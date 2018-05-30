НБУ і "Приватбанк" остаточно програли справу ФК "Динамо" Суркіса

Верховний Суд відмовився задовольнити заяви Національного банку і "Приватбанку" щодо перегляду судових рішень з питань визнання ТОВ "ФК "Динамо" Київ" пов'язаною з "Приватбанком" особою.

Відповідне рішення Верховний Суд виніс 24 травня, передає Finbalance.

Зокрема, Верховний Суд вирішив, що позивачі не надали суду достатніх доказів неоднозначного тлумачення норм закону касаційним судом в різних справах, в зв'язку з чим відмовив у задоволенні позову і залишив в силі рішення Вищого адмінсуду в цій справі.

Суд також підтвердив законність скасування наказу тимчасового адміністратора "Приватбанку" № 22 від 20 грудня 2016 року в частині заборони видаткових операцій і блокування рахунків ТОВ "ФК "Динамо" Київ" в "Приватбанку".

Згідно з матеріалами Верховного Суду, суди попередніх інстанцій встановили, що підставою для визнання ТОВ "ФК "Динамо" Київ" пов'язаною особою з "Приватбанком" стало те, що Ігор Суркіс має частку в статутному капіталі товариства в розмірі 63,706%.

При цьому, станом на день прийняття рішення комісії НБУ № 105, Суркіс також був опосередкованим (через компанію Bolvik Ventures Ltd) власником більше 10% статутного капіталу ЗАТ "ТРК "ТЕТ", яка була родинною юрособою з "Приватбанком".

Крім того, НБУ вказав серед підстав для визнання ТОВ "ФК "Динамо" Київ" пов'язаною особою з "Приватбанком" ще ряд обставин.

Зокрема, ТОВ "ФК" Динамо "Київ" брало кредити в "Приватбанку", що дозволяло товариству виплачувати дивіденди в інтересах свого власника (І. Суркіса), клуб також не мав кредитів в інших банках.

Крім того, видача кредиту ТОВ "ФК "Динамо" Київ" суперечила внутрішнім правилам "Приватбанку" і була проведена на неринкових умовах.

Задовольняючи частково позовні вимоги, суд першої інстанції, з яким погодились суди апеляційної та касаційної інстанцій, дійшов висновку про відсутність у НБУ правових підстав для віднесення ТОВ "ФК "Динамо" Київ" до пов'язаних з "Приватбанком" осіб через відсутність відповідних кваліфікуючих ознак і доказів такого зв'язку.

Вищий адмінсуд констатував, що НБУ не надав належних доказів, що стали підставою для прийняття оспорюваного рішення: ВАСУ вирішив, що представлена ​​Нацбанком роздруківка з сайту телеканалу "ТЕТ" за структурою власності (де Ігор Коломойський і Суркіс значилися бенефіціарами телеканалу) "не є формою здійснення банківського нагляду", а в держреєстрі юросіб Суркіс не вказаний співвласником "ТЕТ".

За висновком ВАСУ, це спростовує твердження НБУ про спорідненість ТОВ "ФК "Динамо" Київ" з Приватбанком.

Також Вищий адмінсуд не погодився з думкою НБУ, що особливості відносин між ФК "Динамо" і банком (зокрема, невелика різниця між кредитною і депозитною ставками і відсутність кредитної заборгованості футбольного клубу перед іншими банками і т. д.) можуть служити доказом їх пов'язаності.

Нагадаємо, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення про націоналізацію Приватбанку і купівлю Міністерством фінансів 100% його акцій за 1 грн.

На етапі тимчасової адміністрації в банку була проведена процедура конвертації коштів інсайдерів банку в капітал (bail-in).

27 грудня 2016 року Окружний адмінсуд Києва відкрив провадження за позовом А-банку до НБУ, Фонду гарантування й тимчасового адміністратора Приватбанку.

Голова правління Приватбанку Олександр Шлапак заявив, що в позовах до банку йдеться про суми близько 1 млрд гривень зобов'язань перед сім'єю Суркісів і близько 360 млн гривень - перед колишніми акціонерами банку.

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