У "Резерв+" розпочали тестування онлайн-відстрочок: хто отримає першим
Понеділок, 4 листопада 2024, 19:33 -
У сервісі "Резерв+" розпочали бета-тестування функції онлайн-відстрочки від мобілізації.
Про це повідомляє заступниця міністра оборони із цифровізації Катерина Черногоренко.
Першими протестують нову функцію студенти та аспіранти, що заповнили онлайн-форму. Після цього до тестування долучаться люди з інвалідністю та багатодітні.
Ті, хто вже має відстрочку не матимуть змоги оформити її у цифровому форматі до моменту завершення дії чинної, адже не може бути двох активних відстрочок.
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За словами Черногоренко, до початку повноцінної роботи сервісу залишились "лічені дні".
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