Мир Organic: все, что нужно знать об органических продуктах и бизнесе на них

Що таке органічні продукти, навіть сьогодні розуміють не всі споживачі. А щодо впливу на організм ходять легенди. Одні вважають "органік" черговою модою, інші – впевнені в користі.

Чи справді вони корисні, що потрібно для їх вирощування і чому це непроста справа.

ЕП детально пояснює, що таке "органічний" бізнес, як проходити сертифікацію, якою може бути рентабельність для виробників такої продукції та що вирощувати зараз, аби бути в тренді на світовому ринку.

Що таке органік

Картопля чи молоко від "бабусь" – це не органік. Локальні фермерські продукти – теж.

Органічний продукт – це той, при вирощуванні якого не використовують отрутохімікати, синтетичні мінеральні добрива, генетично-модифіковані організми. В тваринництві не застосовують гормони, стимулятори росту, антибіотики.

Усі умови, яким має відповідати органічне виробництво і продукт, описані в законі 2496-VIII. Те, що вони дотримані, може підтвердити лише сертифікат. Без нього наносити логотип та позиціонувати продукт як органічний, – не можна.

Органічне виробництво мінімально впливає на природу. Все росте й розвивається в умовах, максимально наближених до природних.

Тобто organic – це не про пряму користь для здоров’я, це більше про збереження природи й розумне господарювання.

Втім у світі досі не прописані вимоги до пакування органічної продукції. Тому екотовари іноді пакують в пакети-шуршики чи іншу тару, яку складно переробити.

За чиїми правилами грає український ринок

Досі в Україні для сертифікації використовували європейське законодавство. І хоча український закон вже є, наразі прописують механізм його дії й гармонізують з європейськими практиками.

Постанова Кабміну № 970 від 2019 року затверджує порядок органічного виробництва та обігу продукції, а №1032 – сертифікації.

Як маркують органічні продукти

Офіційний європейський логотип органічних продуктів харчування – це знак "Євролисток" (на зеленому фоні 12 зірок). У 2019-му розроблено й український логотип. Але використовувати його почнуть лише з лютого 2021 року.

Як отримати сертифікат органік

В Україні 18 органів сертифікації акредитовані на міжнародному рівні та включені до офіційного переліку органів сертифікації в органічній сфері. Серед них – ТОВ "Органік Стандарт".

Директор компанії Сергій Галашевський розповів, як відбувається процедура сертифікації.

Спочатку підприємство подає заявку. Потім підписує договір з органом сертифікації та готується до інспекції.

Далі найскладніший етап – перевірка. Інспектор виїжджає на виробництво. Перевіряє, яке насіння використовує фермер, чим удобрює землю, як береже родючість ґрунтів, як і де зберігає продукт тощо. Результат – сертифікат або відмова в його видачі.

"Вартість сертифікату розраховують індивідуально. Вона залежить від багатьох критеріїв, стандартів, категорій діяльності, кількості потужностей виробництва тощо", – пояснив Галашевський.

Сертифікат видають на один рік. Компанія проводить перевірки органічного виробника – анонсовані й раптові, а також веде дистанційний моніторинг впродовж року.

На сайті є реєстр операторів, в якому можна перевірити компанію за номером сертифікату.

Що органічного вирощують в Україні

Зерно, молочка, крупи, м’ясо, фрукти та овочі – у лідерах. Однак асортимент в магазинах все ще неповний.

На полицях, крім перерахованого, є яйця, борошно, макарони, олія, соки, трав’яні чаї, шоколад, мед, спеції, консервовані продукти (ягідні пасти, джеми, сиропи), напівфабрикати, снеки тощо.

Де продають

Розвиток внутрішнього ринку органічних продуктів гальмує низька купівельна спроможність та необізнаність населення. В ЄС з цим працюють на рівні держави. В 2021 році там, наприклад, планують виділити 40 млн євро саме на популяризацію органічного виробництва, в тому числі, й на кампанії щодо підвищення обізнаності споживачів.

В Україні ж органічні ферми відкривають, аби відправляти продукцію на експорт.

op.organicukraine.org.ua

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"За підсумками 2019 року, Україна посіла загальне друге місце серед усіх країн за обсягами імпорту органічної продукції в ЄС. Але за вартістю імпорту ми не ввійшли навіть у топ 10. Одна з причин – Україна експортує переважно сировину та продукцію без доданої вартості", – пояснив Галашевський.

Скільки органік виробників в Україні

op.organicukraine.org.ua

За даними моніторингу Мінекономіки, наприкінці 2019 року їх було 617, з них 470 – сільгоспвиробники. На листопад 2020-го зафіксовано 722 оператори органічного ринку.

