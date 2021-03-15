Коломойский теряет позиции в энергетике, национализация Мотор Сичи: итоги недели для госпредприятий

Каждую неделю команда аналитиков-консультантов по вопросам корпоративного управления готовит для ЭП дайджест о главных событиях в жизни госпредприятий. Что важного произошло 8-13 марта? (укр.)

Приватизація Продано ще три заводи "Укрспирту". 5 березня на приватизаційному аукціоні Фонд державного майна (ФДМУ) продав Тхорівське місце провадження діяльності (МПД) ДП "Укрспирт". Виробничі потужності заводу розташовано в селі Тхорівка та місті Сквира (Київська область). За даними ФДМУ, за спиртзавод змагалися чотири учасники, при цьому ціна зросла у 3,5 рази - з 21,56 млн грн до 75 млн грн. Переможцем аукціону стало ТОВ "Сучасна комерційна нерухомість", яке отримає завод у власність після перерахування коштів. На іншому приватизаційному аукціоні 11 березня ФДМУ продав Дубов'язівське МПД, ціна якого зросла у 3,2 рази - з 33,8 млн грн до 108 млн грн. А на приватизаційному аукціоні 12 березня ФДМУ продано Мишковицьке МПД. За актив змагалися вісім учасників, а ціна зросла аж у 25 разів – з 7,2 млн грн до 181 млн грн.

Корпоративне управління держпідприємств Член правління "Укрзалізниці" подає у відставку через повільні реформи. Іраклій Езугбая, директор з комерційної роботи та логістики "Укрзалізниці", вирішив подати у відставку через повільні темпи реформ компанії та переслідування керівництва "Укрзалізниці". За його словами, "певні сили" не зацікавлені у створенні національного вантажного перевізника. Раніше, Езугбая заявляв, що під час реформи "Укрзалізниця" створить "UZ Cargo", окрему компанію для свого вантажного бізнесу. Обшуки СБУ в "Українському Дунайському пароплавстві". Служба безпеки України (СБУ) заявила, що заблокувала спробу незаконного привласнення майна "Українського Дунайського пароплавства" вищим керівництвом компанії. Дії організаторів могли спричинити збитки компанії на понад 2 млрд грн. СБУ встановила, що схема була організована під виглядом реорганізації компанії. Підозрювані планували забрати з балансу компанії 455 одиниць флоту, включаючи морські та річкові судна та баржі. Підозрювані діяли в інтересах іноземної комерційної компанії. Організатори також планували інвестувати кошти філій та дочірніх компаній у статутний фонд іноземної компанії. Для реалізації протиправної схеми зловмисники свідомо надали до профільного міністерства документацію щодо нульової вартості 455 одиниць флоту, погодження якої надало можливість самостійного розпорядження державним майном. Їхні дії також могли завдати шкоди обороноздатності держави. Триває досудове розслідування за ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу.

Банки Після багаторічних збитків "Укрексімбанк" показав прибуток у січні-лютому 2021 року. У лютому 2021 року "Укрексімбанк" отримав чистий прибуток у розмірі 99,5 млн грн. Сукупний прибуток банку з початку 2021 року склав 201,9 млн грн. [В останні роки "Укрексімбанк" був найбільш збитковим серед українських банків. Зокрема, його збитки сягнули 5,6 млрд грн у 2020 році - SOE Weekly.] В "Укрексімбанку" повідомили, що у лютому бак погасив деякі зовнішні позики, включаючи синдикований кредит та інші зобов'язання (загалом на суму 4,7 млрд грн), які було отримано раніше на невигідних для банку умовах.

