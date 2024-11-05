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В Україні скорочується частка авто з традиційними двигунами: популярні моделі у жовтні

Вівторок, 5 листопада 2024, 09:00 - Віктор Волокіта
 
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В Україні у жовтні 20224 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 62% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив майже 66%, тобто на 4% більше.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 36,1% жовтневих продажів нових авто. У жовтні 2023 року цей показник дорівнював 45,5%.

Другим за розміром став сегмент дизельних авто – 26,3%, торік їм належало 20,4% ринку нових авто.

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Частка гібридних авто збільшилась з 18,6% до 20,7%.

Електромобілі охопили 16,6%, проти 14,8% жовтня минулого року.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше одного відсотка продажів нових авто.

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Лідерські позиції за сегментами посіли:

  • Бензинові авто – RENAULT Duster;
  • Дизельні – RENAULT Duster;
  • Гібридні – TOYOTA RAV-4;
  • Електро – HONDA M-NV;
  • Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

Нагадаємо:

Renault вийшла на перше місце за кількістю проданих нових легкових автомобілів в жовтні (775 авто), обійшовши традиційного лідера продажів Toyota (679 авто).

авто ринок
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Економічна правда
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