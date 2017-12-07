У ДФС назвали суму штрафів за єврономери

У Державній фіскальній службі розповіли, скільки грошей надійшло до бюджету від штрафів за єврономери.

Про це заявив директор департаменту організації протидії митним правопорушенням та міжнародної взаємодії Василь Поїзд, передають "Українські новини".

"У разі виявлення порушення митних правил, у тому числі при ввезенні транспортних засобів у режимі тимчасового ввезення або транзиту, складаються протоколи про порушення митних правил. За результатами розгляду справ про порушення митних правил особи притягуються до відповідальності у вигляді штрафу", - заявив співробітник ДФС.

За його словами, на даний момент, за результатами розгляду справ, складених з порушень, передбачених статтями 470, 481 Митного кодексу України в бюджет вдалося стягнути штрафів на суму 38 млн гривень.

Нагадаємо, станом на 22 листопада найбільший штраф за литовські номери — 3,651 млн гривень. Рішення виніс Приморський районний суд м. Одеси.

Нагадаємо, 6 вересня власники автомобілів із європейськими номерами перекрили рух транспорту поблизу Верховної Ради. Мітингувальники вимагали змінити законодавство таким чином, щоб уможливити реєстрацію своїх автомобілів в Україні за прийнятною для громадян України ціною.

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