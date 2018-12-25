Ціни на нафту опустилися до річного мінімуму

Ціни на нафту на американських і світових фондових біржах продовжують знижуватися.

Про це повідомляє Bloomberg.

Brent торгується по 50,47 долара за барель, WTI - по 42,68 долара за барель.

Аналітики відзначають, що зниження вартості нафти безпосередньо пов'язане з падінням фондових індексів.

Нагадаємо, нафта Brent скоротила падіння на торгах в п'ятницю, 21 грудня, WTI перейшла до зростання, але завершує тиждень найістотнішим зниженням за 4 роки.

Економічна правда