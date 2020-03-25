Стандартные механизмы не помогут: экономический ответ коронавирусу

Как минимизировать потери от "коронавирусной рецессии" и какие незамедлительные меры стоит предпринять.

Диагноз

Главная задача ближайшего времени, без всяких сомнений, это борьба за жизнь и здоровье людей.

Тем не менее, правительству также необходимо срочно подготовить краткосрочный и среднесрочный планы действий по выходу из кризиса.

Как мы уже знаем, высокая скорость распространения коронавируса представляет собой реальную угрозу для жизни большого количества людей, в первую очередь старшего поколения.

При этом пандемия, помимо самого страшного – человеческих жертв, приводит и к ощутимому макроэкономическому спаду. Даже без каких-либо экономических ответных действий.

Но важно понимать, что наступающая экономическая рецессия вызвана прежде всего крайне необходимыми мерами по защите здоровья людей – весь цивилизованный мир, следуя настоятельным рекомендациям вирусологов и эпидемиологов, вынужден сворачивать повседневную активность.

Карантин, жесткие транспортные ограничения, переход на удалённую работу и другие меры тормозят распространение болезни и помогают избежать перегрузки больниц, тем самым сохраняя человеческие жизни. Но эти же меры, естественно, и существенно усугубляют рецессию.

Как и в медицине, стране нужно заниматься не любительским самолечением, а точно понять генезис экономических вызовов и сформулировать оптимальную антикризисную политику государства, опираясь на передовые и вполне практические рецепты экономической науки.

Переходя к диагнозу, мы видим, что экономические турбуленции провоцируются как со стороны предложения – люди физически не могут работать, так и со стороны спроса – за исключением электронной коммерции, потребление становится практически невозможным.

Тем не менее, ущерб, наносимый экономике в силу жесткой политики сдерживания, не обязан быть долгосрочным, и, что особо важно, в руках у правительства остаются возможности минимизировать потери, не только не отклоняясь, а напротив – усиливая выбранный ранее либеральный курс реформирования страны.

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Программа лечения

Конкретный перечень мер по спасению экономики должен отделять краткосрочные от среднесрочных приоритетов.

Начнем с краткосрочных.

Прямая помощь людям

Как гласят основополагающие принципы экономической науки, всегда лучше поддерживать людей напрямую, нежели косвенно. Уже сейчас под предлогом антикризисных действий наблюдаются попытки пролоббировать госпомощь различным олигархическим структурам.

Подобные попытки неизбежны даже в развитых странах – стоит лишь взглянуть на развернувшиеся в США дискуссии между демократами и республиканцами в отношении поддержки авиакомпаний, собственников которых при явно ограниченных ресурсах на медицинские расходы спасать совсем необязательно, так как можно обеспечить операционное выживание этих компаний в момент процедуры их банкротства.

Конечно, главный приоритет – это помочь людям пережить трудный период остановки деловой активности. Уволенные работники должны быть в состоянии и дальше расплачиваться по своим счетам, справляться с арендой, да и просто располагать достаточными средствами для выживания.

Прямая помощь домохозяйствам устранит как искушение, так и необходимость спасения банков и других крупных олигархических структур.

Учитывая специфику постсоветской Украины, следует временно освободить людей от платежей по ЖКХ, отсрочить выплаты по кредитам и аренде на четыре месяца с возможностью продления сроков до окончательной отмены карантина и возобновления деловой активности в стране.

Без этой поддержки даже неясно, можно ли в принципе соблюдать карантин и следовать рекомендациям по самоизоляции.

2. Помощь компаниям

В отличие от кризиса 2008 года, нынешний "коронавирусный кризис" случился не из-за потрясений в банковском секторе.

Он бьет напрямую по корпоративной структуре экономики – из-за физической невозможности для людей потреблять и покупать в прежних объемах компании испытывают беспрецедентное сокращение своих денежных потоков (cash flow).

В наибольшей степени под ударом оказалась сфера услуг, сильно зависящая от практически сведённых к минимуму платежей потребителей, произведённых за пределами онлайна.

Иными словами, ситуация заметно отличается от стандартной рецессии, так как падение корпоративных доходов в этом сегменте может в кратчайшие сроки достигнуть даже 100%.

Эти трудности возникли не в результате плохого управления или структурных изменений в экономике: нет и никаких оснований считать сектор услуг нежизнеспособным в долгосрочной перспективе, речь идёт о своеобразной "паузе" до окончания эпидемии.

Крупные олигархические структуры могут пережить эту "паузу" за счет накопленных финансовых ресурсов, личного состояния своих акционеров, и, что немаловажно, доступа к иностранным финансовым рынкам, которые поддерживаются западными правительствами.

А вот малые и средние предприятия, те же рестораны или магазины, не имеют денежных буферов или доступа к финансовым рынкам.

Поэтому правительству следует максимально поддерживать кредитные линии, то есть создать механизм для предоставления фирмам автоматически продлеваемых, так называемых "вечнозелёных" кредитов.

Это необходимо малому и среднему бизнесу именно сейчас из-за дефицита ликвидности и оборотных средств. Предоставляя подобные возможности, экономика Украины сможет сохранить существующую производственную структуру до завершения эпидемии коронавируса.

Конкретно это означает:

Первое. Усиление стимулов для банков при создании "вечнозеленых" кредитов – например, НБУ мог бы предоставить дешевое (или даже беспроцентное) рефинансирование для продления существующих кредитов.

Второе. Штрафы для банков, отказывающихся дешево продлевать или списывать кредиты малым компаниям.

