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Ціни на нафту опустилися до річного мінімуму

Вівторок, 25 грудня 2018, 10:00
 

Ціни на нафту на американських і світових фондових біржах продовжують знижуватися.

Про це повідомляє Bloomberg.

Brent торгується по 50,47 долара за барель, WTI - по 42,68 долара за барель.

Аналітики відзначають, що зниження вартості нафти безпосередньо пов'язане з падінням фондових індексів.

Нагадаємо, нафта Brent скоротила падіння на торгах в п'ятницю, 21 грудня, WTI перейшла до зростання, але завершує тиждень найістотнішим зниженням за 4 роки.

Економічна правда

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