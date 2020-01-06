Лучшие украинские вина: что выбирают сомелье

Українська винна галузь пережила величезний занепад після 80-х років минулого століття.

Проте за останні роки в Україні з'явилось чимало виноробів, наполегливих і одержимих, закоханих у свій край, завдяки яким галузь починає виходити з тіні і заявляє про себе все голосніше.

Це стало можливим в тому числі завдяки появі нового прошарку крафтових виноробів.

Разом з тим про українських виноробів мало що відомо у власній країні. Широкому загалу їхні досягнення невідомі. Коли споживач приходить купувати українське вино в магазині або замовляє келих вина в ресторані, то частіше віддає перевагу світовим виробникам.

Утім ми бачимо, що деякі українські винороби мало чим поступаються своїм європейським колегам. Так, їх зовсім небагато, в тисячі разів менше порівняно з тією ж Францією, наприклад, але з кожним роком стає все більше

Що каже статистика? Вино в Україні офіційно виробляють близько 75 компаній. Загальні площі виноградників сьогодні — 40,7 тис. га, з них ті, що використовуються для виробництва вина — 25,6 тис. га.

На щорічному виноробному форумі, одним з організаторів якого є "Українська правда", був представлений "Винний Гід України 2019". У видання увійшло 48 виноробних господарств та 183 позиції кращих українських вин.

Усі вина були оцінені за міжнародною 100-бальною шкалою у форматі "сліпої" дегустації. Для цього було залучено найкращих фахівців Асоціації сомельє України. ЕП попросила представників "гиду" надати список 20 червоних та білих сухих вин, які отримали найвищі бали сомельє.

Насправді, цей список значно ширший і кожне з вин, яке потрапило у видання, заслуговує на окрему увагу. З повним списком можна ознайомитись трохи нижче.

Українські червоні вина

Артанiя червоне

Сухе, червоне Виробник: Beykush winery Рік врожаю: 2015 Сорти винограду: Сапераві, Мерло, Каберне Совіньйон, Піно Нуар. Ферментація та витримка у нейтральна ємностях, рік витримки в бочці. Вино глибокого пурпурного кольору. Виражений аромат чорної смородини, ожини, стиглої вишні, у поєднанні з ароматом шкіри та тютюну. Тіло середнє. Смак насичений та соковитий. Рекомендації: м'ясні страви, м'ясо на грилі, м'ясні делікатеси, сир твердий. Оцінка гіду: 88 балів

Merlot Reserve

Сухе, червоне Виробник: Шабо Рік врожаю: 2017 Сорт винограду: Мерло. Ферментація у нейтральних ємностях. Витримка у барріках 6 місяців. Додаткова витримка у пляшках Вино рубінового кольору. Виражений аромат в’яленої вишні з малиною, відчуваються ноти кориці, солодки, тютюну. Тіло середнє. Фруктовий освіжаючий смак. Рекомендації: М'ясо на грилі, м’ясні страви, м’ясні делікатеси. Оцінка гіду: 88 балів

Артанiя резерв

Сухе, червоне Виробник: Beykush winery Рік врожаю: 2013 Сорти винограду: Каберне Совіньйон, Сапераві. Ферментація у нейтральній ємності. Витримка у американській бочці 2 роки. Вино гранатового кольру. Виражений аромат пряних ягід із чорносливом та спеціями гармонійно поєднуєтсья з ароматами фермерського подвіря ,шкіри та тютюну. Тіло повне. Добре збалансований смак із оксамитними танінами. Рекомендації: М'ясо на грилі, м’ясні страви, сир твердий, м’ясні делікатеси. Оцінка гіду: 88 балів

Saperavi Reserve

Сухе, червоне Виробник: Inkerman Рік врожаю: 2014 Сорт винограду: Сапераві. Ферментація в нейтральних ємностях. Витримка у бочці. 18 місяців зі славонського дуба, без випалу, об’ємом у 350 та 500 л. Додаткова витримка у пляшках 12 місяців. Глибокий рубіновий колір. Середній ягідний аромат вишні, малини зі сливою. Аромат гармонійно доповнює солодка та чорний перець. Смак ягідний збалансований з гірчинкою у післясмаку. Рекомендації: Дичина, м’ясні делікатеси, м’ясні страви. Оцінка гіду: 87 балів

Оксамит України Марочне

Сухе, червоне Виробник: Виноробне господарство Князя Трубецького Рік врожаю: 2015 Сорт винограду: Каберне-Совіньйон. Ферментація у нейтральних ємностях, витримка у барріках не менше двох років. Під час витримки проводяться дві відкриті та дві закриті переливки. Вино рубінового кольору. Середній аромат в’ялених ягід, джему, тютюну, шкіри та ванілі. Середнє тіло. Соковитий ягідний смак. Рекомендації: М'ясо на грилі, м’ясні страви, сир твердий, м’ясні делікатеси. Оцінка гіду: 86 балів

