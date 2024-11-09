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Услуга отсрочки от мобилизации в "Резерв+" стала доступной для всех пользователей

Суббота, 9 ноября 2024, 11:44 - Владимир Туник-Фриз
 
Рустем Умеров

Услуга по оформлению онлайн отсрочки от мобилизации доступна в последнем обновлении приложения "Резерв+".

Об этом сообщает министр обороны Рустем Умеров.

По сообщению, для оформления отсрочки онлайн необходимо авторизоваться в "Резерв+" и отправить запрос. Система автоматически проверит наличие права на отсрочку. В случае положительного ответа этот статус отобразится в электронном военном документе. 

Сейчас оформить отсрочку могут:

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  • люди с инвалидностью с имеющимся пенсионным удостоверением по инвалидности;
  • студенты, аспиранты и докторанты, последовательно получающие образование.

Министр обороны отметил, что в разработке услуги участвовала Академия электронного управления в рамках проекта DT4UA при поддержке Европейского Союза и Офиса эффективного регулирования BRDO.

Напомним:

В понедельник 4 ноября в сервисе "Резерв+" начали открытое бета-тестирование функции онлайн-отсрочки от мобилизации.

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технології война Минобороны
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