У "Резерв+" розпочали тестування онлайн-відстрочок: хто отримає першим

У сервісі "Резерв+" розпочали бета-тестування функції онлайн-відстрочки від мобілізації.

Про це повідомляє заступниця міністра оборони із цифровізації Катерина Черногоренко.

Першими протестують нову функцію студенти та аспіранти, що заповнили онлайн-форму. Після цього до тестування долучаться люди з інвалідністю та багатодітні.

Ті, хто вже має відстрочку не матимуть змоги оформити її у цифровому форматі до моменту завершення дії чинної, адже не може бути двох активних відстрочок.

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За словами Черногоренко, до початку повноцінної роботи сервісу залишились "лічені дні".







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