Площа земель з органічним статусом – 384,5 тис. га та майже 84 тис. га із статусом перехідного періоду.

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Реальний досвід

Ми поспілкувалися з трьома органічними виробниками, щоб зрозуміти, як вони працюють. Та з’ясували, скільки їм "коштує" бути органік, чи складно проходити сертифікацію та наскільки собівартість органічного продукту більша від традиційного.

Забігаючи наперед: більшість з них наголошують, що рентабельніше робити продукт з доданою вартістю, а не бути сировинним придатком. І так чи інакше, всі вони налаштовані на продажі за кордон.

Вирощування лохини: ТОВ "Органічний Сад"

Компанія працює з 2017 року. На Львівщині вирощує лохину під торговою маркою "Stynava Organic Garden". Для цього орендувала 48 га землі. Проте наразі лохина росте на 12 га.

Також є підготовлена ділянка на 6 га. Решту площі треба розліснювати.

"Ми єдині в Україні маємо промислову плантацію органічної лохини в Карпатах. Процес сертифікації органічного виробництва почали одразу після набуття земельних прав. Ця ділянка не використовувалась під конвенційне сільське господарство, тому ми обминаємо процедуру переходу від інтенсивного до органічного господарювання.

А взагалі такий період інколи може тривати і 5 років. За правилами, спочатку треба сертифікувати поле і тільки після цього, за умов дотримання органічних стандартів, отримати сертифікат на вирощену продукцію", – розповів директор виробництв Богдан Боднар.

Цьогоріч вартість сертифікації становила понад 22 тис. грн. На кожен новий врожай потрібен окремий сертифікат.

Інспектори перевіряють документацію підприємства та дотримання інструкцій з ведення органічного виробництва: правильне застосування дозволених засобів захисту та живлення рослин, збереження екосистеми, дії для відновлення родючості ґрунту та природних ресурсів, запобігання ерозії тощо.

"В цілому собівартість ягоди формує агротехніка – ціна засобів захисту рослин та живлення – і вартість людських ресурсів. Ціни на дані ресурси в двох варіантах (при органічному та традиційному вирощуванні. – ЕП) практично однакові.

Єдине – в органіці засоби захисту та живлення частіше застосовують. Це, на мій погляд, здорожчує кінцевий продукт приблизно на 20%", – поділився підприємець.

Цього року "Органічний Сад" отримали перший врожай. Всю ягоду продали в Україні. На закордонні ринки планують вийти за два роки самостійно або ж скооперувавшись з іншими виробниками, щоб сформувати відповідну партію ягід.

Виробник молочної продукції та м’яса ПрАТ "ЕтноПродукт"

Це українсько-швейцарське аграрне підприємство із замкнутим циклом виробництва органічної сільгосппродукції. Ферма та земля розташовані на Чернігівщині.

За словами члена наглядової ради підприємства Андрія Ніколаюка, усі поля відповідають вимогам органічного виробництва.

Перший органічний сертифікат отримали в кінці 2010 року. Наразі виготовляють тільки органічні молочні вироби. Планують розширювати асортимент.

Щодо цін, то порівнювати їх складно, оскільки понад 50% молока виробляють домогосподарства. За дуже приблизними підрахунками, різниця в ціні – десь 20%.

"Раніше основну кількість того, що ми виробляли на полях, експортували на вимогливі ринки Західної Європи. Серед клієнтів були світові виробники продуктів дитячого харчування, чим ми дуже пишаємось.

Також наше зерно проходило кошерну сертифікацію і ми багато експортували в Ізраїль. За останні два років вирішили переформатувати діяльність на виробництво продуктів з доданою вартістю і тому зараз працюємо над цим напрямком", – розповів Ніколаюк.

Овочі і трави від ТОВ "Органік Експерт"

Підприємство на Київщині вирощує ревінь, огірки, картоплю, спаржеву квасолю, цукрову кукурудзу, патисони, цукіні, кабачки, гарбузи, зелень та лікарські трави під торговою маркою "Осьо – органічні продукти".

Всю продукцію збувають в Україні. Наступного року планують експортувати суперфуд ревінь.

"Пройти сертифікацію складно, але складніше відповідати стандарту та дотримуватись вимог. Вартість сертифікації від 25 тис гривень щорічно, залежно від обсягів та виду діяльності", – розповіла керуюча партнерка компанії Юлія Ворощук.

Щодо цін, то інколи продукція дорожча на 70%, іноді на 10%. А буває, вона коштує, як і товари традиційного сільського господарства. Все залежить від стану ринку.

"Найдорожче – це праця людей, потім вже йде насіння, саджанці, компости та технічні знаряддя. Все, що вирощуємо, продаємо. Але рентабельність залежить від ринку. Вигідніше продукт переробити і продавати з доданою вартістю.

