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IT–індустрія України забезпечила експорт на 4,5 мільярда доларів в 2018 році

Четвер, 31 січня 2019, 16:40
 

У 2018 році 184 тисячі українських програмістів забезпечили експорт IT-продукції на 4,5 мільярда доларів і за обсягом експорту індустрія посіла друге місце в країні.

Такі цифри озвучив СЕО інноваційного парку UNIT.City Максим Яковер під час презентації першого путівника українською IT-індустрією.

У 2017 році обсяг експорту становив 3,6 млрд дол або 3,4% ВВП країни.

Путівник створили співробітники інноваційного парку UNIT.City та інвестиційного фонду WNISEF.

"Нашою метою було створити продукт, який українці б брали з собою на міжнародні заходи і, разом з презентацією свого проекту, представляли країну та її досягнення за останні роки. Адже від іміджу країни також залежить успіх бізнесу", - каже СЕО UNIT.City.

 

Гайд містить понад сто сторінок і вісім великих розділів. А саме: топ-компанії (продуктові та сервісні), перспективні стартапи, активні фонди і великі інвестиційні угоди, акселератори, R&D-центри, міські кластери і коворкінг, освітні програми, державні ініціативи, спільноти і події.

За словами організаторів проекту, такі огляди має кожна велика ІТ-держава або місто. Серед кращих прикладів - Нідерланди, Ізраїль, Барселона і Берлін.

Згідно з даними путівника, 20% компаній - світових лідерів в сфері розробки програмного забезпечення для мобільних платформ - мають офіси в Україні.

У нашій країні працює 4 тисячі IT-компаній і понад 110 R&D центрів всесвітньо відомих міжнародних компаній.

Всеволод Некрасов, ЕП

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