Cabernet Sauvignon Reserve

Сухе, червоне Виробник: Inkerman Рік врожаю: 2014 Сорт винограду: Каберне-Совіньйон. Витримка у бочці зі славонського дубу, без випалу, об’ємом у 350 та 500 л 18 місяців. Додаткова витримка у пляшках 12 місяців Вино гранатового кольору. Аромат середній ягідний. В ароматі вишня, чорнослив, тютюн, шкіра та спеції. Середнє тіло. Добре збалансований смак. Рекомендації: М’ясні страви, дичина, м’ясні делікатеси. Оцінка гіду: 86 балів

Каберне

Сухе, червоне Виробник: Виноробня "VINARIA Рік врожаю: 2014 Сорти винограду: Каберне Совіньйон. Ферментація у нейтральних ємностях. Витримка у бочці з молдавського дуба (другий розлив) 8 місяців. Вино глибокого рубінового кольору. Виражений аромат ягід чорної смородини, стиглої вишні, горіхів, кориці, тютюну. Збалансований смак із ягідним фінішом. Рекомендації: М’ясні страви, м’ясні делікатеси, м'ясо на грилі. Оцінка гіду: 86 балів

Cabernet Villa Tinta

Сухе, червоне Виробник: Винхол Оксамитне Рік врожаю: 2017 Сорт винограду: Каберне Совіньйон. Ферментація у нейтральних ємностях. Витримка у бочці 3 місяці. Вино інтенсивно гранатового кольору. Аромат середній, в якому відчуваєтеся вишня, слива, тютюн, шкіра та шоколад. Тіло середнє. Смак округлий та збалансований. Рекомендації: М’ясні делікатеси, м’ясні страви, сир твердий. Оцінка гіду: 86 балів

Українські білі вина

Бейкуш Шардоне

Сухе, біле Виробник: Beykush winery Рік врожаю: 2017 Сорт винограду: Шардоне. Ферментація у нейтральних ємностях. Витримка у бочках із американського та французького дуба 12 місяців, з подальшим асамбляжем із двох бочок для підкреслення смаку та гармонійності аромату. Вино золотистого кольору. Добре виражений аромат вершків, горіхів у поєднані з тонами медових фруктів, абрикоса, ананаса і тостами. Тіло середнє. Смак комплексний із хлібним нюансом. Рекомендації: Риба, морепродукти, устриці, біле м'ясо. Оцінка гіду: 90 балів

Chardonnay Villa Tinta

Сухе, біле Виробник: Винхол Оксамитне Рік врожаю: 2017 Сорт винограду: Шардоне. Ферментація у нейтральних ємностях. Витримка в бочці 3 місяці. Вино лимонного кольору. Виражений фруктовий аромат яблук, манго, лічі з ванільною випічкою. Тіло середнє. Смак збалансований із хлібним нюансом. Рекомендації: Морепродукти, риба, риба на грилі, устриці. Оціна гіду: 89 балів

Chardonnay Reserve

Сухе, біле Виробник: Вина Гулієвих Рік врожаю: 2016 Сорт винограду: Шардоне. Ферментація у нейтральних ємностях. Витримка у бочці від 6 місяців. Вино золотистого кольору. Виражений аромат вершкового масла, та горіхів у поєднанні із фруктовим ароматом яблука, абрикоса та банана. Тіло середнє. Смак комплексний із хлібним нюансом. Рекомендації: Морепродукти, риба, устриці, біле м'ясо. Оцінка гіду: 88 балів

Chardonnay Reserve Шабо

Сухе, біле Виробник: Шабо Рік врожаю: 2016 Сорт винограду: Шардоне Ферментація у нейтральних ємностях. Витримка у барріках 6 місяців. Додаткова витримка у пляшках. Вино лимонного кольору. Виражений цитрусовий аромат поєднується з білими квітами, ваніллю та вершковим маслом. Тіло середнє. Насичений цитрусовий смак. Рекомендації: М'ясо на грилі, м’ясні страви, сир твердий Оцінка гіду: 87 балів

Йоханітер

Сухе, біле Виробник: Сімейна виноробня Father`s wine Рік врожаю: 2018 Сорт винограду: Йоханітер. Ферментація та витримка у нейтральних ємностях. Вино лимонного кольору. Добре виражений аромат зелених яблук, груші дюшес та персику у поєднанні з білими квітами у меді. Легке тіло. Смак хрусткий та округлий. Рекомендації: Морепродукти, риба, овочі. Оцінка гіду: 87 балів

