Ще коли поширення вірусу почалося в Китаї, США і Європі, ми розуміли, що це дійде і до нас. За півтора дні ми вивезли з офісу по домівках майже 500 людей.

Найголовнішим було забезпечити співробітникам безпечний доступ до всіх наших ресурсів. Це не офісна робота, це інше: у когось інтернет "відвалюється", у когось відсутній доступ. І наша IT-команда та офісна служба відмінно спрацювали в цьому плані: техніка, меблі та все інше необхідне для роботи було доставлено на налаштовано у найкоротші терміни.

Ми навчилися так працювати і зараз не велика різниця між тим, як ми раніше працювали в офісі, і тим, як вже рік люди працюють на дому.

— Аутсорсингові компанії зазвичай не задовольняє, коли співробітники працюють віддалено. Чи змінилась ефективність роботи співробітників під час роботи з дому?

— Всі сумують за живим спілкуванням. Якщо взяти GameDev (розробка ігор. – ЕП), то це творчий процес. Це не значить, що тобі дали завдання і ти сидиш і виконуєш його. Потрібно щось обговорювати з колегами і краще це, наприклад, робити за кавою.

На онлайн-дзвінках звичайно трохи важче. Але якщо взяти 2020 рік, то спаду продуктивності немає. На початку пандемії навіть був командний ріст продуктивності. Тому що не потрібно було людині годину-дві їхати в транспорті.

— Ви протягом останнього року працюєте віддалено, чи лише під час локдаунів?

— Так, ми цілий рік працюємо віддалено. Відкривали офіс в літньо-осінній період, коли був спад між хвилями, але в офіс виходило мало людей. Це ті співробітники, які за сімейними чи якимись життєвими обставинами не можуть працювати вдома – маленька квартира, діти. Зараз, поки локдаун, ми працюємо віддалено.

— На початку першого локдауну 2020 року деякі ІТ-компанії скорочували персонал. Чи були у вас скорочення?

— Ні, ми не скорочували. Ми навіть виросли за час локдауну на майже 100 чоловік: з 400-т плюс до більше 500.

— Чи слідкуєте ви за останніми подіями навколо проєкту Diia City? Чи цікаво вам стати резидентом Diia City?

—Звичайно, знайомий, ми також задіяні в розробці цього проєкту. Наша компанія є учасником Асоціація ІТ України (асоціація приймає участь в розробці проекту. – ЕП) і ми вже дуже давно і в рамках ІТ-асоціації висловлюємо свою думку (щодо проєкту, – ЕП).

Так, ми вітаємо прагнення Мінцифри сформувати прозорі та зрозумілі умови роботи індустрії, а також і стимулювати розвиток української IT-галузі. Це варто робити, але робити це треба так, щоб експеримент не вийшов болючим.

Зараз ніхто не знає, чим цей експеримент може завершитися. Те, що влада бажає покращити умови роботи ІТ-індустрії – це добре. Але якщо будуть перейдені "червоні лінії" (озвучені уряду Асоціацією ІТ України, – ЕП), якщо буде прийнято якийсь закон, який не буде по факту працювати, то компанії не зайдуть в Diia City.

Все залежить від того, які закони депутати приймуть в найближчий час.

— Одна з вимог Асоціації ІТ України було пакетне голосування реформи Diia City. Але вже відомо, що пакетного голосування не буде.

— Після презентації оновленої концепції Diia.City Асоціація IT України наголосила на важливих аспектах для індустрії. Зокрема мова йде про збереження задекларованого податкового навантаження на 15 років, можливість призупинення рішення про позбавлення компанії статусу резидента Diia.City уповноваженим органом до прийняття судового рішення, тощо.

Якщо ці аспекти будуть враховані, ми підтримаємо створення спеціального правового та податкового режиму.

— Давайте поговоримо тепер про найголовнішу гру Wargaming. Які ключові етапи еволюції пройшла гра WoT за останні 11 років з моменту створення?

— Якщо подивитися на те, якою гра була 11 років тому і сьогодні, то це зовсім інші ігри. Що змінилося за ці роки? От взяти, наприклад, Київ. Ми підключилися 10 років тому і починали з малювання танків. Це була французька гілка танків. А зараз це найбільший віртуальний музей військової техніки у світі, а це більш ніж 600 одиниць.

Ми постійно вводимо нові режими гри, ігрові події, всіляко урізноманітнюємо геймплей гравців. Різноманіття ігрових подій, оновлень запобігає втомі від гри. Коли я після великої перерви заходжу пограти в "танки", то розумію, що за час, що пройшов, було внесено багато змін і якось воно по-іншому грається.

Порівняння графіки WoT танку "ИС-7" у 2010 та 2019 роках. джерело: YoUtube

— В чому, на ваш погляд, полягає феномен успішності WoT? Чому він живе вже понад 10 років і досі привертає увагу мільйонів людей?

— Всі хлопці в дитинстві грали у "войнушку", в машинки. Це якраз наша цільова аудиторія.

Крім того, зараз в "танки" грають навіть ті, хто взагалі з комп’ютером на "ви". Справа в тому, що управління у грі дуже інтуїтивне і зрозуміле. Це дуже проста гра. І феномен в тому, що, мабуть, WoT зайняла вільну нішу і відкрила новий жанр.

Це як в свій час World of Warcraft став основним у жанрі "фентезі", так і ми створили новий жанр і стали головною грою у ньому.

