В Україні скорочується частка авто з традиційними двигунами: популярні моделі у жовтні

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В Україні у жовтні 20224 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 62% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив майже 66%, тобто на 4% більше.

Про це повідомляє Укравтопром.

Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 36,1% жовтневих продажів нових авто. У жовтні 2023 року цей показник дорівнював 45,5%.

Другим за розміром став сегмент дизельних авто – 26,3%, торік їм належало 20,4% ринку нових авто.

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Частка гібридних авто збільшилась з 18,6% до 20,7%.

Електромобілі охопили 16,6%, проти 14,8% жовтня минулого року.

На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше одного відсотка продажів нових авто.

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Лідерські позиції за сегментами посіли:

Бензинові авто – RENAULT Duster;

Дизельні – RENAULT Duster;

Гібридні – TOYOTA RAV-4;

Електро – HONDA M-NV;

Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.

Нагадаємо:

Renault вийшла на перше місце за кількістю проданих нових легкових автомобілів в жовтні (775 авто), обійшовши традиційного лідера продажів Toyota (679 авто).