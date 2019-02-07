У ЄС закликали Раду схвалити закон про "спліт"

ЄС висловив підтримку законопроекту № 2413а, покликаного підвищити ефективність регулювання фінансових ринків і відповідальність його учасників.

Про це йдеться у повідомленні представництва ЄС на сторінці у Facebook.

"Стабільність фінансового сектору надзвичайно важлива для поширення економічних вигод для ширших кіл та залучення більшої частини населення в економіку країни.

Лише безпечні та надійні фінансові установи, які діють згідно з міжнародними стандартами та принципами справедливого бізнесу та здорової конкуренції, можуть підтримувати зростання корпоративного сектору та економіки в цілому, а також захищати права та інтереси інвесторів" - наголосили у представництві.

В ЄС зазначають, що українське законодавство, що регулює фінансовий ринок, повинно підлягати ретельному перегляду та наближенню до законодавства та стандартів Євросоюзу у відповідності до зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію між ЄС та Україною.

"Ухвалення проекту Закону № 2413а "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг" (закон "спліт") є першим інституційним кроком для досягнення цієї амбітної мети" - йдеться у повідомленні.

"Ми закликаємо Верховну Раду України ухвалити проект Закону № 2413а, спрямованого на забезпечення повернення довіри суспільства до небанківського фінансового ринку та його здорового розвитку. ЄС готовий і надалі підтримувати Україну на цьому шляху" - заявили у представництві.

Як повідомлялося, Верховна Рада 7 липня 2016 підтримала в першому читанні законопроект "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо консолідації функцій з державного регулювання ринків фінансових послуг" №2413-а.

Документом передбачається поділ, або "спліт", функцій Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері фінансових послуг. Зокрема, нагляд і регулювання ринку страхових, лізингових і факторингових компаній, кредитних спілок, бюро кредитних історій, ломбардів та інших фінансових компаній перейде до Нацбанку України, а Нацкомісія з цінних паперів та фондового ринку здійснюватиме регулювання недержавних фондів: пенсійних, фінансування будівництва, операцій з нерухомістю.

"Спліт" згадується і в чинній програмі розширеного фінансування МВФ.

Верховна Рада 22 листопада мала розглянути проект закону у другому читанні, але не дійшла до нього.

Європейська правда