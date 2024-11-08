ЕС и Китай заявляют о прогрессе в переговорах по избежанию тарифов на электромобили

Европейский Союз и Китай заявили, что достигли определенного прогресса по сокращению или отмене тарифов, которые ЕС применяет к электромобилям китайского производства.

Об этом сообщает Bloomberg.

Исполнительная власть ЕС охарактеризовала результаты переговоров на этой неделе как "технический прогресс", а Министерство торговли Китая повторило этот вывод в отдельном заявлении.

И Брюссель, и Пекин ранее предупреждали, что остаются значительные разногласия относительно того, как решать проблему субсидирования электромобилей китайского производства, которую ЕС называет несправедливой.

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ЕС и Китай пытаются заключить соглашение о так называемых ценовых обязательствах - сложный механизм контроля за ценами и объемами экспорта, который используется для избежания тарифов.

В пятницу ЕС подтвердил, что индивидуальные соглашения между автопроизводителями и ЕС возможны в соответствии с правилами Всемирной торговой организации. Но Пекин хочет заключить зонтичное соглашение, что является одним из препятствий в переговорах.

Несколько раундов переговоров не привели к решению, которое бы соответствовало строгим требованиям ЕС, включая согласование с правилами ВТО и компенсацию полного эффекта пошлин. Блок из 27 стран также хочет гарантировать, что сможет контролировать соблюдение требований.

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Отмечается, переговоры продолжатся на техническом уровне на следующей неделе.

Напомним:

Европейский Союз и Китай договорились в ближайшее время провести дальнейшие переговоры относительно возможных альтернатив тарифов на электромобили китайского производства.

Представители ЕС проголосовали за введение тарифов в размере до 45% на электромобили из Китая, что, в случае вступления в силу, усилит торговую напряженность в отношениях с Пекином.

BMW боится потерять китайский рынок, и поэтому просит правительство выступить против введения тарифов на электромобили из Китая.