В Україні скорочується частка авто з традиційними двигунами: популярні моделі у жовтні
В Україні у жовтні 20224 року автомобілі з традиційними двигунами охопили понад 62% ринку нових легковиків. Торік цей показник становив майже 66%, тобто на 4% більше.
Про це повідомляє Укравтопром.
Найпопулярнішими залишаються моделі з бензиновими двигунами, їм належить 36,1% жовтневих продажів нових авто. У жовтні 2023 року цей показник дорівнював 45,5%.
Другим за розміром став сегмент дизельних авто – 26,3%, торік їм належало 20,4% ринку нових авто.
Частка гібридних авто збільшилась з 18,6% до 20,7%.
Електромобілі охопили 16,6%, проти 14,8% жовтня минулого року.
На автомобілі з ГБО, як і торік, припало менше одного відсотка продажів нових авто.
Лідерські позиції за сегментами посіли:
- Бензинові авто – RENAULT Duster;
- Дизельні – RENAULT Duster;
- Гібридні – TOYOTA RAV-4;
- Електро – HONDA M-NV;
- Авто з ГБО – HYUNDAI Tucson.
Нагадаємо:
Renault вийшла на перше місце за кількістю проданих нових легкових автомобілів в жовтні (775 авто), обійшовши традиційного лідера продажів Toyota (679 авто).