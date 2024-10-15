"Газпром" почав розпродувати елітну нерухомість після рекордних збитків

Держкорпорація "Газпром", отримавши перший за 25 років і рекордний за всю історію збиток, розпочала розпродаж своєї елітної нерухомості.

Про це повідомляє The Moscow Tmes.

Компанія оголосила про продаж готельного комплексу "Будинок прийомів "Богородське"". Загальна площа чотириповерхового об'єкта - 12 758,6 кв. м. В описі йдеться про те, що він включає в себе оздоровчий і спа-центр (хамам і сауна), фітнес-центр, бар і ресторан.

У готелі 16 номерів категорії "Люкс", два президентські номери та один гостьовий будинок із чотирма кімнатами. На прилеглій до готелю території є футбольне поле, тенісний корт, спортивний майданчик, каплиця, штучне озеро і ротонда "Лотос", а також стайня. "Газпром" розраховує продати об'єкт не менше ніж за 833,9 млн руб. При цьому в оголошенні зазначено, що ціну було знижено.

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Також "Газпром" виставив на продаж п’ятизірковий готельний комплекс "Марріот Цахкадзор", розташований на знаменитому гірськолижному курорті Цахкадзор у Вірменії. Загальна площа готелю - 14 284 кв. м. Він складається зі 100 номерів, 35 з яких розташовані в семи котеджах. У готелі є фітнес-зал, критий басейн, сауна, хамам, більярдна, тенісний корт, баскетбольний майданчик і СПА-центр. Площа прилеглої території становить 2,5 га.

Нагадаємо:

За підсумками 2023 року Газпром отримав рекордний чистий збиток у розмірі 6,1 млрд дол.

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