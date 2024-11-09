Россия обсуждает объединение "Газпром нефти", "Лукойл" и "Роснефти" - WSJ

Москва работает над планом слияния своих крупнейших нефтяных компаний в единую национальную суперкомпанию, что усилит контроль главы РФ Путина над энергетическими рынками мира и своей экономикой.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники.

По одному из обсуждаемых сценариев, поддерживаемый государством гигант "Роснефть" поглотит государственного производителя "Газпром нефть" - дочернюю компанию экспортера природного газа "Газпром" - и независимую компанию "Лукойл", говорят люди, знакомые с ходом переговоров. Все три компании находятся под санкциями США.

В случае объединения, образовавшаяся компания станет вторым по величине производителем нефти в мире после саудовской Aramco, добывая почти втрое больше, чем Exxon Mobil.

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Переговоры между руководителями и чиновниками происходили в течение последних нескольких месяцев. Они могут завершиться заключением сделки, но могут также ничем не завершиться.

Спекуляции о слияниях и поглощениях периодически охватывают Россию, но за последнее десятилетие не произошло ни одного крупного энергетического объединения. Препятствием является оппозиция со стороны некоторых руководителей "Роснефти" и "Лукойла", а также проблемы накопления средств для выплат акционерам "Лукойла", отмечается в сообщении.

В "Роснефти" и "Лукойл" опровергли сообщения о возможном слиянии, представитель "Роснефти" даже обвинил The Wall Street Journal в том, что статья журнала "может быть направлена на создание конкурентных рыночных преимуществ в интересах других участников рынка".

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В "Газпром нефти" не ответили на запрос о комментарии.

По словам людей, знакомых с ходом переговоров, одной из мотиваций является стремление Путина мобилизовать энергетический сектор для поддержки своих военных усилий. По словам некоторых из источника, российский президент видит гиганта, способного конкурировать с Саудовской Аравией.

Суперкомпания может лучше противостоять западным санкциям, которые затрудняют экспорт, тормозят новые крупные нефтегазовые проекты и сокращают платежи. Переговоры, на которые повлияла война в Украине, также имеют целью подготовить Россию к возможному послевоенному потеплению в экономических отношениях.

Переход "Лукойла" под прямой государственный контроль ознаменовал бы большой шаг к полному сворачиванию приватизации российских минеральных богатств после распада Советского Союза.

Напомним:

Госкорпорация РФ "Газпром", получив первый за 25 лет и рекордный за всю историю убыток, началараспродажу своей элитной недвижимости.