Услуга отсрочки от мобилизации в "Резерв+" стала доступной для всех пользователей

Рустем Умеров

Услуга по оформлению онлайн отсрочки от мобилизации доступна в последнем обновлении приложения "Резерв+".

Об этом сообщает министр обороны Рустем Умеров.

По сообщению, для оформления отсрочки онлайн необходимо авторизоваться в "Резерв+" и отправить запрос. Система автоматически проверит наличие права на отсрочку. В случае положительного ответа этот статус отобразится в электронном военном документе.

Сейчас оформить отсрочку могут:

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люди с инвалидностью с имеющимся пенсионным удостоверением по инвалидности;

студенты, аспиранты и докторанты, последовательно получающие образование.

Министр обороны отметил, что в разработке услуги участвовала Академия электронного управления в рамках проекта DT4UA при поддержке Европейского Союза и Офиса эффективного регулирования BRDO.

Напомним:

В понедельник 4 ноября в сервисе "Резерв+" начали открытое бета-тестирование функции онлайн-отсрочки от мобилизации.

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