Експорт IT-послуг приніс Україні майже 17 мільярдів податків — асоціація
Середа, 26 лютого 2020, 11:40
За підсумками 2019 року до державного бюджету надійшло 16,7 млрд гривень податків і зборів від IT-експорту.
Про це повідомляє IT Ukraine Association з посиланням на платіжний баланс НБУ.
Зазначається, що у порівнянні з 2018 роком експорт комп'ютерних послуг виріс на 30,2% і, за даними асоціації, склав 4,17 млрд доларів.
Підкреслюється, що обсяг сплачених до бюджету податків збільшився на 28% - із направлених дл бюджету 16,7 млрд грн на ЄСв припадає 4,1 млрд грн.
Серед основних факторів зростання українського IT-експорту в асоціації назвали високий попит глобального ринку і збереження контрактної моделі при взаємодії компаній і фахівців.
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