Перлина

Сухе, біле Виробник: виноробня "V.Petrov" Рік врожаю: 2017 Сорт винограду: Купаж 12 білих сортів винограду. Мацерація у нейтральних ємностях 2-8 днів зі зрошенням поверхні шапки. Витримка на тонкому осаді у нейтральних ємностях. Вино золотистого кольору. Виражений аромат в’ялених фруктів дині з жовтими квітами, медом та карамеллю. Середнє тіло. Смак з медовим нюансом. Рекомендації: Риба на грилі, риба, фрукти. Оцінка гіду: 87 балів

Шардоне

Сухе, біле Виробник: виноробня "V.Petrov" Рік врожаю: 2017 Сорт винограду: Шардоне. Мацерація у нейтральних ємностях 2-8 днів зі зрошенням поверхні шапки. Витримка на тонкому осаді у нейтральних ємностях. Вино бурштинового кольору. Виражений аромат, у якому домінує груша дюшес із сухофруктами в поєднанні з інжиром та шипшиною у меді. Тіло середнє. Смак із нюансами тропічних фруктів. Рекомендації: Морепродукти, риба, фрукти, риба на грилі. Оцінка гіду: 87 балів

Fantasy Timorasso

Сухе, біле Виробник: Beykush winery Рік врожаю: 2017 Сорт винограду: Тіморассо. Ферментація у нейтральних ємностях. Витримка у бочці з французького дуба не менше ніж 12 місяців. Вино блідо-лимонного кольору. Виражений аромат стиглих фруктів, ванілі, диня з відтінком білого перцю. Тіло середнє. Смак добре збалансований з приємною свіжістю. Рекомендації: Риба, морепродукти, риба на грилі. Оцінка гіду: 87 балів

Telti-Kuruk Reserve

Сухе біле Виробник: Шабо Рік врожаю: 2017 Сорт винограду: Тельті-Курук. Ферментація у нейтральних ємностях. Витримка у нейтральних ємностях 70%, витримка у французьких барріках 30%. Додаткова витримка у пляшках Вино лимонного кольору. Аромат середній трав’янистий з мінералами та цитрусами, листям смородини, добре виражені квіти акації. Тіло легке. Гармонійний, легкий та освіжаючий смак. Рекомендації: Овочі, риба, морепродукти, устриці. Оцінка гіду: 87 балів

Що ще сподобалось редакції

Рислінг

Сухе, біле Виробник: Сімейна виноробня Колоніст Рік врожаю: 2018 Сорт винограду: Рислінг. Ферменація та витримка у нейтральних ємностях. Вино блідо-лимонного кольору. Середній квітковиий аромат із печеними фруктами, медом та лимоном. Тіло середнє. Смак легкий із присмаком жовтого яблука. Рекомендації: М'ясо на грилі, твердий сир, м'ясні страви, м'ясні делікатеси. Оцінка гіду: 86 балів

Souvignier Gris

Сухе, біле Виробник: Виноробня Edem Resort winery Рік врожаю: 2018 Сорт винограду: Совіньєр Грі Ферментація та витримка у нейтральних ємностях. Вино лимонно-золотистого кольору. Виражений аромат тропічних фруктів з лаймом, грушею дюшес, персиокм та медом. Тіло легке. У смаку виражені мінерали. Рекомендації: Біле м'ясо, риба, морепродукти, м'який сир Оцінка гіду: 86 балів

Піно Нуар Витримане

Сухе, червоне Виробник: Виноробне господарство Князя Трубецького Рік врожаю: 2015 Сорт винограду: Піно Нуар. Ферментація у нейтральних ємностях. Витримка у барріках 12 місяців. Додаткова витримка у пляшках. Вино рубіново-помаранчевого кольору. Аромат середній: вишня, малина, чорнослив, спеції та ваниль. Смак ягідний із легкими танінами. Рекомендаціїї: М'ясні делікатеси, біле м'ясо, м'ясо на грилі, тверді сири Оцінка гіду: 84 бали

Висока гама

Сухе, червоне Виробник: Сімейна виноробня Колоніст Рік врожаю: 2016 Сорт винограду: Каберне-Совіньйон, Мерло. Ферменація у нейтральних ємностях. Тривала мацерація та бродіння цільними ягодами в дубових ємностях. Витримка у нових французьких барріках із унікальним керамічним випалом 14 місяців. Вино гранатового кольору. Виражений аромат, у якому домінують пряні ягоди з чорносливом, перцем, тютюном та фермерським подвір'ям. Тіло середнє. Смак насичений з терпкістю та ягідним присмаком. Рекомендації: М'ясо на грилі, м'ясні страви, твердий сир. Оцінка гіду: 84 бали

Троянда Карпат