От прибыльных удиток до "тризубов" General Electric. Лучшие фоторепортажи "ЭП"

"Краще один раз побачити, ніж сто разів почути". Десь тим же самим принципом керувалась і ЕП, запроваджуючи у 2018 нову для себе рубрику фоторепортажів з виробництв і підприємств.

Це себе виправдало на всі 100%. Фоторепортажі — найбільш популярна рубрика на ЕП минулого року.

Ми побували на слимакових фермах, попрацювали один день в McDonald's на різних посадах, погостювали у львівського виробника електробусів, побачили, як виглядає найбільший завод з виробництва меду, дізналися, чим живуть українські винороби і злітали через океан, щоб побачити як General Electric виробляє для України локомотиви.

Нижче ми зробили для вас підбірку найкращих репортажів 2018 року.

Сім'я львів'ян після невдалої вечері у грецькому ресторані вирішила вирощувати равликів. Багаторічне ходіння по муках дало плоди. Як вирощувати і заробляти на слимаках?

Чому тут картопля реально хрумтить, а кока-кола смачніша, ніж в магазині, скільки разів на день потрібно мити руки співробітникам, і що роблять з робітниками з обкусаними кутикулами чи опіками. Про це і не тільки — в репортажі ЕП з ресторану найпопулярнішої у світі мережі "швидкої" їжі. З місця по той бік каси насправді далеко не все видно...

Львівський концерні "Електрон": як працює завод, хто купує його продукцію, і чому львів'янам на п'яти наступають білоруси. Через цей матеріал ми навіть отримали листа від корпорації "Богдан". Ймовірно, ви здогадались, чому.

Група бізнесменів за 10 мільйонів євро збудувала підприємство, яке може виробляти 16 тисяч тонн меду на рік. Повірте, це чимало. Український продукт уже спробували у 15 країнах, серед яких — США, Канада, Данія, Італія, Німеччина. Далі буде...

Микола Халупенко — не просто фермер, він справжній фанат своєї справи. Переконайтеся самі і просто завітайте до нього, коли будете на Херсонщині. Він починав власну справу з хабара і кіл бюрократичного пекла, нині у нього 40-гектарний виноградник і своя виноробня, яка випускає 60 тис пляшок вина на рік.

Ні, це не підбірка для відомої мережі фаст-фудів. Справа, у тім, що кейс підприємства, яке вирощує салати для МакДональдз, теж вартий уваги. Власник "салатних полів" — іспанець Хосе Луїс. На 50 гектарах неподалік від Києва його компанія "Фіно верде" вирощує салати, які багато хто із нас куштував. Як салат вирощують і як він потрапляє в будь-яку точку країни свіжим, в нашому репортажі.

Влітку ми також побували на заводі GE Transportation в місті Ері у США, де виробляють локомотиви різних моделей для залізниць багатьох країн. 10 липня на заводі GE в американському місті Ері був представлений перший локомотив серії Evolution, виготовлений для "Укрзалізниці".

Виноробів багато не буває, але в Україні ця галузь ще тільки набирає оберти, тому всі успішні історії ми намагаємося показати і нашим читачам.

Минулого року встигла завітати до ще одного винороба — із Закарпаття. "Шато Чизай" — одна з небагатьох українських компаній, яка для виробництва вина використовує лише свій виноград, називає площу виноградників і позиціонує Закарпаття як край виноробів.

***

Матеріал написано за ініціативи редакції. Усі витрати на створення фоторепортажів в усіх без винятків випадках здійснюються лише за рахунок редакції. Якщо у вас є цікаві ідеї для фоторепортажів, які стосуються успішних підприємств та кейсів, надсилайте свої пропозиції на поштову скриньку "Економічної правди": econompravda@gmail.com