Енергетичний сектор Вугілля з державних шахт буде поставлятися на "Центренерго" за прямими контрактами. На засіданні Комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунального господарства в.о. міністра енергетики Юрій Вітренко заявив, що державні шахти будуть постачати "Центренерго" вугілля за прямими контрактами без посередників. Вітренко також повідомив, що вугілля, яке потребує збагачення, також будуть постачати на збагачувальні фабрики, що перебувають у приватній оренді, через повністю державну компанію. Пізніше "Центренерго" повідомило, що між підприємством та державними шахтами вже було підписано прямі контракти на постачання 893 тис тонн вугілля за ціною 1650 грн за тонну. Постачання розпочалось 4 березня. Спільне рішення щодо прямих постачань було прийнято на засіданні в Міністерстві енергетики за участю керівників "Центренерго" та Фонду держмайна. Пізніше були досягнуті домовленості з керівниками вугільних шахт. Усі подальші контракти на постачання вугілля для "Центренерго" також будуть укладатися напряму. Незрозуміло, чому раніше постачання вугілля з державних вугільних шахт до "Центренерго" здійснювалося через посередників, які нібито пов’язані з групою "Приват", якщо таке посередництво можна було оперативно скасовувати. Як повідомлялось раніше, нещодавно було замінено в.о. генерального директора "Центренерго", топ-менеджмент та голову наглядової ради. Незрозуміло, чому ФДМУ [власник 78,3% акцій Центренерго - SOE Weekly] не змінював керівництво та голову наглядової ради Центренерго раніше. "Центренерго" та "Юнайтед Енерджі" Коломойського звинувачують один одного у несплаті боргів. "Юнайтед Енерджі", яка нібито пов'язана з Ігорем Коломойським, звинуватила "Центренерго" у маніпулюванні ринком і заявила, що звернеться до суду за стягненням 148 млн грн заборгованості. 5 березня у компанії заявили, що на 1 березня "Центренерго" заборгувало "Юнайтед Енерджі" 180 млн грн за чинними двосторонніми контрактами на електроенергію. Однак 3 березня "Центренерго" повідомило про скорочення постачання електроенергії "Юнайтед Енерджі" у п'ять разів, оскільки остання винна держкомпанії 725 млн грн. Цей борг позбавив "Центренерго" можливості своєчасно розрахуватися за вугілля. Також "Центренерго" зазначило, що може повністю припинити постачання електроенергії з 4 березня, якщо "Юнайтед Енерджі" не виплатить щонайменше 234 млн грн. "Юнайтед Енерджі" заперечила наявність будь-якої непогашеної заборгованості перед "Центренерго". 2 березня новий гендиректор "Центренерго" попросив "Юнайтед Енерджі" пришвидшити виплати за двосторонніми угодами у розмірі 100 млн грн для виплати заробітної плати. "Юнайтед Енерджі" заявляє, що кошти було перераховано у той же день, але після отримання коштів на рахунок керівництво "Центренерго" припинило будь-які зв'язки з керівництвом "Юнайтед Енерджі". Того ж дня "Центренерго" продало електроенергію на ринку "на добу вперед" за 1520 грн за МВт-год, що на 32% перевищує ціну, встановлену контрактом з "Юнайтед Енерджі". "Юнайтед Енерджі" також заявила, що 4 березня "Центренерго" скасувало графік торгівлі електроенергією в системі управління ринком "Укренерго" і перемістило цей обсяг постачання на ринок на добу вперед. На думку "Юнайтед Енерджі", переведення цього обсягу з двостороннього ринку на ринок на добу вперед порушило баланс попиту та пропозиції та призвело до обвалу ринкових цін [у цей день - SOE Weekly]. [Згідно зі статистичними даними "Оператора ринку", середньозважена ціна на ринку на добу вперед за 5 березня 2021 року становила 1052 грн за МВт-год, але це було скоріше винятком, а у період 6-15 березня ціна коливалася між 1285 та 1416 грн за МВт-год. - SOE Weekly.] "Юнайтед Енерджі" заявила, що готова звернутися до суду з вимогою до "Центренерго" поставити обсяг електроенергії, який вже було оплачено, а також з вимогами про стягнення штрафних санкцій та відшкодування збитків. Як ми повідомляли у SOE Weekly раніше, 29 грудня "Центренерго" провело аукціон на 3,27 млн ​​МВт-год. Цей обсяг складає близько 2% від загального щорічного споживання електроенергії в Україні в 150 млн МВт-год. Весь обсяг було продано "Юнайтед Енерджі" за 1160 грн / МВт-год. Також "Юнайтед Енерджі" придбала близько 10,5 млн МВт-год за 1150 грн / МВт-год на аукціоні "Енергоатому", тоді як найвища ціна на аукціоні становила 1300 грн / МВт-год. Нікопольський та Запорізький феросплавні заводи Ігоря Коломойського не витрачають так кількість електроенергії. Аналітики вважають, що частину придбаної електроенергії буде перепродано на ринку на добу вперед. "Центренерго" повідомило про розбіжності у фінансовій звітності попереднього керівництва. За повідомленням "Центренерго", внутрішня перевірка виявила сумнівний контракт. Як наслідок, позитивні фінансові результати 2020 року, заявлені попереднім керівництвом компанії, можуть бути неправдивими. Було встановлено, що "Юнайтед Енерджі", яку нібито контролює Ігор Коломойський, наприкінці жовтня 2020 року підписала угоду з "Центренерго" про закупівлю зольного шлаку на 840 млн грн, але сплатила не більше 3% від суми контракту і не отримала товар. Неотримані доходи за цим контрактом було включено до фінансової звітності за 2020 рік. Через цей дефіцит "Центренерго", можливо, доведеться списати борг згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ), що може значною мірою вплинути на фінансові результати за 2020 рік. ФДМУ [власник 78,3% акцій Центренерго - SOE Weekly] зазначив, що йому необхідно встановити всі деталі виявлених розбіжностей у фінансовій звітності "Центренерго". Енергетичний регулятор досліджує порушення найбільших гравців на ринку. На засіданні 10 березня Національна комісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) оголосила про розслідування можливої змови між "Центренерго", "Синтез Ойл" та "Юнайтед Енерджі" у торгах за електроенергію, а також використання інсайдерської інформації та маніпуляції на ринку. Аналогічне розслідування можливих узгоджених дій, використання інсайдерської інформації та маніпуляції на ринку розпочате проти "Укргідроенерго", "Ютіліті Трейдинг" та "Нової-Енергетичної-Компанії". [Гендиректором ТОВ "Нова-Енергетична-Компанія" є Олександр Притика, колишній керівник "Регіональної газової компанії", яка управляє облгазами Дмитра Фірташа.] НКРЕКП також розслідуватиме можливі порушення законодавства з боку ДП "Гарантований покупець". Зокрема, 15-16 грудня "Гарантований покупець" значно знизив продажі на ринку "на добу вперед" та збільшив продажі на внутрішньодобовому ринку, хоча середньозважена ціна на внутрішньодобовому ринку була меншою. У 2020 році "Енергоатом" зазнав збитку на 4,8 млрд грн. Державна ядерна компанія "Енергоатом" повідомила про чистий збиток у 4,8 млрд грн у 2020 році. При цьому фінплан на 2020 рік передбачав прибуток у 1,6 млрд грн. Як ми повідомляли раніше, до 2020 року "Енергоатом" був прибутковим. У 2019 році компанія отримала прибуток у розмірі 3,8 млрд грн, а у 2018 році - прибуток у розмірі 4,6 млрд грн. Відповідно до фінансової звітності за 2020 р. "Енергоатом" отримав 45,65 млрд грн чистого доходу від реалізації продукції та 6,83 млрд грн валового прибутку. EBITDA "Енергоатом" у 2020 році склала 13,3 млрд грн. "Енергоатом" пояснив збиток у 4,8 млрд грн чотирма чинниками: курсові різниці при обслуговуванні кредитів в іноземній валюті; примусове скорочення обсягу товарної продукції "Енергоатом" з 80,6 млрд КВт-год до 73,7 млрд КВт-год через прогнозний баланс, затверджений Міністерством енергетики минулого квітня; прямих втрат через невідповідність витрат на електроенергію, вироблену атомними електростанціями та ціною, за якою "Енергоатом" поставив його до домогосподарств в рамках покладених суспільних обов’язків; величезний борг "Енергоатому" (22,6 млрд грн), зокрема 11,6 млрд грн від вже непрацюючого держпідприємства "Енергоринок", 6,5 млрд грн від "Гарантованого покупця" та 4,5 млрд грн від "Укренерго". Наглядова рада "Нафтогазу" пояснює необхідність розділу активів Укрнафти. Голова наглядової ради "Нафтогазу" Клер Споттісвуд заявила, що розподіл активів Укрнафти дозволить "Нафтогазу" отримати "повний контроль над своєю часткою" компанії. [З інтерв'ю не зрозуміло, які обмеження має "Нафтогаз" у реалізації своїх прав як мажоритарного акціонера "Укрнафти" - SOE Weekly.] Споттісвуд зазначила, що наглядова рада "Нафтогазу" повністю підтримує розподіл активів "Укрнафти" між "Нафтогазом" та міноритарними акціонерами. За словами Споттісвуд, звинувачення у тому, що "Укрнафта" продає газ та нафту міноритарним акціонерам за заниженими цінами є справедливими. Однак вона зазначила, що корінь проблеми - у процедурі організації державного аукціону, яка дозволяє маніпулювати ціною і яку "Нафтогаз" змінити не може.

