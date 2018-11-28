Валютная симфония Тумовса: что натворил задержанный в Латвии экс-владелец "Ситикоммерс банка"

В Латвии на запрос украинской полиции задержали влиятельного экс-владельца "Ситикоммерс банка" Рэйниса Тумовса. Его подозревают в хищении сотен миллионов гривень. Станет ли это дело показательным для других банкиров?

Недавно стало известно, что в Латвии по запросу украинской полиции задержали экс-собственника ликвидированного "Ситикоммерс банка" Рейниса Тумовса. Его и главу правления "Ситикоммерса" Дмитрия Грабовецкого подозревают в хищении сотен миллионов гривень.

По данным полиции, Грабовецкий получил гражданство РФ и находится в оккупированном Крыму.

А вот Тумовс может уже вскоре оказаться в Украине — в полиции сообщили, что готовят документы на экстрадицию банкира.

До судебного приговора Тумовсу в Украине еще далеко, однако даже задержание собственника неплатежеспособного банка — это для Украины редкость.

ЭП напоминает, как "потрошили" "Ситикоммерс банк", а также объясняет, какие эпизоды выведения средств могут лечь в основу уголовного дела против Тумовса и что это может значить для других подобных дел.

Как опустошали "Ситикоммерс банк"

На фоне тотальной безнаказанности за мошенничество в банковском секторе во время "очистки банковской системы" уже сложно чему-то удивляться. Однако случай "Ситикоммерс банка" выделяется. Его выпотрошили почти полностью. Перед банкротством банка было выведено даже имущество сети отделений.

При балансе 4,6 млрд грн оценочная стоимость всех активов "Ситикоммерс банка" составляла всего 73 млн грн. Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам около 2 млрд грн, при этом смог реализовать имущества банка на 32 млн грн. Еще 2,5 млрд грн требований вкладчиков вряд ли будут погашены, так как эти требования не попадают под гарантированные фондом.

Четыре года назад "Ситикоммерс банк" был признан неплатежеспособным, хотя де-факто неплатежеспособным он стал задолго до этого.

Перед введением временной администрации ФГВ вкладчики успели провести несколько митингов с призывом вернуть им средства, а сотрудники банка не могли снять со своих зарплатных карт начисленную им зарплату.

В банке уверяли, что ситуация стабилизируется, он получит рефинансирование от НБУ и вскоре заработает. Однако руководство лукавило, ведь еще в июле 2014 года оно решило остановить деятельность сети отделений банка в регионах.

Все имущество региональных отделений было передано в пользу Профинбанка, аффилированного с "Ситикоммерс банком". Сделка проходила без участия "живых" денег, чтобы не рассчитываться с вкладчиками и не платить налоги.

Зато руководство помогло вкладчикам: там поставили на поток процесс дробления депозитов на суммы до 200 тыс грн, в результате чего гарантированная сумма выплат Фондом гарантирования существенно возросла, и правительству пришлось напечатать еще больше денег для выплат.

Дробление депозитов стало массовым даже с учетом того, что банк с 23 мая 2014 года был признан проблемным, и кураторы НБУ должны были следить за тем, чтобы нагрузка на Фонд гарантирования не увеличивалась.

Исходя из документов правоохранителей, которые есть в ЭП, чтобы помочь клиентам получить свои средства от ФГВ, банк поступил благородно и предлагал переоформить крупные вклады на подставных физических лиц.

Банковские "продукты", которые помогали крупным вкладчикам дробить вклады, назывались "Вклад ваш стабильный" и "Валютная симфония". Подобных операций в банке было произведено на сумму около 600 млн грн.

Если бы не такое "благородство" руководства банка, свои вклады тысячи людей не получили бы никогда. Дело в том, что живых активов к моменту признания банка неплатежеспособным уже не осталось.

Среди наиболее существенных эпизодов, которые привели банк к неплатежеспособности, — случай со списанием средств через корреспондентский счет в австрийском Meinl Bank. На протяжении 2011-2012 годов банк перечислил на собственный корреспондентский счет в этом учреждении около 60 млн евро.

В 2011 году "Ситикоммерс банк" и Meinl Bank заключили договор залога средств в обеспечение кредитных обязательств Melfa group LTD (Белиз) перед Meinl Bank. Позже средства были списаны в счет австрийского банка. При этом банк не стал отображать это в своем бухгалтерском балансе, дабы не формировать резервы.

Использовались в банке схемы и с ценными бумагами. На протяжении 2013-2014 годов банк приобрел "мусорных" ценных бумаг на 48 млн грн. Этими активами он заменил высоколиквидные активы банка на неликвидные ценные бумаги.

Популярным в банке было выведение средств с помощью кредитования связанных лиц. На протяжении 2013-2014 годов банк выдал четыре займа на 275 млн грн юридическим лицам, связанным с собственниками банка, под залог природного отвала шахты в Торезе Донецкой области. Эти деньги впоследствии были перечислены предприятиям, которые имели признаки фиктивности.

Кредиты на сумму 932 млн грн обеспечивались залогом земельных участков, стоимость которых даже по завышенной стоимости составляла 324 млн грн.

Иногда ссуды выдавались до оформления залогов, соответственно, под них также не формировались резервы. Далее кредитные средства переводились в Профинбанк на счета компаний, которые имели признаки фиктивности.

Исходя из документов Нацполиции, эпизоды с кредитованием под залог земельных участков могут стать одними из ключевых в обвинении банкира.

Что дальше

Перечисленные эпизоды во многих развитых странах послужили бы основанием для заключения ряда лиц под стражу с последующим вынесением весьма суровых приговоров. В Украине Тумовс может избежать серьезных проблем.

В деле "Ситикомерс банка" есть еще один деликатный момент, который вряд ли будет способствовать доведению дела до логического конца.

Ранее СМИ называли совладельцами банка влиятельных персон — бывшего "регионала" Нурулислама Аркаллаева, которого считают близким к Ринату Ахметову, и Вадима Столара, близкого к Виталию Кличко.

Из баланса банка пропало несколько миллиардов, а в полиции пока заявляют о завладении Тумовсом 300 млн грн. Соответственно, вряд ли он мог принимать решения единолично. Ранее участники рынка утверждали обратное.

Если экстрадиция Тумовса состоится, а прокуратура добьется успеха в судах, то это должно насторожить сотни банкиров как в Украине, так и за ее пределами.