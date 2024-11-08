Мировые цены на продукты питания достигли самого высокого уровня за полтора года

В октябре показатель мировых цен на продовольствие достиг самого высокого уровня за последние 18 месяцев, что было вызвано резким ростом котировок на растительные масла.

Об этом сообщает Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО).

Отмечается, что в октябре Индекс продовольственных цен ФАО составил 127,4 пункта, что на 2,0% больше, чем в сентябре, а также на 5,5% больше аналогичного показателя 2023 года.

В то же время Индекс остался на 20,5% ниже максимального значения, зафиксированного в марте 2022 года.

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Индекс цен ФАО на растительные масла в октябре увеличился на 7,3%, достигнув двухлетнего максимума в результате роста котировок на пальмовое, соевое, подсолнечное и рапсовое масло, что было вызвано прежде всего опасениями относительно объемов производства.

В октябре Индекс цен на зерновые увеличился на 0,9% из-за роста экспортных цен на пшеницу и кукурузу.

Индекс цен на сахар увеличился на 2,6% на фоне сохранения беспокойства относительно перспектив производства сахара в Бразилии в сезоне 2024-2025 годов из-за длительных засушливых погодных условий.

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Индекс цен на молочные продукты вырос на 1,9% в октябре, что в среднем на 21,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года. Рост был обусловлен прежде всего повышением мировых цен на сыры и сливочное масло, тогда как котировки на сухое молоко снизились.

Индекс цен на мясо, вопреки общей тенденции к росту, снизился на 0,3% по сравнению с сентябрем, главным образом из-за снижения цен на свинину вследствие увеличения объемов забоя в Западной Европе на фоне слабого внутреннего и международного спроса.

Напомним:

Пальмовое масло растет третий день подряд до самого высокого уровня за последние два года благодаря высокому спросу на фоне опасений относительно сокращения предложения.