В Украине рост цен на продукты ускорится в начале 2025 года - НБУ

Национальный банк Украины ожидает ускорения продовольственной инфляции ко второму кварталу 2025 года.

Об этом говорится в новом инфляционном отчете.

Отмечается, что ускорение продовольственной инфляции в III квартале 2024 года обусловлено прежде всего исчерпанием эффектов высоких прошлогодних урожаев, а также заметным сокращением предложения отдельных продуктов питания из-за неблагоприятных погодных условий.

В результате после длительного снижения цен на сырые продукты питания, что было обусловлено высокими урожаями прошлого года, уже с августа их рост возобновился и ускорился в сентябре (до 7,1% г/г по сравнению со снижением на 6,5% г/г в июне 2024 года).

Реклама:

В то же время, жаркая погода без дождей сказалась на урожайности, сроках созревания и качественных параметрах ряда овощей и фруктов, поэтому цены на эту продукцию росли высокими темпами. Исчерпание прошлогодних запасов, более высокие цены на сырье нового урожая и его худшее качество обусловили замедление удешевления круп и ускорение подорожания муки.

В Нацбанке отмечают, что дополнительно на предложение и внутренние цены повлияла активизация экспорта продовольствия. Эти факторы сказались на сохранении высоких темпов роста цен в пищевой переработке (в частности, в производстве молочной и мукомольной продукции), что может быть перенесено на цены для потребителей в последующие периоды.

"Давление на цены продовольственных товаров будет сохраняться в течение ближайшего времени. В результате на фоне низкой базы сравнения прошлого года, продовольственная инфляция будет ускоряться до II квартала следующего года", - говорится в отчете.

Реклама:

НБУ ожидает, что с поступлением на рынок предложения от новых урожаев инфляция сырых продуктов начнет замедляться и к концу 2025 года снизится до около 6%.

Напомним:

Национальный банк ожидает, что в 2025 году действующие тарифы на газ, отопление и снабжение горячей воды не будут пересматриваться.