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Google ускорила закрытие своей соцсети из-за сбоя в системе приватности

Вторник, 11 декабря 2018, 10:00

Компания Google решила прекратить существование своей социальной сети Google+ уже в апреле - на четыре месяца раньше, чем планировалось.

Об этом в понедельник заявили в компании, передает Reuters.

Причиной соответствующего решения стала уже вторая ошибка в системе конфиденциальности, которая открыла доступ к данным 52,5 млн аккаунтов, таких как имена, электронная почта, пол и возраст.

При этом, по утверждению компании, пока никаких свидетельств того, что кто-то успел воспользоваться этим доступом, нет.

Напомним, 8 октября компания Google сообщила о решении закрыть соцсеть Google+ для индивидуальных пользователей.

Уже тогда в Google признали, что обнаружили утечку данных пользователей. Она могла потенциально затронуть около полумиллиона пользователей соцсети.

С мая 2015 года по март 2018 года скрытые данные пользователей могли видеть другие приложения, к которым те подключались через Google+.

Украинская правда

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