Але також важливим фактором я вважаю високу якість самої гри. За 11 років якість змінилась. Кожні півтора-два місяці виходить оновлення, гравці розуміють, що гра живе, вона не завмирає.

Якщо взяти по світу взагалі, то не так багато ігор, які дожили до такого поважного віку, залишаються на плаву і продовжують розвиватися.

— Чи є у цієї гри майбутнє і як вона може виглядати через 5-10 років?

— Ми уважно слідкуємо за дуже швидкими змінами, які відбуваються в технологіях. Адже "танки" це не тільки РС, це і консолі, і мобільні пристрої. Завдяки новим технологіям, гра буде розвиватися. Це може бути і AR (доповнена реальність, ЕП) і VR (віртуальна реальність, – ЕП) і будь-що. Все залежить від тих технологій, які будуть через 5 років.

— Чим відрізняється український споживач WoT від споживача країн Західної Європи, США?

— Якщо брати Україну і пострадянські країни, то середній вік гравців 32+ роки, в США це 50+. Ступінь залученості гравців до WoT залежить від історії країни, яку представляє гравець.

В Україні, Білорусі, Казахстані добре знають, що під час Другої світової війни широко застосовувалися танки. У США танкових битв було менше, тому що вони на своїй території не воювали.

В США, країнах Азії, де широко застосовувався флот, більш популярна гра World of Warships (також розроблена Wargaming, – ЕП). На Тихому океані більш зрозумілі кораблі, ніж танки.

Але треба відзначити, що на Заході і в Азії велику увагу звертають на якість розробки зовнішнього вигляду 3D-моделей кораблів і танків, на відповідність намальованого камуфляжу тому, який був в дійсності, на історичну достовірність калібрів стволів як у кораблів, так і у танків.

— Серед освічених людей існує думка, що комп’ютерні ігри – це впусту витрачений час і що це розваги для бідних. Що ви думаєте з приводу такої точки зору?

— Ні, я в це не вірю. В комп’ютерні ігри грають усі. Немає жодної сім’ї, де не грають в комп’ютерні ігри: чоловіки, жінки і діти. Відповідно до дослідження NielsenIQ, середній вік людей, які грають в відеоігри в Україні – 31 рік, і більша частина має вищу освіту. Це середній український гравець. Тобто, це людина з вищою освітою, яка розуміє чому вона грає.

В моїй сім’ї теж всі грають в комп’ютерні ігри. Дружина грає в пазли, дитина грає у все, що тільки нове з’являється, я граю в свої ігри. Якщо подивитися на коло друзів, знайомих, родичів, стає очевидно, що всі грають у комп’ютерні ігри. Хтось – більше, хтось – менше. І це не залежить від рівня знань.

— Ви рахували скільки годин на день чи на тиждень витрачаєте на комп’ютерні ігри?

— В день? Цікаво, треба порахувати. Ну десь близько години точно. Не менше години, але не за один раз, зранку або ввечері.

— Що ви як звичайний користувач WoT змінили б у цій грі? Що вам в ній зараз не подобається?

— Дуже цікаве питання. Знаєте, коли після довгої перерви сідаю грати в "бліц" (World of Tanks Blitz – версія WoT для мобільних пристроїв) на планшеті, то одразу розумієш, що вийшли якісь оновлення, які дещо змінили механіку гри. Коли заходиш в бій на техніці 9-10 рівня, тебе там швидко знищують. І коли тебе б’ють частіше, ніж раніше, дуже неприємно.

— Це розчаровує?

— Ні, не розчаровує, просто розумієш, що треба більше часу, щоб звикнути до нововведень.

— В одній зі статей про становлення і розвиток Wargaming зазначалось, що існує корпоративний ігровий акаунт. Я знаю, що існує прес-акаунт, преміум акаунт і звичайний акаунт. Чим вони відрізняються?

— Скажімо так, ті, хто працюють в Wargaming, мають безкоштовне золото, тобто ігрові монети (які звичайні гравці купують за реальні гроші, – ЕП). Тому, звичайно, вони мають деякі переваги. Це не переваги у самій грі чи в механіці чи в чомусь іншому. Це просто переваги в тому, що людина може більш комфортно відчувати себе під час дослідження нових танків чи обладнання, от і все.

— Тобто, їх танки не стріляють швидше?

— Ні, такого немає. На прес-акаунті відкриті всі машини, всі екіпажі, доступний великий запас золота, вільного досвіду, щоб журналіст або потенційний блогер міг вивчити машини, наприклад, окремого класу.

Зазвичай, такий прес-акаунт лімітований за часом, тобто він видається умовно на місяць. Але ти можеш показати своїм читачам чи глядачам переваги, наприклад, якоїсь механіки.

— Чи читає хтось з розробників негативні коментарі, які гравці залишають на офіційній сторінці гри в соцмережах? І як в компанії реагують на критику?

— Будь-який успішний продукт, не тільки гру, завжди критикують. "Танки" на ринку вже дуже давно, і до критики ми ставимось нормально, без негативу, прислухаємося до неї. Ми розділяємо критику на конструктивну і не конструктивну.

Конструктивна критика нам потрібна, оскільки ми розуміємо, що людям може щось не подобатися. Таку критику ми сприймаємо, аналізуємо і вносимо в гру певні зміни. Ми часто спілкуємося з нашою аудиторією, це лідери кланів, якісь помітні гравці, кіберспортсмени. Ми це робимо на багатьох платформах, в соцмережах, форумах.