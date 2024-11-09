Услуга отсрочки от мобилизации в "Резерв+" стала доступной для всех пользователей
Суббота, 9 ноября 2024, 11:44 -
Услуга по оформлению онлайн отсрочки от мобилизации доступна в последнем обновлении приложения "Резерв+".
Об этом сообщает министр обороны Рустем Умеров.
По сообщению, для оформления отсрочки онлайн необходимо авторизоваться в "Резерв+" и отправить запрос. Система автоматически проверит наличие права на отсрочку. В случае положительного ответа этот статус отобразится в электронном военном документе.
Сейчас оформить отсрочку могут:
Реклама:
- люди с инвалидностью с имеющимся пенсионным удостоверением по инвалидности;
- студенты, аспиранты и докторанты, последовательно получающие образование.
Министр обороны отметил, что в разработке услуги участвовала Академия электронного управления в рамках проекта DT4UA при поддержке Европейского Союза и Офиса эффективного регулирования BRDO.
Напомним:
В понедельник 4 ноября в сервисе "Резерв+" начали открытое бета-тестирование функции онлайн-отсрочки от мобилизации.
Реклама:
Реклама: