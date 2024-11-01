Пальмова олія зросла в ціні до дворічного максимуму: причини

Пальмова олія зростає третій день поспіль до найвищого рівня за останні два роки завдяки високому попиту на тлі побоювань щодо скорочення пропозиції.

Про це повідомляє Bloomberg.

Високий попит у поєднанні з проблемами з пропозицією, частково через старіння дерев, призвів до зростання цін на пальмову олію більш ніж на 30% у 2024 році.

Ф`ючерси на малайзійську пальмову олію з доставкою в січні подорожчали на 2,9% до 1,102 дол/т.

Реклама:

Постачання в жовтні з Малайзії, другого за величиною виробника пальмової олії, зросли на 11% порівняно з попереднім місяцем завдяки збільшенню експорту до Індії, Китаю та ЄС.

Найпоширеніша в світі кулінарна олія також відстежила зростання цін на сиру нафту, що підвищило привабливість пальми як сировини для виробництва біопалива.

Повідомляється, що пальмова олія отримає додатковий імпульс попиту з боку Індонезії на початку наступного року, коли країна планує збільшити обсяги тропічної олії, що використовується в суміші біопалива.

Реклама:

Очікується, що зростання ціні може продовжитися до першого кварталу 2025 року.

Нагадаємо:

У світі падають ціни на популярну соєву олію, тоді як колись найдешевша пальмова дорожчає.