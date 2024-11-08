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В Украине суммы штрафных санкций для ФЛП выросли почти в 6 раз

Пятница, 8 ноября 2024, 10:50 - Виктор Волокита

В Украине налоговики провела уже 5 483 документальные проверки физических лиц-предпринимателей в этом году, что на 26% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году. А сумма штрафных санкций значительно возросла. 

Об этом свидетельствуют данные Опендатабот.

Сейчас в среднем проводят 600 проверок в месяц. Для сравнения, в 2021 году проводилось 2,6 тыс. проверок.

Зато, как говорится в сообщении, сумма штрафных санкций в 2024 году выросла в 5,7 раз по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. 

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Впрочем предприниматели удачно оспаривают некоторые из результатов этих решений. Так, в этом году по итогам налоговых проверок доначислено 2,33 млрд грн, а после обжалования налоговых решений эта сумма снизилась до 1,06 млрд грн. Для сравнения, в прошлом году оштрафованным удалось обжаловать лишь треть.

Напомним:

Более 21 тысячи производств за нарушение воинского учета было зафиксировано за 10 месяцев 2024 года в Украине, что уже в два раза больше, чем за весь 2023 год.

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штраф ФЛП налоги
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