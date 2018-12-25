Ціни на нафту опустилися до річного мінімуму
Вівторок, 25 грудня 2018, 10:00
Ціни на нафту на американських і світових фондових біржах продовжують знижуватися.
Про це повідомляє Bloomberg.
Brent торгується по 50,47 долара за барель, WTI - по 42,68 долара за барель.
Аналітики відзначають, що зниження вартості нафти безпосередньо пов'язане з падінням фондових індексів.
Нагадаємо, нафта Brent скоротила падіння на торгах в п'ятницю, 21 грудня, WTI перейшла до зростання, але завершує тиждень найістотнішим зниженням за 4 роки.
Економічна правда
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