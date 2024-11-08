"Автострада" возобновила строительство метро на Виноградарь

Фото: Автострада

Компания "Автострада" возобновила строительство метро на столичный жилой массив Виноградарь.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Продолжаем Сырецко-Печерскую ("зеленую") линию - от станции "Сырец". В общем предусмотрено строительство двух станций - "Мостицкая" и "Проспект Правды"", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общая протяженность строительства составит 3,78 км.

Реклама:

По информации подрядчика, на участке "Мостицкая" - "Проспект Правды" будет продолжено сооружение двухъярусного прямоугольного монолитного тоннеля.

Сейчас на этой площадке начались работы в котловане и монтаж системы креплений для дальнейшего строительства.

На забетонированных участках, которые остались от предыдущего подрядчика, планируется устроить гидроизоляционную систему из ПВХ-мембраны, которую можно восстанавливать даже после ввода объекта в эксплуатацию. Аналогичная технология была использована при строительстве участка тоннеля между станциями "Лыбедская" и "Демеевская".

Реклама:

На других строительных площадках "Автострада" ведет подготовительные работы. В целом объект включает шесть строительных участков.

Читайте подробнее в интервью: Максим Шкиль: Государство профинансировало защиту энергообъектов от ракет на 10%

Напомним:

"Киевский метрополитен" заключил договор с ООО „Группа компаний "Автострада" на продолжение работ по строительству Сырецко-Печерской линии метрополитена в направлении жилого массива Виноградарь.

Максим Шкиль, владелец группы компаний "Автострада", с которой подписали соглашение о строительстве двух новых станций метро на Виноградаре в Киеве, не готов прогнозировать, что они появятся в 2027 году.