Інфраструктура Голова правління "Укрзалізниці" про результати роботи ТСК. Голова правління "Укрзалізниці" Володимир Жмак заявив, що перше засідання Тимчасової слідчої комісії ВРУ відбулося без представників правління компанії, а Комісія не врахувала результати діяльності "Укрзалізниці" у 2020 році. [Як ми повідомляли раніше, парламент створив Тимчасову слідчу комісію для оцінки стану "Укрзалізниці" та розслідування можливої ​​бездіяльності та порушень законодавства, що спричинило погіршення роботи та технічного стану компанії. Також буде піддаватися перевірці і професіоналізм правління та наглядової ради. При цьому, відсутня інформація щодо наявності у Голови Комісії та її членів відповідної кваліфікації для виконання цих завдань. Незрозуміло, яку методологію буде використовувати комісія для оцінки "Укрзалізниці", її керівництва та наглядової ради, якщо така методологія існує взагалі. Також незрозуміло, які наслідки матимуть висновки комісії, якщо такі будуть взагалі. Оскільки парламент не відіграє формальної ролі в корпоративному управлінні окремих держпідприємств, також незрозуміло, кому надаватимуться рекомендації комісії та чи будуть вони виконуватися. - SOE Weekly.] За словами Жмака, Комісія направила запит на велику кількість інформації, однак перше засідання Комісії відбулося до того, як компанія мала можливість відповісти на запит. За результатами засідання, Комісія вирішила звернутися до прем'єр-міністра, міністра інфраструктури та наглядової ради "Укрзалізниці" з проханням про оцінку компетентності правління. Жмак також заявив, що Комісія була створена для оцінки діяльності Укрзалізниці з 2017 по 2020 роки, а не оцінки компетентності правління. На засідання були запрошені лише міністр інфраструктури Владислав Криклій та члени наглядової ради "Укрзалізниці". За словами Жмака, результати діяльності поточного керівництва взагалі не досліджувались. Жмак сподівається, що інформація, яку Голова Комісії опублікувала у Facebook, є простим непорозумінням, і що "Укрзалізниця" буде співпрацювати з Комісією, щоб зрозуміти першопричини різкого погіршення результатів роботи компанії з 2017 по 2020 рік. Низькі тарифи "Укрпошти". Гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський поскаржився на своїй сторінці у Facebook на необхідність компанії надавати послуги за низькими тарифами. Він заявив, що "Нова пошта", головний конкурент компанії, оголосила про підвищення тарифів, що Смілянський вважає справедливим через необхідність виплати вищих зарплат та зростання цін на енергоносії. Однак "Укрпошта" надає понад 50% своїх послуг за ціною, нижчою за собівартість або у збиток після того, як держава підвищила мінімальну заробітну плату. У першому кварталі 2021 року "Укрпошта", ймовірно, отримає збитки у розмірі 200-250 млн грн. Смілянський попросив Національну комісію регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, Пенсійний фонд України, Міністерство соціальної політики та Міністерство фінансів визнати, що витрати значно зросли, і що "Укрпошті" на оплату послуг не вистачає 300-400 млн грн, що робить необхідним підвищення тарифів.

