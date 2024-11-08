НБУ прогнозує, що тарифи на газ, опалення та гарячу воду у 2025 році залишаться без змін

Національний банк очікує, що у 2025 році чинні тарифи на газ, опалення та постачання гарячої води не переглядатимуться.

Про це йдеться у новому інфляційному звіті.

Проте, як зазначається в повідомленні, з огляду на складну ситуацію в енергетиці прогнозується, що з 2026 року розпочнеться поступове приведення цих тарифів до їх економічно обґрунтованих рівнів.

"Невизначеність із термінами та величиною коригування тарифів, насамперед енергетичних, є окремим ризиком для прогнозу інфляції. У разі швидкого підвищення вартості енергоносіїв чи інших тарифів у ЖКГ сформується додатковий внесок у показник інфляції, також виникнуть потреби в збільшенні субсидій для населення", - йдеться у звіті.

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Натомість, як зазначають в НБУ, тривале відтермінування рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ призведе до нижчого рівня інфляції, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси та погіршуватиме фінансовий стан державних енергокомпаній.

Нагадаємо:

У липні 2022 року Верховна Рада підтримала урядовий законопроєкт про мораторій на підвищення тарифів на опалення, гарячу воду та газ. Термін дії мораторію – на час воєнного стану плюс шість місяців.

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