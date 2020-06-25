Рынок украинского фриланса во время карантина поднялся до рекордных показателей — исследование

Во время карантина рынок украинского фриланса сначала сбавил обороты, но потом поднялся до рекордных показателей.

Об этом свидетельствуют результаты исследования украинского фриланс платформы Freelancehunt.

"Общая картина на украинском рынке фриланса этой весной была изменчивой. В марте и апреле показатели больше всего "просели". Совокупный бюджет всех проектов на платформе Freelancehunt в эти два месяца составил по 28 млн гривен, что сопоставимо с послепраздничным январем.

Впрочем, уже май стабилизировал ситуацию и показал уверенный рост, прибавив за месяц 5 млн в бюджеты", - говорится в сообщении.

"Сравнив количество заказов по месяцам, можно увидеть, что их объем уменьшился незначительно. В марте количество проектов сократилось на 10%, но уже апрель вернул все на свои места.

Май не только продемонстрировал рост во всех отношениях, но и позволил зафиксировать абсолютный рекорд. Если в среднем на сервисе за неделю публикуется 3600-3800 проектов, то в мае этот показатель вырос до 4200-4300 заказов", - добавили в компании.

При этом, динамичный прирост наблюдался также со стороны самих фрилансеров. Пик активности пришелся на первые недели карантина. Так, с 16 по 22 марта на сервисе был отмечен скачок новых регистраций. По отношению к аналогичному периоду в феврале прирост составил 43,8%.

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Экономическая правда