Оборона Мотор Січ націоналізують найближчим часом. Рада національної безпеки і оборони (РНБО) прийняла рішення про повернення до державної власності компанії "Мотор Січ" найближчим часом. Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що інвестори "Мотор Січі" отримають компенсацію. За його словами, якщо інвестиції здійснювались офіційно на території України через українські банки – вони будуть на 100% захищені державою. Однак, якщо інвестиція була здійснена на Віргінських островах, необхідно з'ясовувати стосунки з Віргінськими островами. Данілова зазначив, що уряд не повинен захищати офшорні юрисдикції. У свою чергу, голови партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко повідомив, що наразі розробляється законопроект щодо націоналізації "Мотор Січі", який може бути внесено до Верховної Ради за два-три тижні.

Інші сектори "Електроважмаш" позичає десятки мільйонів для виплати зарплати. "Електроважмаш" підписав угоду з ПАТ "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" про отримання позики на 40 млн грн. У проекті угоди про безвідсоткову поворотну фінансову допомогу зазначається, що ці гроші призначено для виплати заборгованості із виплати заробітної плати на "Електроважмаш". Не зрозуміло, чому одне держпідприємство ("ОГХК") надає безвідсоткову позику іншому держпідприємству ("Електроважмаш"), а також у чому полягають ділові стосунки між цими підприємствами.