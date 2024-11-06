За год в Украине выросло количество долгов за штрафы ТЦК вдвое

Более 21 тысячи производств за нарушение воинского учета было зафиксировано за 10 месяцев 2024 года в Украине, что уже в два раза больше, чем за весь 2023 год.

Об этом информирует Опендатабот со ссылкой на данные Министерства юстиции.

Только каждый третий просроченный штраф в этом году платят. Для сравнения, из 10 542 долгов за штрафы от ТЦК в прошлом году было закрыто 72%.

Подавляющее большинство долгов открыто на мужчин - 21 161 производство или 99%.

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Впрочем, становится больше женщин, которые имеют штрафы за нарушение правил воинского учета. За год количество производств на женщин выросло в 1,4 раза: со 121 в прошлом году до 175 в этом году.

Напомним:

В 88% дел суды приняли решение в пользу истцов и отменили штрафы ТЦК.

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За половину 2024 года взыскали больше штрафов по сравнению с 2023 годом, когда взыскали 10 337 штрафов за нарушение правил воинского учета.