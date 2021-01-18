Moneyveo, MyCredit и другие "быстрозаймы" Кому принадлежат и сколько зарабатывают микрофинансовые организации

Мільярди гривень чистого доходу – такими показниками вимірюють фінансові результати мікрофінансових організацій (МФО).

Завдяки класичній для МФО бізнес-моделі видачі короткострокових позик під високі відсотки одна тільки Moneyveo за 2019 рік заробила майже 3 млрд грн. В рекордно прибутковий для банківської системи 2019 рік більше заробили лише Приватбанк і Райффайзен Банк Аваль.

На відміну від банківського сектору, де працюють жорсткі правила Національного банку, а власники і фінансова звітність кожної установи є загальнодоступною інформацією, більшість контролерів МФО невідомі широкому загалу, а про прибутки цих організацій можна лише здогадуватись.

ЕП вирішила виправити цю ситуацію.

Видання разом зі спеціалістами YouControl – аналітичної системи для перевірки контрагентів – підготувала рейтинг з ТОП-20 найбільш прибуткових мікрофінансових організацій і розповідає про власників кожної з них.

Як формувався рейтинг

Для складання рейтингу спеціалісти YouControl використовували власні дані, а також дані Національного банку і Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг. Остання до 1 липня 2020 року регулювала фінансові компанії, після чого ці функції перейшли до Нацбанку.

За даними НБУ, на 5 листопада 2020 року до Державного реєстру фінансових установ було включено 966 фінансові компанії, з яких 783 мали ліцензії на видачу кредитів.

З цього переліку спеціалісти YouControl відібрали лише класичні мікрофінансові організації, що спеціалізуються на кредитуванні населення і зустрічаються на фінансових сайтах-агрегаторах під категорією "МФО". З отриманої вибірки були ЕП обрала 20 організацій з найбільшим показником "чистий дохід від реалізації продукції".

За 2019 рік компанії отримали 11,1 млрд грн прибутку – це втричі більше ніж роком раніше, коли цей показник становив 3,9 млрд грн. Для порівняння: прибуток усієї банківської системи України тоді становив 59,6 млрд грн.

Фінансові результати 2020 року компанії оприлюднять в першій половині 2021 року.

Moneyveo

Чистий дохід в 2019 році – 2,986 млрд грн, в 2018 році – 910 млн грн (+228%). Зареєстрована 31 січня 2013 року.

Кінцевим бенефіціаром ТОВ "Манівео швидка фінансова допомога", яка видає позики під брендом Moneyveo, на сьогодні є 30-річний Михайло Лизанець.

Бенефіціар Moneyveo Михайло Лизанець Джерело: facebook.com

Moneyveo 23-річний Лизанець заснував в 2013 році спільно з 68-річним Віктором Тополовим.

Про самого Михайла Лизанця інформації дуже мало, не зважаючи на те що він дав декілька комплементарних інтерв’ю. Виходець з Луганської області в 2011 році закінчив університет Тараса Шевченко за спеціальністю "інформаційні технології".

Після цього один рік навчався в Лондонській бізнес-школі. По декілька місяців працював в чотирьох компаніях. В 2016 році отримав нагороду загальнонаціональної програми "Людина року" в категорії "менеджер року".

Про Віктора Тополова відомо набаго більше, через його бізнес інтереси і політичну діяльність. На початку 90-х Тополов володів компанією "Вугілля-Південь" і ВАТ " Центральна збагачувальна фабрика "Стахановська". Остання свого часу була одним з найбільших в країні виробників вугільного концентрату для коксохімічного виробництва.

В 2006 році "Індекс-банк", співвласником якого був Віктор Тополов, за 260 млн дол придбав французький Credit Agricole S.A.

Три скликання підряд (з 2002 по 2012 рік) обирався до Верховної ради. В останніх двох від блоку "Наша Україна" та "Наша Україна-Народна самооборона". В 2005 році, протягом одного року, займав посаду міністра вугільної промисловості в уряді Юлії Тимошенко.

В 2011 році його частку та частки братів Константиновських (загалом 68,2%) в девелопері KDD Group за 16 млн дол придбав бізнесмен Андрій Веревський.

Видання "Фокус" в 2013 році віддало Віктору Тополову 53 місце в рейтингу "200 найбагатших людей України" зі статком 324,5 млн дол. В пресслужбі Moneyveo Тополова назвали "ментором (опікуном. – ЕП) Лизанця".

