IKEA продала последний актив в России - росСМИ

Владелец IKEA, шведская компания Ingka Group продала последний актив в России - склад в подмосковном Есипово.

Об этом рассказали РБК два источника на рынке коммерческой недвижимости и представители покупателя - бизнесмена Роберта Узилова, пишет издание The Moscow Times.

Речь идет о дистрибьюторском центре, который шведская компания открыла в 2003 году.

В 2019 году Патрик Антони, который тогда занимал должность гендиректора Ingka в РФ, говорил, что этот центр - "ключ для развития IKEA в России". Склад площадью почти 180 тыс. кв. м обслуживал все магазины шведского ретейлера в стране.

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В марте 2022 года на фоне войны в Украине Ingka приостановила работу розничной сети в России и Беларуси, а также на принадлежащих ей фабриках, которые производили товары для IKEA. В 2023-м шведская группа постепенно продала все свои основные активы: заводы выкупили российский лесопереработчик "Лузалес" и компания "Слотекс", специализирующаяся на выпуске фасадов и кухонных столешниц. Газпромбанк получил 14 торговых центров "Мега", а штаб-квартиру IKEA в "Химки бизнес-парк" приобрела компания "КЛС-Химки".

По словам источника, после прекращения работы IKEA склад не эксплуатировался. О том, кто его займет после продажи, неизвестно.

Как утверждают собеседники, сделка получила одобрение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями, которую возглавляет министр финансов Антон Силуанов.

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Она также состоялась с выполнением установленных правил: сумма сделки должна учитывать дисконт, а также с нее выплачивается добровольный взнос в бюджет РФ. В октябре правительство увеличило минимальный дисконт с 50 до 60% и подняло взнос в бюджет с 15 до 35% стоимости актива. Однако, как уточнил источник РБК, сделка с Ingka Group состоялась по "старым" ставкам.

Напомним:

Шведская Ingka Centres, которой принадлежат сеть магазинов мебели и товаров для дома ИКЕА и ТРЦ "Мега" в РФ, продала свою штаб-квартиру в РФ - офисный комплекс Химки "бизнес-парк" на 42 тысяч квадратных метров.