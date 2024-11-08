В Украине спрос на электрокары уменьшился: популярные электромобили октября

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В октябре 2024 года украинский автопарк пополнили 4277 автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно прошлого года октябрьский спрос на электромобили уменьшился на 5%.

Об этом сообщает Укравтопром.

Впрочем доля новых машин в регистрациях BEV составила 23%, против 19% в прошлом году.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составили легковые авто - 4124 шт. (новых - 969 шт., подержанных - 3155 шт.).

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Среди 153 коммерческих электромобилей новыми были только 17 авто.

В ТОП-5 новых электромобилей месяца попали:

HONDA M-NV - 188 ед; VOLKSWAGEN ID.4 - 100 ед; ZEEKR 001 - 94 ед; BYD Song Plus - 74 ед; AUDI Q4 e-tron - 41 ед.

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

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NISSAN Leaf - 447 ед; TESLA Model Y - 299 ед; TESLA Model 3 - 281 ед; HYUNDAI Kona Electric - 195 ед; VOLKSWAGEN e-Golf - 182 ед.

Как говорится в сообщении, всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли более 44,2 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания, из них: 20% новые и 80 б/у.

Напомним:

В Украине в октябре 20224 года автомобили с традиционными двигателями охватили более 62% рынка новых легковушек. В прошлом году этот показатель составлял почти 66%, то есть на 4% больше.