З 2017 року по 2019 рік співвласником Moneyveo був Олександр Унінец. Опосередковано його пов'язували з Віктором Тополовим.

MyCredit

Чистий дохід в 2019 році – 1,306 млрд грн, в 2018 році – 214 млн грн (+510%). Зареєстровано 26 червня 2015 року.

Кінцевими вигодонабувачами ТОВ "1 Безпечне агентство необхідних кредитів", яка працює під брендом MyCredit, є харків’янки Наталія Гордієнко, Олена Катеринчик і банкір Сергій Тігіпко. Харків’янки на двох контролюють 82% MyCredit, Тігіпко – на 18%.

Про Олену Катеринчик практично нічого не відомо. Відповідно до відкритих даних державних реєстрів, Катеринчик є також співзасновницею ТОВ "Біг брейн діджитал маркетинг", ТОВ "Артджокер диджитал" та ТОВ "Стандарт фінанс".

За два дні липня 2019 року Катеринчик отримала від партії Шарія 1 млн грн за розміщення агітаційних матеріалів у соціальних мережах і на веб-сайтах.

63-річна Наталія Гордієнко є колишньою дружиною Володимира Кацуби, народного депутата, члена Партії регіонів (до 2014 року), пізніше – депутатської групи "Партія "Відродження". Не менш відомі сини Кацуби – 42-річний Сергій і 34-річний Олександр.

Бенефіціар MyCredit Наталія Гордієнко (праворуч) ДЖЕРЕЛО: tsn.ua

Братів Кацуб в 2015 році звинуватили у змові з метою розкрадання держкоштів у особливо великих розмірах. Зокрема, Олександр підозрювався в зловживанні службовим становищем на посаді заступника голови правління "Нафтогаз України" (2012-2014).

За версією правоохоронців, він підписав акти виконаних робіт на 285 млн грн за нібито проведені дослідження нафтогазових родовищ у шельфі Чорного моря. Крім того, він підозрювався у спробі розтрати майна "Нафтогазу", зокрема 3,4 млрд кубометрів газу на суму майже 12 млрд грн.

В 2016 році Олександра Кацубу затримали правоохоронці. А в березні 2017 року він пішов на угоду зі слідством, сплатив 100 млн грн до бюджету й дав важливі свідчення. Шевченківський суд Києва випустив його з СІЗО і зняв арешт з майна.

Сім’я Кацуб вважається одним з ключових спонсорів партії Шарія.

MyCredit видає кредити на суму від 100 до 12 000 грн на строк від 1 до 30 днів під базову процентну ставку 1,99% в день, що відповідає 726% річних.

CreditKasa

Чистий дохід в 2019 році – 794 млн грн, в 2018 році – 292 млн грн (+171%). Зареєстровано 13 лютого 2013 року.

Кінцевим вигодонабувачем ТОВ "Укр кредит фінанс", яка видає мікрокредити під брендом CreditKasa, є колишній голова наглядової ради групи "Метінвест" Амір Айсатуров.

Він закінчив казахський Національний технічний університет за спеціальністю "економіка та управління підприємством", має ступінь МВА школи бізнесу при Джорджтаунському університеті (Вашингтон, США).

Бенефіціар CreditKasa Амір Айсатуров Джерело: flickr.com

До приходу в СКМ Айсатуров обіймав посаду старшого керівника проектів у московському та еміратському офісах міжнародної консалтингової компанії McKinsey&Company. В СКМ відповідав за розвиток гірничо-металургійного бізнесу. До сфери його відповідальності входили питання стратегії, інвестицій, фінансів та ризиків.

Амір Айсатуров є також бенефіціаром мікрофінансової організації ТОВ "Бізнес Позика" зі статутним капіталом в 144 млн грн та ще ряду фінансових компаній.

CreditPlus

Чистий дохід в 2019 році - 748 млн грн, в 2018 році - 162 млн грн (+361%). Зареєстровано 1 грудня 2017 року.

ТОВ "Авентус Україна" яка працює під брендом CreditPlus належить литовцю Андреюсу Трофімовасу. В 2001 році він був заступником директора литовської компанії "Страхування житлових кредитів", акціонером якого було Міністерство фінансів Литви. Компанія страхувала пільгові державні кредити на купівлю житла молодим і малозабезпеченим литовським сім'ям.