Как ни парадоксально это звучит, но такое поддержание кредитных линий категорически противоречит тому, что обычно советуют экономисты и о чем можно прочитать в университетском учебнике по макроэкономике.

В случае обычной рецессии центробанк понижает процентные ставки, тем самым стимулируя расходы и инвестиции.

В классическом контексте, "вечнозелёные" кредиты – проблема, так как они вытесняют кредитование под перспективные идеи или новые компании. Но в ситуации, подобной нынешней, не нужно, и невозможно из-за карантина, стимулировать инновации.

Краткосрочная экономическая политика должна быть направлена на стабилизацию нарушенных балансов и предотвращение коллапса всей существующей бизнес-экосистемы.

Теперь о среднесрочной перспективе.

3. Важные структурные реформы и восстановление роста реального ВВП.

К сожалению, еще до наступления коронавирусной рецессии Украина зашла в тупик по ряду жизненно необходимых структурных реформ, прежде всего, это реформа рынка труда и налоговая реформа.

Но значимость этих приоритетов лишь возрастает с появлением новых вызовов. В сложившейся ситуации уже все могут/должны понять, почему рынок труда должен быть устроен гораздо более гибко, нежели то его состояние, в каковом он пребывал все предыдущие годы в Украине.

Рынок труда. Чтобы компании и предприятия хоть как-то могли продолжать работать, не нарушая существующие законодательные нормы, необходимо снять ограничения на занятость по выходным или даже ночью.

Очевидно, что нужно рассмотреть и требования рынка, касающиеся оплаты сверхурочных часов, давая возможность компаниям находить гибкие формы оплаты труда своих сотрудников, нежели вынужденно их увольнять в момент кризиса.

Если коротко – для того, чтобы как можно быстрее наверстать потерянное в силу коронавирусного спада, украинцам в посткризисный период нужно позволить работать чуть ли не круглосуточно.

Как минимум, необходимо создать предприятиям условия для гибкого, но при этом честного и прозрачного, а не теневого найма работников.

Классический пример соблюдения этих принципов – это американский рынок труда, который не только делает экономику США максимально устойчивой к шокам, но и обеспечивает высокие темпы посткризисного восстановления.

Налоговая реформа и фискальный стимул для выхода из рецессии. Уже скоро, после самой острой фазы эпидемии, встанет вопрос о новой госпрограмме для ускорения роста ВВП.

Если, как все чаще пишет пресса, МВФ действительно готов увеличить масштаб своей поддержки для Украины с $5,5 до $10 млрд, то государство сможет уверенно использовать фискальные инструменты для быстрого выхода из кризиса. Несмотря на временное повышение уровня госдолга, что сейчас представляется второстепенной проблемой.

Чтобы фискальная программа не только обеспечивала резкий выход из кризиса, но и максимально укрепляла производственный потенциал страны в перспективе, будет значительно более эффективно положиться на фундаментальную налоговую разгрузку, нежели на расширение госзатрат, помимо необходимых расходов на медицину в условиях кризиса.

Мультипликатор от госрасходов незначителен – как ни странно, но увеличение госрасходов зачастую подталкивает домохозяйства сокращать, а не увеличивать потребление. Это происходит в силу ожидания более высоких налогов и необходимости выплаты долгов в будущем.

К тому же, эффективность госрасходов в Украине гораздо ниже, нежели в развитых странах, так как коррупционная составляющая в госсекторе по-прежнему велика, и существенная часть выделенных средств может попросту "исчезнуть".

Самая разумная форма стимула – это снижение налогов при радикальном упрощение общей налоговой системы.

Согласно исследованиям, мультипликатор от налоговых понижений гораздо выше, чем при госрасходах, а снижение самых искажающих налогов для производства, таких как ЕСВ и налог на прибыль, поможет побороть столь высокую безработицу и одновременно вывести экономическую активность из тени.

Более того, устранение ЕСВ как такового, могло бы сильно помочь с детенезацией – ведь большая часть украинских компаний по-прежнему предпочитает выплачивать своим сотрудникам зарплаты в конвертах, обходя тем самым именно этот налог.

Наконец, большую налоговую реформу следует проводить одновременно с упрощением всей системы администрирования, инвестируя в цифровые и электронные услуги.

4. Денежная политика и финансовая стабильность

Как уже было сказано, генезис "коронавирусного кризиса" отличается от предыдущих потрясений. Стандартные меры, применяемые центральными банками в момент замедления роста экономики, не работают именно потому, что они являются лекарством от совсем другой "экономической болезни".

Снижение учетных ставок не окажет влияния на экономику, поскольку индикаторы потребления и инвестиций в данной ситуации просто не отреагируют на эту меру.

На этом фоне странно звучат высказывания некоторых политиков, "советующих" НБУ как можно скорее снизить учетную ставку, но при этом "защищающих" независимость Нацбанка.

Главное, что Нацбанк может сейчас сделать, это: 1) помочь с предоставлением кредитных линий для среднего и малого бизнеса; 2) обеспечить финансовую стабильность, как и ликвидность всей банковской системы.

Стандартные механизмы денежной политики не будут эффективны.

Украине необходимы смелые и максимально грамотные политические инициативы для сдерживания надвигающейся "коронавирусной рецессии".

Абсолютный приоритет – это жизнь и благополучие людей. Затем следуют незамедлительные меры по предотвращению "экономического заражения" и давно назревшие структурные реформы. Сейчас, как никогда, это важно для сохранения государства.

Александр Роднянский, профессор Кембриджского университета, Великобритания, доктор экономических наук, Принстонский университет США