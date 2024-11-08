Выезд украинцев за границу после длительных отключений света превысил прогноз НБУ

В Украине усиление давления на деятельность предприятий из-за нехватки работников в III квартале 2024 года было обусловлено увеличением миграционного оттока за границу сверх ожиданий, в частности из-за длительных отключений электроэнергии летом.

Об этом говорится в новом инфляционном отчете Национального банка.

Так, по данным ООН, количество украинских мигрантов в течение III квартала выросло почти на 200 тыс., рост продолжался и в начале IV квартала - до почти 6,8 млн. человек по состоянию на середину октября 2024 года.

В НБУ считают, что риски дальнейшего усиления миграционного оттока остаются значительными.

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Напомним:

Национальный банк Украины ожидает, что уже в конце текущего года реальные заработные платы превысят довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем из-за значительной конкуренции работодателей за рабочую силу.