В 2014 році Трофімовас зареєстрував в Російській Федерації мікро-кредитну організацію "КАПІТАЛ-НТ", яка з 2016 року видає кредити під брендом BelkaCredit, а з 2019 року - під брендом "НадоДенег".

Одночасно в Україні Трофімовас володіє рядом інших компаній (зокрема лізинговою), які як і ТОВ "Авентус Україна" є частиною литовської Aventus Group.

Miloan

Чистий дохід в 2019 році - 701 млн грн, в 2018 році - 167 млн грн (+319%). Зареєстровано 16 травня 2016 року.

Власником ТОВ "Мілоан" (бренд Miloan) є Родіон Бутко. Він також очолює раду директорів міжнародного холдингу Bredley Holding. Холдінг з "25-річним досвідом управління активами" спеціалізується на розвитку fintech-проектів в сфері небанківського кредитування. Понад десять підприємств групи працюють в Польщі, Україні, Румунії, Молдові, Росії "постійно розширюючи географію присутності".

Бенефіціар Miloan Родіон Бутко Джерело: ukrainejudo.com

У сегменті онлайн-кредитів в Україні і Польщі Bredley Holding представлений бредом Miloan, у сегменті беззаставного кредитування в Україні - брендами FinX і Cashpoint, а заставного (мережа ломбардів) торговою маркою "Благо", яке має відділення в Україні, Молдові та Росії.

AlexCredit

Чистий дохід в 2019 році - 561 млн грн, в 2018 році - 207 млн грн (+171%). Зареєстровано 22 травня 2017 року.

Кінцевими вигодонабувачами ТОВ "Алекскредит" (бренд AlexCredit) є чотири особи: Мені Беніш, Моше Цук, Борис Хендельман, Ілля Фішман. Компанії, через які вони володіють МФО зареєстровані в Ізраїлі.

Докладна інформація про засновників відсутня. З відкритих джерел відомо що, Мені Беніш, Моше Цук, Борис Хендельман, Ілля Фішман є також кінцевими вигодонабувачами дніпропетровської компанії ТОВ "Еммас кредит Україна" та столичної ТОВ "Фінансова компанія "Фінтех". Обидві надають фінансові послуги.

Cashpoint

Чистий дохід в 2019 році - 560 млн грн, в 2018 році - 508 млн грн (+80%). Зареєстровано 5 листопада 2011 року.

Бенефіціаром ТОВ "Бі ел джи мікрофінанс", яка працює під брендом Cashpoint є Родіон Бутко, якому також належить Miloan. Сумарно дві МФО Бутко заробили в 2019 році 1,26 млрд грн.

КредитМаркет

Чистий дохід в 2019 році - 489 млн грн, в 2018 році - 487 млн грн (+0,4%). Зареєстровано 4 лютого 2008 року.

ТОВ "Фінансова компанія "Центр фінансових рішень" (бренд КредитМаркет) повністю належить 60-річному банкіру Сергію Тігіпко. В 80-х минулого століття Тігіпко починав свою кар’єру з позиції секретаря комітету комсомолу Дніпропетровського механіко-металургійного технікуму, потім завідувача відділу пропаганди та агітації Дніпропетровського міського комітету.

На початку 1990-х познайомився з Леонідом Кучмою, який тоді був директором заводу "Південмаш" . В 1991 став заступником голови правління банку "Дніпро".

Працював головою правління Приватбанку, був віце-прем'єром з питань економіки в уряді Павла Лазаренка. Очолював Національний банк. В 1998 році створив фінансово-промислову групу ТАС, названої на честь його доньки Анни.

Тігіпко працював в уряді Миколи Азарова, був заступником голови "Партії регіонів".

У рейтингу журналу "НВ" "топ-100 найбагатших українців", опублікованому у жовтні 2019 року статки Тігіпко оцінено у 407 млн дол, а він сам зайняв 17 місце в рейтингу.

З 2016 року володіє 99% акцій Universal Bank, філією якого є Monobank.

KF.ua

Чистий дохід в 2019 році - 451 млн грн, в 2018 році - 63 млн грн (+615%). Зареєстровано 14 лютого 2018 року.

Власником ТОВ "КФ.ЮА", яке працює на ринку мікрокредитування під брендом KF.ua є Анна Пуріна. Докладна інформація про засновника відсутня.

Пуріна є засновником ще чотирьох компаній: ТОВ "Медімпульс плюс" та ТОВ "Медцентр "Алмі" (обидві Коростень, Житомирська область); ТОВ "Гео пріват центр" (Обухів, Київська область); ТОВ "Експо гранд" (Київ).

