Huawei дозволили тимчасово відновити роботу в США

Міністерство торгівлі США дозволило компанії Huawei Technologies Co Ltd підтримувати існуючі мережі і оновлювати програмне забезпечення протягом 90 днів.

Це випливає з повідомлення Бюро промисловості та безпеки Мінторгу, пише DW.

Міністерство торгівлі США видало китайськый компанії Huawei тимчасову ліцензію, яка дозволить їй підтримувати існуючі мережі і оновлювати програмне забезпечення.

Тимчасова ліцензія діє 90 днів, її отримала не тільки Huawei, але і 68 пов'язаних з нею компаній.

Нагадаємо:

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що забороняє американським компаніям використовувати іноземні телекомунікації, які можуть створювати ризик для країни.

Компанія Huawei Technologies Co Ltd була внесена список компаній, торгівля з якими забороняється.

Американська компанія Google Alphabet Inc частково призупинила співпрацю з Huawei. У зв'язку з цим Huawei не зможе використовувати сервіси та програми Google, в тому числі магазин додатків Google play і електронну пошту Gmail.

Крім Google співробітництво з Huawei призупинили ще чотири компанії - це виробники чіпів Intel Corp., Qualcomm Inc., Xilinx Inc. і Broadcom Inc.

Наприкінці квітня Центральне розвідувальне управління повідомило союзникам США про те, що китайська телекомунікаційна корпорація Huawei отримує фінансування від органів безпеки КНР.

За даними британського видання The Times, яке посилалося на власні джерела, Huawei отримує кошти від Народно-визвольної армії Китаю та від комісії з національної безпеки Комуністичної партії Китаю.

Отриману інформацію США передали своїм партнерам із розвідувального альянсу Five Eyes, до якого входять Велика Британія, Австралія, Канада, Нова Зеландія та США.

США, Канада, Австралія, Велика Британія та Японія наклали значні обмеження на Huawei і ZTE через побоювання, що використання продукції Huawei зробить їхні мережі вразливими для проникнення та шпигунства ззовні. Норвегія, Польща і Німеччина також розглядають подібні кроки.

Техніка Huawei нібито має "чорні двері", які дають китайським спецслужбам доступ до зашифрованих даних пристроїв, хоча Пекін це заперечує.

У Єврокомісії переконані, що китайські компанії виробляють чіпи, які можуть бути використані "для отримання секретів".

Українська правда