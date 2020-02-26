Експорт IT-послуг приніс Україні майже 17 мільярдів податків — асоціація

За підсумками 2019 року до державного бюджету надійшло 16,7 млрд гривень податків і зборів від IT-експорту.

Про це повідомляє IT Ukraine Association з посиланням на платіжний баланс НБУ.

Зазначається, що у порівнянні з 2018 роком експорт комп'ютерних послуг виріс на 30,2% і, за даними асоціації, склав 4,17 млрд доларів.

Підкреслюється, що обсяг сплачених до бюджету податків збільшився на 28% - із направлених дл бюджету 16,7 млрд грн на ЄСв припадає 4,1 млрд грн.

Серед основних факторів зростання українського IT-експорту в асоціації назвали високий попит глобального ринку і збереження контрактної моделі при взаємодії компаній і фахівців.