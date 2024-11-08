Китай лидирует в продаже новых иномарок в РФ: от BMW до Toyota

Китай все активнее занимает лидерские позиции на авторынке РФ, поставляя не только западные авто и своего производства, но и начав захватывать рынок авто с пробегом.

Об этом сообщает издание The Moscow Times.

Повышение утилизационного сбора и ограничения на ввоз через ЕАЭС заставили импортеров переориентироваться на Китай.

По данным агентства "Автостат", в октябре в Россию импортировали рекордные 150 600 иномарок, из которых 112 000 - новые, а 38 600 - с пробегом. Китай удерживает лидерство в сегменте новых иномарок с долей 93%, а также занимает третье место в поставках подержанных машин (10%), уступая Японии (60%) и Южной Корее (17%).

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Из-за санкций Япония и Корея ограничивают экспорт мощных и дорогих автомобилей, тогда как Китай таких ограничений не вводит.

Как отмечает гендиректор "Автостата" Сергей Целиков, Китай поставляет не только собственные бренды, но и модели, произведенные на китайских заводах западных компаний, таких как Toyota и BMW.

Напомним:

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Китайская компания Chery начала собирать автомобили в России на трех заводах, которые освободили западные конкуренты, в частности Volkswagen и Mercedes, для продажи на российском рынке.

89% средств, которые россияне тратят на покупку новых автомобилей, уходят в Китай, заявил вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Дмитрий Костромин.