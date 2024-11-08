Акции Trump Media выросли после того, как Трамп заявил, что не будет их продавать

Акции Trump Media & Technology Group выросли после того, как избранный президент США Дональд Трамп заявил, что не намерен продавать свою долю в компании, которая владеет его социальной сетью Truth Social.

Об этом сообщает Reuters.

В заметке на Truth Social Трамп отверг то, что он назвал слухами о том, что он планирует продать акции.

Акции компании выросли примерно на 8,7% до 30,15 долл. на утренних торгах на бирже Nasdaq после предыдущего роста на 12,5%.

Реклама:

В четверг, 7 ноября, акции компании упали, поскольку спекулятивные ставки на победу Трампа на второй срок потеряли силу через день после его победы над демократом Камалой Харрис.

Читайте также: Американцы выбрали Трампа. Что это значит для экономики США и мира?

Напомним:

Реклама:

Акции медиакомпании Trump Media & Technology Group выросли сразу на 50% после того, как стало очевидным, что Дональд Трамп победит на президентских выборах в США.