В Украине реальные зарплаты превысят довоенный уровень в этом году - НБУ

Национальный банк Украины ожидает, что уже в конце текущего года реальные заработные платы превысят довоенный уровень и будут повышаться в дальнейшем из-за значительной конкуренции работодателей за рабочую силу.

Об этом говорится в новом инфляционном отчете НБУ.

В сообщении говорится, что во II квартале 2024 года в среднем реальные заработные платы увеличились на 17,6% г/г, номинальные - на 22,1% г/г.

Однако усиление инфляционного давления обусловило определенное замедление темпов роста реальных зарплат, хотя они все еще оставались довольно высокими и в дальнейшем поддерживали частное потребление.

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В НБУ прогнозируют, что уровень безработицы в экономике постепенно будет уменьшаться под влиянием роста спроса на рабочую силу, однако останется выше уровня в период до полномасштабного вторжения. Он будет определяться длительным сохранением диспропорций на рынке труда прежде всего из-за ограниченного предложения квалифицированной рабочей силы, на которой будут сказываться последствия войны, в том числе и сложности с возвращением демобилизованных к работе.

"Впервые за последние два года наблюдается рост количества резюме в абсолютном измерении. Вероятно, происходит возвращение на рынок труда тех людей, которые по разным причинам выбыли из него в предыдущие периоды.

Весомой причиной для этого могло быть увеличение зарплат, а также переход из теневой в официальную занятость", - говорится в отчете НБУ.

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Напомним:

Национальный банк ожидает, что в 2025 году действующие тарифы на газ, отопление и поставку горячей воды не будут пересматриваться.