Якщо працювати як сировинний придаток, то це ненадовго і потребуватиме постійних інвестицій. Ми заморозили ревінь цього року, і почали робити власні крафтові джеми, соуси та консервацію. Поки що, як пілотний проект. Наступного року плануємо розширити заморозку та удосконалювати смаколоки", – поділилися Ворощук.

Які органічні продукти перспективні для експорту

Консультантка з міжнародної торгівлі органічною продукцією, голова правління ГС "Український органічний кластер" Марія Махновець розповіла про пріоритетні напрями органічного виробництва.

Вона відмітила перспективи в плодоовочевому секторі. Деякі компанії вже експортують свіжий, заморожений продукт та концентрати.

"Не можу сказати, що бачу велику перспективу для готових органічних харчових продуктів без підтримки держави. На жаль, ми дуже довго обговорюємо експорт таких продуктів, але не експортуємо.

Поки втрачаємо час, у світі кількість конкурентів постійно зростає. Тим більше, що зараз, під час пандемії COVID-19, спостерігається тенденція до стимулювання країнами споживання локально вироблених продуктів, руйнування звичних ланцюгів постачання та зменшення витрат на логістику", – пояснила вона.

Цікаві для українського експорту країни: ЄС, США, Канада, країни Скандинавії, Китай, В’єтнам, Індія, Японія, Південна Корея, Китай, країни Близького Сходу, Ізраїль, Австралія та Нова Зеландія.

Втім, є сектори органік, які в Україні ще не почали освоювати. Це інгредієнти для вироблення харчових продуктів, косметики, харчові добавки, органічний текстиль тощо.

"Ці напрямки потребують більшої уваги та дослідження. І не варто забувати, що по цих категоріях треба вміти працювати глобально. Це не тільки експорт та запровадження інновацій, а ще й імпорт для подальшої переробки й виробництва. Аби розпочинати такі органічні стартапи, в Україні має бути сприятливий бізнес-клімат для інвестицій", – додала Махновець.

2 грудня президент підписав зміни до закону про державну підтримку сільського господарства (законопроєкт №3295), які, серед іншого, передбачають підтримку органічних виробників. Механізм – через бюджетні субсидії. Повертати планують до 30% вартості витрат на сертифікацію. Стільки ж відсотків витрат – на придбання дозволених засобів захисту рослин, добрив, насіння та кормів.

В Європі рух у бік споживання органічних продуктів підкріплений Європейською зеленою угодою через стратегічні сільгосппрограми "Від ферми до виделки" та "Біорізноманіття".

Чи справді органік корисний: думка дієтолога

"Є дослідження, яке доводить: багато людей думають, що органік корисніший, смачніший, безпечніший. Втім вивчення самих продуктів показало, що суттєвої різниці немає", – пояснила лікарка Клініки дієтології Самойленко Діана Довганюк і навела факти з досліджень.

— Антиоксиданти та цинк, вітамін С і залізо. Одні дослідження доводять, що рівень антиоксидантів у таких продуктах на 70% вищий, ніж у традиційних. Інші показали менші результати.

"Причина в тому, що при вирощуванні органічних продуктів не застосовують пестициди. Тому органічні рослини продукують більше власних захисних сполук, які називають антиоксидантами", – пояснює дієтологиня.

— Нітрати. Дослідження показало, що їх на 30% менше, ніж в традиційних аналогах. — Омега-3 жирні кислоти, залізо та вітамін D в молочних продуктах. Більший вміст цих елементів пояснюють вільним вигулом тварин та якістю кормів. Однак, органічне молоко може містити менше селену і йоду. А ці два мінерали важливі для щитовидної залози. — Вміст кадмію на 48% нижчий, ніж в неорганічних продуктах. Однак, за словами дієтологині, кадмій в неорганіці нижче від межі безпеки. — Бактерії. М’ясо, яке вирощують традиційно, може містити більше стійких до антибіотиків бактерій. Проте ризик бактеріального зараження при вживанні органічних продуктів такий же, як і при неорганік.

"Декілька досліджень доводять, що органічні продукти дійсно містять більше поживних речовин. Проте огляд 233 досліджень показав: немає переконливих доказів, що органічні продукти більш поживні, ніж звичайні.

Тому наразі достатніх доказів, щоб рекомендувати органік замість традиційних продуктів та стверджувати, що органічні продукти корисніші, ніж звичайні, – немає", – підсумувала вона.

Довганюк зазначає, що на якість досліджень впливають багато факторів, які неможливо передбачити, наприклад, якість ґрунту, умови зберігання і навіть генетика тварин.

Наталія Найдюк, журналістка