Не SpaceX единой. 6 частных “космических” компаний, о которых стоит знать

На аэрокосмическом рынке есть и другие частные компании, достойные внимания, в том числе и с украинским следом.

Детище Илона Маска — самый значимый игрок на аэрокосмическом рынке. Но наряду с ним созданием спутников, исследованием космоса или запуском грузов занимаются и другие — стартапы, уже получившие инвестиции или только тестирующие продукт.

Автор выбрала шесть проектов из разных направлений. Они предлагают небанальные решения — от запуска слитков в космос до добычи полезных ископаемых на Луне.

Firefly Aerospace

В 2014 году в Остине (США) была основана ракетостроительная компания Firefly Space Systems. В 2017 году часть ее активов выкупил украинец Максим Поляков, инвестировав 75 млн долл. Стартап перезапустили как Firefly Aerospace.

Проект поддерживает идею New Space — "Нового космоса", цель которой — расширить доступ к космосу. В ноябре 2018 года агентство NASA назвало Firefly среди девяти компаний, с которыми будет сотрудничать в рамках отправки спусковых аппаратов по программе освоения Луны.

В Днепре более года работает R&D-центр компании, при этом она позиционируется как полностью американская. Как известно, в Украине частное ракетостроение запрещено законодательством .

Первый коммерческий запуск ракеты Alpha, спроектированной Firefly, запланирован на декабрь 2019 года. Он пройдет в Калифорнии на военной базе Ванденберг. Тестовые испытания двух ступеней ракеты состоялись весной 2019 года.

Space 1000

Закрытое комьюнити визионеров Space 1000 создал украинец Денис Руденко для предпринимателей, IT-специалистов и топ-менеджеров ведущих компаний.

Цель сообщества — сформировать культуру краудфандинга для строительства международной космической экспо-зоны на Карибских островах и популяризировать тему космоса в Украине.

Его члены — люди, которые интересуются космической индустрией и верят, что будущее — за глобальностью.

Сообщество развивает украинское подразделение, которое является частью глобальной инициативы. В 2019 году планируется привлечь первую тысячу участников, каждый из которых получит монету, эмитированную Министерством финансов острова Самоа — Space Coin.

В 2020 году комьюнити примет еще тысячу визионеров. Монеты участников запустят в космос, а затем вернут обратно.

Комьюнити создано на основе компании Decron Club. Она специализируется на запуске в космос коллекционных монет и драгоценных металлов. Проект ориентирован на западный рынок. В 2018 году стартап привлек 400 тыс долл от семи инвесторов, в том числе из США.

На вырученные средства команда SPACE 1OOO будет строить причудливые здания space1000.net

Spacebit

Британский проект Spacebit в 2017 году основал выходец из Украины Павел Танасюк.

В 2018 году Spacebit вместе с Lockheed Martin организовал встречу международной негосударственной инициативы Moon Village Association в Лос-Анджелесе.

В 2020 году стартап планирует запустить малогабаритный луноход — договор на полет уже подписан. Цель миссии — исследование лунной поверхности, пещер и поиск полезных ископаемых. Кроме того, по инсайдерским данным, высока вероятность сотрудничества Spacebit со SpaceX.

Компания хочет демократизировать доступ к космосу с помощью токенизации коммерческих космических миссий. Их децентрализация позволит желающим участвовать в космических программах.

В 2018 году Spacebit учредил призовой фонд для стартапов в области освоения Луны. Spacebit также поддержал бизнес-инкубатор Европейского космического агентства в Нидерландах. Стартап привлек инвестиции, объем которых не разглашает. В планах — продвижение на западном рынке.

Видение лунной экосистемы Spacebit medium.com

SpaceVR

Стартап делает космос открытым для всех, позволяя исследовать галактические просторы в виртуальной реальности. Компания заявляет о сотрудничестве с эдвайзерами, среди которых — астронавты и ученые NASA.

Проект стартовал на Kickstarter в 2015 году. Изначальной целью SpaceVR был запуск на МКС камеры Overview One, способной снимать видео в формате 360 градусов (такой формат используют для VR-решений).

Компания разработала первый в мире наноспутник-VR-камеру Overview.

В 2018 году SpaceVR объявил, что первая демонстрация VR-снимков из космоса состоится на фестивале Burning Man в рамках инсталляции "Древо жизни". Однако информации о том, что проект был реализован, нет.

Зато SpaceVR предлагает на своем сайте space floating — VR-опыт в капсуле для флоатинга, ощущения в которой приближены к состоянию невесомости. За 199 долл клиент может отправиться в виртуальное путешествие по околоземной орбите.

Moon Express

Калифорнийская компания планирует добывать полезные ископаемые на Луне. Moon Express разрабатывает роботизированные системы, которые будет отправлять в лунные экспедиции.

Стартап был финалистом Google Lunar Xprize, победитель которого должен был исследовать Луну, но конкурс отменили. Первая исследовательская миссия Moon Express запланирована на июль 2020 года.

В 2018 году стартап объявил о привлечении 12,5 млн долл инвестиций. По данным Spacenews , один из инвесторов компании, фонд Minerva Capital Group, заявил, что их привлекла продуманная экономическая модель стартапа.

Компания хочет стать первым частным предприятием, которое проведет экспедицию на Луну. Разрешение от правительства США провести частную посадку Moon Express уже получила.

Боб Ричардс, генеральный директор Moon Express , считает, что собранные компанией средства позволят ему начать свою первую лунную миссию в июле 2020 года Фото Moon Express

Rocket Lab

Rocket Lab занимается ракетостроением и запуском спутников в космос. Компанию создал новозеландец Питер Бэк в 2006 году, а в 2010 году стартап заключил контракт с американским правительством.

Сейчас головный офис компании находится в США, но есть и новозеландское подразделение. Как сообщает Crunchbase , Rocket Lab привлекла 215 млн долл в четырех раундах.

Используя технологии 3D-печати, Rocket Lab создает одну ракету в месяц, но стремится сократить производственный цикл до недели. Запуски будут совершаться с такой же частотой.

В мае 2019 года компания провела шестой успешный запуск сверхлегкой ракеты-носителя Electron, выведя на орбиту три экспериментальных спутника.

Двухступенчатая ракета Electron создана специально для запусков микро- и наноспутников. Вес полезного груза на ней может составлять до 225 кг, если речь идет о запуске спутника на низкую околоземную орбиту.

Запуск Rocket Lab Electron Rocket Lab/Trevor Mahlmann.

Orbital Insight

Этот стартап, основанный в 2013 году, анализирует спутниковые изображения. По данным Crunchbase , Orbital Insights привлек 78,7 млн долл.

23 мая 2019 года проект объявил о запуске коммерческого продукта для геопространственной аналитики GO — интеллектуальной платформы, которая анализирует огромные объемы данных с 800 млн подключенных датчиков.

Использовать SaaS-платформу могут правительственные и неправительственные организации, банки и другие крупные компании для мониторинга данных в режиме, приближенном к реальному времени. По заявлениям создателей, это могут быть как данные о поставках нефти, так и информация о вырубке лесов или пешеходном трафике.

Контейнеровозы на якоре возле порта Сингапура. Снимок сделан спутником Dove 29 июля 2016 года planet.com

Развитие технологий способствует росту числа частных космических компаний. В ближайшие годы стартапы могут оттеснить некоторые правительственные инициативы по освоению и изучению космоса.