В рейтингу ТОВ "КФ.ЮА" чи не наймолодший гравець - як мікрофінансова організація компанія зареєстрована менше двох років тому.

CCloan

Чистий дохід в 2019 році - 430 млн грн, в 2018 році - 273 млн грн (+57%). Зареєстровано 19 жовтня 2015 року.

Одноосібним бенефіціаром ТОВ "СС ЛОУН" (бренд CCloan) є грузин Раті Тчелідзе. Він вивчився на юриста в Тбіліському державному університеті імені Іване Джавахішвілі. Продовжив освіту в сфері міжнародної комерції і торгового права в Стокгольмському університеті та згодом в Амстердамському вільному університеті.

Бенефіціар CCloan Раті Тчелідзе Джерело: finclub.net

В Україні у Раті Тчелідзе ще три компанії, які займаються кредитуванням, наданням фінансових послуг і комп’ютерним програмуванням. Він також є засновником холдингу Axios Capital Limited, який об'єднує ряд кредитних організацій в різних країнах.

"Наша мета – зробити гроші доступними кожному, хто цього потребує, без прив'язки до суми, часу і цілей кредитування. А також без черг, довгого очікування і безлічі довідок. Адже проблема багатьох людей, в тому, що вони не можуть оперативно отримати необхідні їм кошти для розвитку своєї справи або особистих потреб", — розповів в інтервью власник CCloan.

Друга десятка рейтингу виглядає наступним чином.

Simple Money (ТОВ "Сімпл мані"). Чистий дохід в 2019 році - 353 млн грн, в 2018 році - 143 млн грн (+146%). Зареєстровано 12 листопада 2015 року. Власник - Олена Туз (90%).

Качай Гроші (ТОВ "Качай гроші"). Чистий дохід в 2019 році - 335 млн грн, в 2018 році - 14 млн грн (+2292%). Зареєстровано 1 листопада 201 року. Власники - Олександр Швець (50,5%) та Андрій Савченко (49,5%).

Євро Гроші (ТОВ "Кредитна установа "Європейська кредитна група"). Чистий дохід в 2019 році - 229 млн грн, в 2018 році - 129 млн грн (+77%). Зареєстровано 29 грудня 2017 року. Власник - литовець Ігнас Дундуліс (через ЗАТ "Імаріна").

Cashberry (ТОВ "Фінансова компанія "Інвест фінанс"). Чистий дохід в 2019 році - 221 млн грн, в 2018 році - 20 млн грн (+1005%). Зареєстровано 18 лютого 2016 року. Власник - Олександр Пархоменко.

iCredit (ТОВ "Ізі кредит"). Чистий дохід в 2019 році - 190 млн грн, в 2018 році - 114 млн грн (+66%). Зареєстровано 10 січня 2008 року. Власники - болгари Неделчо Спасов і Станімір Васілєв.

Global Credit (ТОВ "Глобал кредит"). Чистий дохід в 2019 році - 182 млн грн, в 2018 році - 105 млн грн (+73%). Зареєстровано 14 червня 2012 року. Власники - Михайло Восканіян (9,09%), Євген Коган (40,905%) та Йосип Шафіров.

E-Cash (ТОВ "Є-Кеш"). Чистий дохід в 2019 році - 173 млн грн, в 2018 році - 37 млн грн (+367%). Зареєстровано 29 серпня 2017 року. Власники - Кіструга Оксана, Джекі Леві, Тамасі Бен Йозеф, Гай Бен-Леві (Ізраїль), Віка Баширов, Давід Узарашвілі (Грузія).

Pozichka (ТОВ "Інфінанс"). Чистий дохід в 2019 році - 165 млн грн, в 2018 році - 92 млн грн (+79%). Зареєстровано 6 лютого 2014 року. Власники - Валентин Мужук і Михайло Власенко.

ForzaCredit (ТОВ "Фінансова компанія "Форза"). Чистий дохід в 2019 році - 158 млн грн, в 2018 році - 34 млн грн (+364%). Зареєстровано 28 листопада 2017 року. Власник - Олександр Бойко (90%).

Smartiway (ТОВ "Смартівей юкрейн"). Чистий дохід в 2019 році - 155 млн грн, в 2018 році - 10 млн грн (+1450%). Зареєстровано 2 квітня 2018 року. Власник - Валерій Муратов.