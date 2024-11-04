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У "Резерв+" розпочали тестування онлайн-відстрочок: хто отримає першим

Понеділок, 4 листопада 2024, 19:33 - Володимир Тунік-Фриз

У сервісі "Резерв+" розпочали бета-тестування функції онлайн-відстрочки від мобілізації.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони із цифровізації Катерина Черногоренко.

Першими протестують нову функцію студенти та аспіранти, що заповнили онлайн-форму. Після цього до тестування долучаться люди з інвалідністю та багатодітні.

Ті, хто вже має відстрочку не матимуть змоги оформити її у цифровому форматі до моменту завершення дії чинної, адже не може бути двох активних відстрочок.

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За словами Черногоренко, до початку повноцінної роботи сервісу залишились "лічені дні".



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технології війна Міноборони
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Економічна правда
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